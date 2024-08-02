 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые и погибший в Белгородской области и ДНР

В Белгородской области из-за украинских атак ранены три человека: мужчина ранен в результате удара дрона по многоквартирному дому в Шебекине, ещё один ранен в результате удара по частному дому в Ржевке (всего в Ржевке повреждены два частных дома), в Новой Таволжанке ранен ребёнок. До трёх увеличилось число пострадавших при ударе украинцев по микроавтобусу в Шебекине 1 августа. Во время приезда губернатора был атакован хутор Климовое, удар нанесён по автомобилю. ВСУ за сутки атаковали 32 населённых пункта Белгородской области.
В Донецке шесть человек ранены в результате удара дрона-камикадзе по рынку в Кировском районе города. В Горловке украинским обстрелом повреждены поликлиника, легковой автомобиль и жилой дом, ранен мирный житель, на чей автомобиль сброшено взрывное устройство. Ещё один беспилотник атаковал в Горловке машину, развозившую хлеб, водитель контужен. В Волновахе (ДНР) при украинском обстреле погиб мирный житель, ранена женщина 1955 г.р.
В Севастополе части сбитой ракеты ATACMS упали на девятиэтажку и жилой квартал.
В Тихорецке Краснодарского края атакована энергоподстанция, она загорелась.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при строительстве укреплений на границе с Украиной были ранены шесть человек, одному из них оторвало руку.
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