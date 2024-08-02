Украинцы атакуют российские регионы, раненые и погибший в Белгородской области и ДНР

В Белгородской области из-за украинских атак ранены
три человека: мужчина ранен в результате удара дрона по многоквартирному дому в Шебекине, ещё один ранен в результате удара по частному дому в Ржевке (всего в Ржевке повреждены два частных дома), в Новой Таволжанке ранен
ребёнок. До трёх увеличилось число пострадавших при ударе украинцев по микроавтобусу в Шебекине 1 августа. Во время приезда губернатора был атакован
хутор Климовое, удар нанесён по автомобилю. ВСУ за сутки
атаковали 32 населённых пункта Белгородской области.
В Донецке шесть человек ранены
в результате удара дрона-камикадзе по рынку в Кировском районе города. В Горловке украинским обстрелом повреждены
поликлиника, легковой автомобиль и жилой дом, ранен
мирный житель, на чей автомобиль сброшено взрывное устройство. Ещё один беспилотник атаковал в Горловке машину, развозившую хлеб, водитель контужен
. В Волновахе (ДНР) при украинском обстреле погиб
мирный житель, ранена женщина 1955 г.р.
В Севастополе части сбитой ракеты ATACMS упали
на девятиэтажку и жилой квартал.
В Тихорецке Краснодарского края атакована энергоподстанция, она загорелась
.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал
, что при строительстве укреплений на границе с Украиной были ранены шесть человек, одному из них оторвало руку.