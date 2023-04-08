 

Американцы разочарованы действиями обеих партий и считают, что ни одна не решает проблемы США

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), большинство американцев теперь относятся с неодобрением как к президенту Байдену (60%), так и к деятельности республиканских лидеров в Конгрессе (68%), и демократических лидеров в Конгрессе (65%).
72% американцев по-прежнему озабочены ценами на продукты питания, 61% -- стоимостью жилья.
56% американцев считают, что США не в состоянии решить собственные важные проблемы.
77% считают, что система экономического устройства страны несправедлива. 
56% американцев считают, что они платят слишком много налогов, и 61% считают, что корпорации и богачи платят налогов меньше, чем нужно.
70% республиканцев считают, что демократы не идут на компромисс, и 71% демократов считают, что на компромисс не идут республиканцы.
Впрочем, 68% республиканцев одобряют деятельность Верховного суда -- и только 31% демократов тоже её одобряют.
Только 23% американцев верят в мудрость американского народа. Ещё два года назад эта цифра была 38%.
Только 19% американцев считают, что экономика США находится в хорошем состоянии. Ещё в 2020 году это были 57%.
46% американцев считают, что через год экономика будет в ещё худшем состоянии. Среди республиканцев так считают 61%.
80% американцев выражают неудовлетворённость тем, как происходят события в стране. 


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