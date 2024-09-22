 

11 человек ранены в результате атак на Белгородскую область, 3 в ДНР

 

Десять человек ранены в результате обстрела села Черемошное в Белгородской области. Среди пострадавших глава администрации Яснозеренского сельского поселения и семь бойцов самообороны, состояние троих мужчин оценивается медиками как тяжелое. Также ранен мирный житель на участке автодороги Чайки - Красный Октябрь (дрон атаковал движущийся автомобиль). В Шебекине повреждены склад и ЛЭП, без света остались Новая Таволжанка и Архангельское.

 

Также трое раненых мирных жителей при атаках ВСУ в Петровском районе Донецка. В Горловке обесточена Озеряновка.

 


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