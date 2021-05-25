Академик РАН: каждый второй россиянин имеет лишний вес

Порядка 50% населения России имеет избыточный вес, что отягощает течение инфекционных заболеваний, сообщил академик РАН Виктор Малеев.

Согласно представленным им данным, в России избыточную массу тела имеют до 50% населения, в США -- до 60%. В Европе -- около 44%. Предположительно, к 2025 году от ожирения в мире будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.