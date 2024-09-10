Теория экзистома как теория мозговой генерации субъективной реальности

Аннотация





В данной статье представлена разработанная автором теория голономного экзистома как теория мозговой генерации субъективной реальности. Эта теория по сравнению с другими вариантами голономной теории мозга, наиболее близко подошла к разрешению проблемы перекидывания межфазных и пограничных "мостов" между мозгом и субъективной реальностью. В статье предложена теоретическая модель, включающая в себя основные структуры и механизмы генерации субъективной реальности.





Аналитические исследования, приведённые в данной статье, показали, что различные контенты и новообразования субъективной реальности возникают на основе погранично-критических межфазных прото-образований. Эти прото-образования различного уровня сложности являются продуктами взаимодействия интенциональных волновых потоков с соответствующими структурами голономного экзистома различного уровня сложности. Показано, что динамичное чередование и сочетание этих образующихся прото-образований является основным механизмом мозговой эмерджентности, благодаря которому возникает виртуальная ткань различных контентов субьективной реальности.





В данной работе введены следующие основные понятия, соответствующие структурам генерации субъективной реальности: экзист, экзистом, интенцион и виртуон.

Экзисты - это многослойные биодифракционные структуры-коды, на основании которых формируются паттерны интерференции стоячей волны - виртуоны, соответствующие врождённым смыслам и концептам, сформированным в процессе онтогенеза. Голономные экзисты связаны друг с другом, но при этом рассеянны в коре головного мозга.

Экзистом - целостная совокупность множества экзистов, подчиняющаяся принципу голономности (голографии), согласно которому каждый экзист сохраняет всю целостную информацию, хранящуюся во всём экзистоме.

Интенцион - это группа структур мозга (таламус, гиппокамп, веретиновидная извилина и др.), генерирующая интенциональные волновые потоки, направляемые на экзистом мозга. Интенцион - это совокупность излучателей волновых интениональных потоков, рассеянных в коре головного мозга и связанных с гиппокампом, таламусом, веретиновидной извилиной и др. Интенцион, вероятнее всего управляется программой нейросетей головного мозга илиинтенционным когнитомом, то есть, интенционными гиперсетями головного мозга.

Виртуон - волновое межфазно-эмерджентное новообразование или голограмма, возникающие как продукт взаимодействия волновых потоков интенциона с соответствующими структурами голономного экзистома. Кроме того, виртуоны - это продукты стоячих волн различной изменяющейся динамики, формы, размеров, фазы и частоты.





Введение





Физику занимающемуся квантовой механикой трудно описывать квантовые процессы в химии. Также исследователю мозга трудно описывать психические процессы с помощью исследуемых мозговых структур. Физику приходится заниматься междисциплинарной сферой, выходящей на некую межфазность реальности, то есть, заниматься квантовой химией и этого, порой, недостаточно для изучения сложных химических превращений. Исследователю мозга также приходится делать попытки вхождения в эту межфазную реальность, как некую пограничную зону между мозгом и психическими процессами. Если он не делает попытки вхождения в эту межфазность, то он никогда не подойдёт близко к разрешению механизмов генерации субъективной реальности, то есть, к проблеме стыковки субъективного мира и мозговых процессов.





В данной статье представлена попытка вхождения в эту межфазность.





Сначала уделим немного внимания прошлым исследованиям наших коллег в области мозговых механизмов формирования субъективной реальности.

Необходимо отметить, что в настоящее время, голономная теория мозга пользуется почему-то меньшей популярностью, по сравнению с нейробиологической теорией мозга?

Это, по-видимому, связано с тем, что шумовой волновой фон мозга не позволяет избирательно детектировать волновые интенциональные потоки мозга, несущих на себе интерференционные паттерны формируемых голографических образований.

Забегая вперёд, отметим, что по-видимому, шумовой волновой фон мозга не влияет на функционировании экзистома как специфического резонансно-биологического и резонансно-наномолекулярного аппарата экзистома. Вероятнее всего, это обеспечивается анизотропным жидкокристаллическим наномолекулярным структурам различных слоёв экзистома, способных чувствительно и избирательно перестраиваться только при определенных параметрах волнового поля интенциона. Именно поэтому в таких условиях мозга, нанопсихология как новая наука со своими подходами ранее разработанными мною, может быть весьма полезной . Нанопсихологический подход в силу своей возможности управления искусственно введёнными наноструктурами позволяет достигать высокую однозначность в интерпретации полученных экспериментальных данных. Это актуально в условиях, когда шумовой волновой фон мозга не позволяет детектировать параметры волновых интенциональных потоков интенциона. Именно из-за этих шумов голономный подход к мозгу не в достаточной мере применяется при исследовании мозга по сравнению с нейробиологическим подходом. Подробнее о роли интенциональных потоков можно прочитать в ранних моих статьях.





А теперь обратимся к истокам.





Когда-то Бом убедительно доказал, что то, что кажется нам постоянными структурами, есть лишь относительно автономные подчинённые сущности, проявляющиеся из цельности текучего движения и затем растворяющиеся обратно в него в нескончаемом процессе становления. Именно на этом понимании основывается главный принцип голономности нашего мозга и, в конце концов, механизм деятельности сознания и формирования субъективной реальности. На этом основании Прибрам сделал предположение, что нейронные голограммы были сформированы в результате дифракционных картин колеблющихся электрических волн в коре головного мозга.[26] Представление возникает как результат динамического преобразования в распределенной сети дендритных микропроцессов.[27] При этом является актуальной разницы между идеей голономного мозга и голографической. Прибрам не предполагает, что мозг функционирует как единая голограмма.Скорее, волны внутри меньших нейронных сетей создают локализованные голограммы в рамках более крупной работы мозга.[6] Эта патч-голография называется голономией или оконными преобразованиями Фурье.





При этом нужно помнить, что основной характеристикой голограммы является то, что каждая часть сохраненной информации распределена по всей голограмме.[3]

Память исчезает тогда, когда исчезают части, которые настолько велики, что не могут вместить целое.[4]

Прибрам и другие предполагают, что, в то время как бессознательное поведение опосредуется импульсами по нервным цепям, сознательное поведение возникает в результате микропроцессов в дендритном дереве.[4]





Прибрам отмечает, что голографические воспоминания обладают большой емкостью, параллельной обработкой и возможностью адресации контента для быстрого распознавания, ассоциативного хранения для завершения восприятия и ассоциативного вспоминания.[29][30] Таким образом, в системах, наделенных памятью, эти взаимодействия приводят к все большему самоопределению.[27]





Хотя Прибрам первоначально разработал голономную теорию мозга как аналогию для определенных мозговых процессов, в нескольких работах (в том числе более поздних, написанных самим Прибрамом) было высказано предположение, что сходство между голограммой и определенными функциями мозга не просто метафорическое, а действительно структурное.[11][28][31] Другие по-прежнему утверждают, что взаимосвязь носит лишь аналогичный характер.[32]





Прибрам предполагает, что эти процессы включаютэлектрические колебания в тонковолокнистых дендритных сетях мозга, которые отличаются от более широко известных потенциалов действия, задействующих аксоны и синапсы.[4][5][6]Эти колебания представляют собой волны и создают паттерны волновой интерференции, в которых память кодируется естественным образом, а волновая функция может быть проанализирована с помощью преобразования Фурье.[4][5][6].





В голограмме любая часть голограммы достаточного размера содержит всю сохраненную информацию.В этой теории часть долговременной памяти аналогичным образом распределена по дендритному дереву, так что каждая часть дендритной сети содержит всю информацию, хранящуюся по всей сети.[2][9][10] Эта модель учитывает важные аспекты человеческого сознания, включая быструю ассоциативную память, которая обеспечивает связи между различными фрагментами хранимой информации и нелокальность хранения памяти (конкретная память не хранится в определенном месте, то есть в определенном скоплении нейронов).[2][11][12]





В статье нейрофизиолога Джона Экклза было описано, какволна может генерироваться на разветвляющихся концах пресинаптических аксонов. Несколько таких волн могут создавать интерференционные картины.





Прибрам выдвинул гипотезу о том, что память может принимать форму интерференционных картин, напоминающих голограммы, созданные лазером.[19] В 1980 году физик Дэвид Бом представил свои идеи о голодвижении и подразумеваемом и эксплицирующем порядке.[20] Прибрам узнал о работе Бома в 1975 году[21] и понял, что, поскольку голограмма может хранить информацию в рамках паттернов интерференции, а затем воссоздавать эту информацию при активации, она может служить сильной метафорой функции мозга.[17] Прибрама еще больше воодушевил в этом направлении тот факт, что нейрофизиологи Рассел и Карен Девалуа[22] совместно установили, что "пространственно-частотное кодирование, отображаемое клетками зрительной коры, лучше всего описывается как преобразование Фурье входного шаблона".[23]





Теория голономного экзистома, представленнная в данной статье, не отказывается от важной роли нейронов и нейросетей в генерации субъективной реальности, но рассматривает их лишь как структуры программирующие волновые процессы интенциона мозга, взаимодействующего с экзистомом мозга. Именно это взаимодействие является основой формирования субъективной реальности, согласно нашей теоретической модели.





А теперь подробнее рассмотрим нашу теоретическую модель.





Экзистом





Эпиграф: Струны души : мысль, как некая "музыка", вызванная игрой "симфонического оркестра" нашего мозга.

Экзисты - это многослойные биодифракционные структуры-коды, на основании которых формируются паттерны интерференции стоячей волны - виртуоны, соответствующие врождённым смыслам и концептам, сформированным в процессе онтогенеза. Голономные экзисты связаны друг с другом, но при этом рассеянны в коре головного мозга.

Экзистом - целостная совокупность множества экзистов, подчиняющаяся принципу голономности (голографии), согласно которому каждый экзист сохраняет всю целостную информацию, хранящуюся во всём экзистоме.





Благодаря голономности экзистома сохраняются психические контенты даже после разрушения значительной части экзистома.

Экзистом резонирует при воздействии на него интенциональных волновых потоков, излучаемых интенционом мозга. (Интенцион мозга - это группа структур мозга (таламус, гиппокамп, веретиновидная извилина и др.), генерирующая интенциональные волновые потоки, направляемые на экзистом мозга) .

Именно с резонансными свойствами экзистома связана быстрая причина высокой динамичности психических процессов, в том числе процессов узнавания. Несмотря на то, что волновые потоки облучают большое множество иных структур, но селективно резонируют лишь избранные структуры. Например, при воздействии интенциональных волновых потоков интенциона на языковые экзисты генерируется языковая психическая ткань, как внутренняя речь, которая и является мышлением. В этот время другие неязыковые фрагменты экзистов не резонируют.

Следовательно, нет необходимости, в существовании неких "кротовых нор" в нейросетях и гиперсетях (см.теорию когнитома), которые якобы укорачивают интервалы протекания психических процессов, в частности, динамику процессов узнавания.





Таким образом, динамичность и быстрота психических процессов, обусловлена с резонансностью экзистома и филигранной оперативной деятельностью интенциона, направляющего интенциональные волновые потоки на экзистом. Процесс узнавания - это процесс появления виртуального волнового образования - виртуона, вызванного резонансным взаимодействием экзистома и интенциона.





Кроме того, экзистом, будучи врождённым продуктом эволюционного развития человека, является неким аналогом психического "генома", в котором заложены основные врождённые концепты, благодаря которым образуется многообразие когнитивного и семантического пространства различной глубины. Эти образования генерируются благодаря филигранному взаимодействию интенциона и экзистома, порождающего виртуоны, как межфазные эмерджентные прото-образования, являющиеся основанием возникновения контентов субъективной реальности.





Интенцион способен направлять интенциональные волновые потоки на различные уровни многослойной структуры голономных экзистома и экзистов, облучение которых интенционом, приводит к образованию различного уровня целостных голономных структур, соответствующих простейшим и сложнейшим образам, смыслам, понятиям (обобщениям), абстрактным категориям науки.





По сути, экзистом, резонируя с волновыми потоками интенциона, генерирует некое волновое виртуальное образование виртуон, как межфазно-эмерджентное основание различных психических контентов. Эти контенты являются однозначными коррелятами чувственных образов, мыслей, смыслов и др. По сути своей, виртуоны - это некие стоячие волны различной изменяющейся динамики, формы, размеров, фазы и частоты. Эти виртуоны, сформированные на основании принципов голономности ( голографии) и волновых процессов, по-видимому, хорошо описываются в рамках фурье-преобразований. Есть вероятность детектирования межнейронных волновых структур и виртуонов в следующиих зонах мозга:

1. Зона межнейронных пространств

2. Зона тонковолокнистых дендритных сетей мозга

3. Зона, связанная сразветвляющимися концами пресинаптических аксонов

4. Зона, связанная сиными дендритными сетями

5. Зона, связанная с небольшими локальными нейросетями, создающими соответствующие локализованные голограммы.

6. Другие зоны

Именно в этих вышеприведённых зонах существует большая вероятность детектирования межнейронных волновых структур. Связь этих волновых процессов с процессами в различных синапсах - актуальная задача дальнейших исследований.





Интенцион, работая на различных уровнях телесности, телесного Я, и, наконец феномена Я, является главным механизмом возникновения потока сознания. Поток сознания это не простое наложение статичных срезов сознания как в кино, а наложение живых срезов сознания.При воздействии интенциона на конкретный фрагмент экзиста возникают живые срезы сознания. Далее, интенцион направляет свои волновые потоки на другой фрагмент экзиста и т. д. Перескакивание интенциона с одного слоя экзиста на другой является одним из механизмов обобщения и генерации понятий.





Таким образом, динамичное чередование и сочетание образующихся прото-образований виртуонов является основным механизмом мозговой эмерджентности, благодаря которому возникает виртуальная ткань различных контентов субьективной реальности.





Исследование корреляции между структурой языка и структурой взаимодействия экзистома и интенциона - одна из актуальнейших задач исследования в сфере механизмов генерации субъективной реальности.





Интенцион в начале своего развития осваивает процессы феномена телесности и телесного Я. На основании этого интенцион формирует виртуон самоотношения.

Корректным и однозначным методом исследования вышеприведённых волновых процессов может быть нанопсихологический подход, разработанный мною в 2006 году [ ]. Он позволяет изучать в режиме реального времени психические процессы и соответствующие управляемые оператором наноструктурные трансформации мозга. Управляемые наноструктуры могут вводиться в межнейронную зону и зоны вероятной локализации виртуонов. Поэтому, в дальнейшем, нанопсихология позволит управлять и регулировать процессами возникновения виртуонов и психических образований (чувственных образов, мыслей, смыслов и др.) Этот подход может стать одним из способов разрешения проблем различных психических нарушений. Наноуправление может позволить корректировать структуры экзистома на различных уровнях. Иными словами будет возможной мозговая коррекция различных уровней и структур познавательного процесса, процессов мышления и сознания.





Ранее было отмечено, что благодаря голономности экзистома сохраняется возможность воспроизведения виртуонов и соответствующих им психических контентов даже после разрушения значительной части экзистов экзистома.

Именно поэтому, на наш взгляд, разрешение проблемы связанной с болезнью Альцгеймера не связана со стиранием информации. Информация сохраняется и экзистом, вероятнее всего, не нарушен. Кора головного мозга хорошо всё хранит, благодаря своей голономности. Причина болезни Альцгеймера заключается в дисфункциях деятельности интенциона (таламус, гиппокамп, веретиновидная извилина и др.) Поэтому нужны мероприятия, направленные на восстановление нормальной деятельности интенциона. Сохранённая информация у лиц страдающих болезнью Альцгеймера ждёт своего момента, когда интенцион правильно "высветит" экзистом и эта информация станет фактом и контентом сознания.

Одной из сложнейших проблем взаимодействия экзистома и интенциона, является выявление ключевых слоёв экзистома и экзистов, связанных с познанием внешнего и внутреннего мира. Процесс познания внешнего мира (ноэзис) как интенциональные волновые потоки (внешний интенцион) направленные на перифирию нашего сознания, то есть, на всё то, что находится за пределами нашего сознания и мозга, на феноменологическом уровне хорошо изучены Эдмундом Гуссерлем. Но, увы, до сих пор, не найдены однозначные мозговые экзистомные корреляты этого процесса. Поиск экзистомных коррелятов, связанных с обратным интенциональным волновым потоком (внутренний интенцион) , направленным на познание нашего Я, самопознания, самосознание и рефлексию также не менее актуальная задача. В любом случае стоит задача обнаружения структур экзистома и слоёв экзистов, которые вызывают генерирование виртуонов и психических контентов сознания, осознания и рефлексии. Показано, что сознание возникает после определённого уровня развития интенциона, который начинает воздействовать на более глубокие слои экзистома, формирующего виртуон феномена Я, как ядра нашей субъективной реальности. Поиск фрагмента или "гена" экзиста, благодаря которой становится возможной генерация феномена Я - одна из актуальных задач исследования. Какой "генотип" экзиста становится основанием "фенотипа" нашего Я? По сути, это проблема определения истоков зарождения картезианского когито - бытия знающего о своём существовании. Это проблема экзистомного зеркала, ранее разработанного нами как структуры отражающей отражённое. Это проблема приоритетной и избранной структуры экзистома, имеющей отношение к другим структурам экзистома. И эта структура открывается на определённом этапе развития телесного Я. Интенцион, развиваясь определённое время в рамках генерации телесного Я, постепенно выходит на более высокий уровень и начинает генеририровать при взаимодействии с экзистомом феномен Я. В результате у ребёнка на определённом этапе развития открывается феномен Я.





С другой стороны, одной из актуальных научных проблем является выявление глубинных структур экзистома, позволяющих перевести деятельность психики из формата Наблюдателя (живого существа), в формат Наблюдателя за Наблюдателем (человеческого существа). Это, по сути, способность человека не только наблюдать за тем, что находится во внешнем мире, но и наблюдать за миром внутренним, в частности, наблюдать за своим внутренним наблюдателем. Это приводит к возникновению осознания как знания человеческого существа о самом себе.





В физике, в рамках теории относительности, был открыт Наблюдатель и это изменило взгляд человека на Вселенную. При этом до сих пор в науке не разработаны положения о том, как должны трансформироваться фундаментальные знания в связи с открытием Наблюдателя за Наблюдателем. Кроме того, недостаточно хорошо исследован экзистомный генез возникновения феномена экзистенции.

Таким образом, эвристический потенциал исследований мозга в рамках теории экзистома значителен.





Интенцион





Теперь подробнее рассмотрим интенцион. Интенцион мозга - это группа структур мозга (таламус, гиппокамп, веретиновидная извилина и др.), генерирующая интенциональные волновые потоки, направляемые на экзистом мозга. Эти волновые потоки, в свою очередь, управляются программой функционирующей в коре головного мозга (нейросетях, сетях наномолекулярных машин и др.)

С другой стороны, интенцион - это совокупность излучателей волновых интениональных потоков, рассеянных в коре головного мозга и связанных с гиппокампом, таламусом, веретиновидной извилиной и др. Интенцион, вероятнее всего управляется программой нейросетей головного мозга или интенционным когнитомом, то есть, интенционными гиперсетями головного мозга. Гиперсетевая модель (см. теорию когнитома) сама по себе, то есть, имманентным образом, видимо, не сможет выйти на описание механизмов генерации психических контентов и составляющих субъективной реальности без учёта такой структуры мозга как экзистом. Теория когнитома в плане объяснений механизмов формирования субъективной реальности и мышления только на основании нейросетевого и гиперсетевого редукционизма оказалась непродуктивной и даже пришла к тупику. Математизация гиперсетевых процессов не является основанием для описания и возникновения реальных психических новообразований, становящихся смыслов и др. Эдак, когда-нибудь можно будет математически рассчитать будущие математические открытия, которые произойдут в мозге математика? Это невозможно. Генерация психических и мыслительных новообразований - это непредсказуемый процесс с высокой долей неопределённости, недосягаемой для математики.





Теория когнитома в основании своём связана с изучением процессов долговременной памяти.Эти процессы, связанные с ростом аксонов и дендритов, вызванных экспрессией генов и синтезе белков. Феномен потока сознания и становящегося сознания не связаны с этими процессами памяти. Поэтому распространять теорию когнитома о разрастающейся гиперсети на процессы генерации субъективной реальности и сознания весьма некорректно. Искать основания зарождения механизмов генерации сознания в гиперсетях также некорректно.

Основанием формирования субъективной реальности и контента сознания является экзистом. Поэтому когнитом, в лучшем случае, по-видимому, можно рассматривать лишь как одну из составляющих управления интенционом мозга, хотя создатели теории когнитома пока так не считают. Исследования, касающиеся нейронной ( в т. ч. специфических нейронов) и нейросетевой активности коры мозга, наблюдаемые во время различных процессов сознания и мышления, вероятнее всего, свидетельствуют лишь о мозговой активности, вызванной работой программ, управляющих интенционом мозга.





Интенциональные волновые потоки классифицируются на:

1. Афферентные волновые интенциональные потоки.Эти потоки являются результатом преобразования интенционом электрических колебательных сигналов, идущих от афферентных нейронов, связанных с анализаторами и рецепторами организма человека. Эти потоки разделяются на два вида:

а) Существуют сенсорные интенциональные волновые потоки. Интенцион их направляет на структуры экзистома, формирующие зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные виртуоны. Именно они позволяют нам иметь иллюзию естественной установки восприятия, благодаря которой мы воспринимаем и чувствуем внешние предметы и их свойства как сами очевидные предметы и их свойства, хотя всё это является лишь психической виртуальной моделью предметов и их свойств. Сознательное восприятие и ощущение этих предметов и их свойств происходит на основании генерации виртуонов самоотношения, то есть, чередования виртуона предмета и виртуона о виртуоне этого предмета. В результате происходит динамичное чередование видения самого предмета и возникновения мысли об этом предмете, то есть, генерируется сознательное сенсорное восприятие предмета. Причем, видение сущностей этого предмета не зависит от нашего субъективного отношения к этому предмету.

То, что у рояля именно три ножки, а не четыре, все видят одинаково и это не зависит от настроения и воспитания воспринимающих.

Отдельно отметим, чтонекорректно отождествлять психическую модель предмета, которую мы реально видим в своей субъективной реальности, с соответствующим виртуоном.

б) Существуют апперцептивные интенциональные потоки.В этом случае интенцион эти потоки также направляет на структуры экзистома, формирующие зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные виртуоны. При этом взаимодействие интенциона более сложное, так как виртуон предмета формируется, с одной стороны, под влиянием эмоциогенных процессов мозга, а с другой в сравнении с другими виртуонами. В результате происходит чередование видения предмета (генерируется на основании виртуона) и мыслей о предмете ( генерируется на основании виртуона о виртуоне), к тому же всё это сравнивается с другими предметами, то есть, имеет место сравнительная рефлексия. Возникает осознанный субъективный и апперцептивный образ предмета. Индивидуальная субъективность приводит к тому, что все мы видим один и то же предмет по разному. В этом случае видение рояля у всех будет разным, особенно у пианиста, хотя в восприятии всех воспринимающих сохранятся три ножки рояля.





2. Эфферентные волновые интенциональные потоки.

Эти потоки ещё более сложные и являются результатом преобразования интенционом электрических колебательных сигналов, идущих от эфферентных нейронов коры больших полушарий, активизирующих и управляющих различными мозговыми процессами, а также самим интенционом. Благодаря этим потокам интенциона, взаимодействующего с различными слоями экзистома, генерируются виртуоны на основании которых возникают представления, воображения, мышления, рефлексии и др. Сам интенцион в этом случае работает в более сложных динамичных режимах и алгоритмах. Именно этот уровень работы интенциона связан с высоким уровнем развития мышления человека. Происходит сложнейший синтез и монтаж концептов различных иерархических структур экзистома. В результате генерируются различные виртуальные развивающиеся психические контенты сознания, когнитивного пространства и субъективной реальности. Развиваются эти контенты в условиях деятельности человека, которая со своими мотивами и целями выступает в качестве необходимого механизма развития мышления, но не достаточного. Достаточными являются механизмы мозговых процессов, ключевое место среди которых занимает взаимодействие в системе экзистом-интенцион.





Теперь попробуем образно описать вышеизложенное.





Экзистом мозга можно рассматривать как некое сложное и многослойное множество "струн" (экзистов), некоторые из которых начинают "звучать" только при резонансном воздействии на них колебаний, излучаемых интенционом мозга. Причём, эти колебания экзистома могут звучать, даже благодаря отдельным экзистам. Поэтому уничтожение значительной части экзистома не прекращает генерацию виртуонов и контентов субъективной реальности.

Всё держится на экзистах - целостных многослойных струнах мозга. Экзисты - это многослойные биодифракционные структуры-коды, на основании которых формируются паттерны интерференции стоячей волны - виртуоны, соответствующие врождённым смыслам и концептам, сформированным в процессе онтогенеза. Голономные экзисты связаны друг с другом, но при этом рассеянны в коре головного мозга.





Эти живые психические контенты генерируются при филигранной музыкальной игре интенциона, направляющего свои волновые интенциональные потоки на экзистом. Многослойная и иерархическая структура экзистома и экзистов, позволяет иметь психические контенты различного уровня психической эмерджентности, обобщения, абстрактности и логики. Таким образом, развитие мышления сводится к развитию совершенства и искусства филигранного управления интенционом , генерирующего и направляющего свои интенциональные волновые потоки на экзистом.





Интенцион мозга, образно выражаясь, представляет собой "музыканта" , играющего на неких "струнах" интенциона под управлением "дирижера" . Управляющая структура интенциона мозга - это некий "дирижер" мозга, управляющий "музыкантом". Интенцион мозга играет по "нотам" создаваемым корой головного мозга. На эти "ноты" "посматривает" "дирижёр" мозга, как ключевая, составляющая интенциона.





Далее, эти волны интенциона начинают резонировать на "струнах" экзистов. То есть, колебания "струн" интенциона вызывают колебания "струн" экзистома. В результате из экзистома начинают излучаться не просто волны, а начинают возникать более сложные волновые образования. Возникают новые эмерджентные мозговые образования, являющиеся прото-образованиями различных составляющих субъективной реальности: мыслей, образов, чувственных образов, смыслов и др.

Следовательно, генерируется виртуон, как однозначный коррелят и носитель феномена самой мысли. А динамичный синтез и чередование появления виртуона первичной мысли и виртуона вторичной мысли о первичной мысли создают виртуон осознанности. Осознанность - это результат динамичного чередования мысли и мысли об этой мысли, то есть, появление феномена отношения к психическим контентам субъективной реальности.





Всё это становится возможным, с одной стороны, благодаря филигранной игре интенциона на экзистоме, а с другой, сложнейшей многослойной структуре "струн" экзистома, сформированного эволюцией мозга человека.





Таким образом, если биологическая клетка - это фабрика белков и биохимических веществ, синтезируемых благодаря прочтению генома. Если наши органы - это синдикаты, собранные на основании свойств этих фабрик. (Эти синдикаты синтезируют многообразие биохимических веществ необходимых для выживания организма). То наш мозг - это некий "концертный зал консерватории", в котором "дирижёр" мозга и "музыканты" мозга, воспринимая окружающий мир, с помощью своих "инструментов", создают "звуки" мозга, которые превращаются в "музыку" субьективной реальности только тогда, когда эти звуки становятся высшей формой эмердженции , то есть, произведением "музыкального искусства".





Дополнительные феноменологические выводы





Сущность развития психического мира человека заключается не в разрастании когнитома, а в развитии характеристик и параметров интенционального потока, которые должны развиться до необходимой высшей направленности потока на экзистом, чтобы после такого отражения интенционального потока экзистомной голограммой возникли мысле-образы и смыслы. Интенциональный поток должен филигранно попасть в соответствующие экзисты голограммного экзистома. Для этого требуется развитие.

У экзистомной голограммы есть разные структуры и экзисты от простейших узнаваний, до более сложнейших форм высшего искусства. У людей искусства имеет место особое и изощренное дирижирование интенциональных потоков и чувств.





Идея о векторе и возникновение смыслов. (См. Налимов.) Там тоже угол. Это модель.





Задана голограмма, но не задана, а свободно движение интенциональных потоков, которое и есть основание развитие. В когнитоме развитие это тупиковое разрастание когов. У нас развитие это филигранное владение дирижёрской палочкой, направляющей интенциональные потоки и чувства в соответсвующую зону экзистома - голограммного экзистома.

Утрата способностей, вызванная старением, это, с одной стороны, возникающее неумение мозга дирижировать интенциональными потоками мозга, вызванного деструкцией белков мозга , а с другой стороны, деструкция голограммного экзистома.





Определённый интенциональный поток, задаваемый различными потребностями человека, бьёт по всей голограмме, по всей зоне экзистома, распределённого в мозгу. Но в резонанс входит лишь определённая структура голограммного экзистома. И она даёт ответ. В этом быстрота реакций. Она заключена в резонансности. Первично тело и ощущения со своими интенциями.

Практика и деятельность развивает способоность дирижирования интенциональными потоками. На "земле" интенций вырастает трава мыслей и смыслов. Интенции ( в частности, эмоциогенность) первичны и именно в них заложена укорененность нашего мозга с тем, что находится вне его. Мозг избирательно пластичен к тому, сто находится за пределами мозга. В этой избирательности, которая и есть интенция, заложены основания того, что мозг не раздавлен мощным воздействием того, что находится вне его.





Интенция - работа тела. Ожидания - работа тела. Чтобы не бояться перестать трястись. Это установки. Сознание - это интенция и установки. Они из тела. Из ощущений. Есть эталоны ощущений, которые копируют мозг преждемвыдать результате. Есть первичная деятельность и активность тела, которая задаёт мышление, представление и действие.

Интенция этот первый луч, который направлен на экзистомную голограмму. Голограмма - это сгустки зафиксированных интенций, как ожиданий и движений тела. Энграма двигает ансамблем танцовщиков. Представление в мозгу это не фильм, это дирижирование ансамблем танцовщиков с помощью движения голограмного экзистома, на котором зафиксированы коды всех энграмов движений этих танцовщиков. Голограммное кино работает иначе, чем традиционное.





Нужно вспомнить живые срезы сознания Ж. Делеза. В голограмме есть слои и в этих слоях-срезах записаны движения. А мозг имеет многослойность. А поток интенций освещает их. Нет движения - нет сознания. Поэтому сознание - это поток. Сознание всегда о чём-то, оно всегда о потоке психического контента.

Голограмный экзистом - это геномная голограмма, где в многослойной структуре заложены такое структурированное множество комбинаций и вариаций "отражательных" нанозеркал , которые отражая поток интенции направленный под определённым углом, создают опрелелеленное представление-действие. Мозг - высшая и самая умная часть движущегося тела и движение этого тела управленческое , по сравнению с другими частями тела. Хотя другие части тела тоже способны влиять на мозг и управлять им. И всё таки у тела мозга имеет места место значительно большая доля управленческих движений. Печень не может так сильно управлять позвоночником, как на этом способна часть тела - мозг. Части тела рядополоеныс телом мозга. Выделять мозг от тела некорректно. Движение тела мозга рядоположены с движением всех других частей организма. Части тела делегировали наиболее умную часть тела - мозг, который проявил талант у коммуникации со всеми частями тела. Если печень пойдёт в этот поход коммуникаций, то она может стать мозгом. Но ситуация и положение печени этот не позволяет. Но переродить печень в мозг с помощью генной инженерии когда-нибудь будет возможным.





Мозг умудрился организовать в себе зоны-проекции всех органов тела. И в этом ему помогли сами органы тела. Там есть обратная связь. На уровне генеза мозг появляется позднее образований иных зачатков органов тела. Экзистом также формируется в последнюю очередь, но при рождении он уже есть и является основанием врождённых способностей и задатков.

Когда мы представляем что-то, мы не воспроизводим картинку-репрезентацию — воспроизводится именно активность восприятия, модель двигательного поведения, а не картинка. При этом восприятие — это не эталон, на который ориентируется представление. Восприятие ничем не лучше представления, они просто задействуют одни и те же неявные телесные знания.

Если, согласно тезису реэнакмента, представление — это репетиция или воссоздание восприятия, то в сенсомоторной теории представление — это не воспроизведение хореографии восприятия, а готовность к нему. Тело готово задействовать целый ряд двигательных возможностей, если понадобится.





Среди исследователей известно «правило полусекунды»: восприятие чашки запускает импульс в мышцах за полсекунды до того, как принято сознательное решение взять чашку.

Тот же механизм активируется, когда субъект видит, что кто-то другой выполняет действие.

Экзистом - это глубинная свёртка Недосягаемого Всего! Именно поэтому возможна научная трансцендентность.

Экзист - элемент экзистома, то есть, зерно экзистомного зеркала , поверхность которого формируется множество экзистов - аналог зернистости голографической пластинки. Но это иного качества стуктура. . Это экзистомная структура. .

Экзистомное зеркало отражает отражённое. В работе этого зеркала принимает участие интенцион, обеспечиваясвоим облучением процесс самоотношения экзистома к самому себе или процесса самоотношения экзистов к самим к себе. Отражать отражённое способен только человек. Животные и простейшие млекопитающие отражают внешний мир, но не способны отражать и иметь отношение к этому отраженному, то есть, не способны отражать отражённое.

Человек рождает с экзистомом. Но функционировать оно начинает после определённого уровня развития. В это время экзистомное зеркало перестаёт быть мутным и начинает отражать отраженное. В результате возникают не только психические модели окружающего мира ( как у животных) , но и психические модели о психических контентах, например, образ Я. Возникает субъект и сознание, то есть, нечто внутренне что имеет отношение к внешнему и к себе.

Экзист и экзистом образуются в том числе благодаря вненейронному контексту. Это не только нейросетевые структуры, но и сети различных наномолекулярных машин ( глия, межнейронное пространство и др).

Экзистому не нужно тупиково разрастаться как когнитому. В нём уже заданы основа - экзистом и из него возникает разнообразие психического и смыслового контента. Экзист это промежуточная фаза более плотной материи ( в том числе молекулярной) с менее плотной - полем. Это дуальная промежуточная субстанция. Бинаризм. Мозговой бинаризм. Пограничная фаза. Когнитология пограничной фазы. Самая актуальная сфера. И это моя теория. Нигде не ищите этих положений. Кроме плагиата моей теории. Будучи обозревателем федерального уровня отслеживаю плагиат.





Появление субъекта или наблюдателя в теории относительности и гравитации разрешает теорию физики мира. В мире заложен наблюдатель. Мир нуждается в наблюдателе. Наблюдатель как один из элементов и участников Вселенной и Мироздания. Существует голографическая теория Вселенной. Существуют субъекты и вне человека. Разум возможен и вне человека. Думать могут не только мозговые аппараты, но и иные системы вне человека. Разум распределён на различных уровнях развития материи. Монадологичность мира имеет место не только в организме, в клетке, но и на ином уровне. Думающая материя возможна вне человека!

Материя стремится создать в себе Бытие как форму материи знающую о себе. Но не везде во Вселенной это удаётся. Но материя изначально умна и этот ум рассеян в монадах, знающих о мире и о себе на ином уровне, чем Бытие знающее о себе, возникающее в лоне мозга Человека.





Экзистом - это та самая форма монадологической материи, обителью которой является мозг человека.

По мере развития ребёнка интенция ( энергия) направляется на экзистом ( голограмму) и возникает образ? Или закрытая при рождении голограмма открывается всё больше по мере развития человека и в результате открывается образ человека о себе - рефлексия?





По Бому, движение и есть то, что первично; а то, что кажется нам постоянными структурами, есть лишь относительно автономные подчинённые сущности, проявляющиеся из цельности текучего движения и затем растворяющиеся обратно в него в нескончаемом процессе становления.

С мыслью ничего не происходит если задуматься о том, как она образовалась на мозговом уровне, а не на психологическом.

Смена мысли и мысли об этой мысли и обратно, создаёт иллюзию того, что вы наблюдатель за мыслью. В действительности, за мыслью нельзя наблюдать как за обьектом. Как только вы начнёте делать это, она исчезнет как объект наблюдения и заменится мыслью об этом объекте. Поэтому сущность мысли не познаваема как в науке, аналогично лежащему яблоку на тарелочке с голубой каёмочкой.





Нам дана иллюзия того, что мы хозяева и контролёры происходящего внутреннего контента. В действительности, мысль свалилась без вашего ведома. И оценка этой мысли ( мысль о мысле) также происходит в конце концов, не благодаря вашей активности, так как другие мысли вы почему-то проигнорировали. А кто включил программу игнорирования? Это иллюзия очевидности, раскрытая мною. Это моя доработка в сфере редукции трансцедентального Я. Посмотрите другие выступления и мои доработки феноменологии. Нам дана иллюзия наблюдения, если сравнивать её с классическим наблюдением.





Таким образом, наблюдение за наблюдателем не так очевидно.

Я лишь обрисовываю контуры глубины и сложности этого процесса как методолог в сфере исследования обоснованной мною межфазности (промежуточной фазе) науки о психическом и науке о мозге. Осознание того, что неведомо свалившаяся мысль о том, что ранее неведомо свалившаяся мысль грешна - великая тайна!... Интенции высвечивают эти мысли, но кто этими интенциями дирижирует.





Поэтому великая тайна в том, что нам как-то удалось разоблачить:

а) иллюзию того, что мы якобы видим сами предметы и сам внешний мир, хотя в действительности мы видим только психические модели созданные нашим мозгом и телом.

а) иллюзию того, что мы управленцы своей психики;

б) иллюзию очевидности психических процессов (интуиции, прихода мысли и др.) Всё это лишь некоторые составляющие бездны нечто - самопознающего психического бытия знающего о себе, в частности, некоего самопознающего когнитивного пространства. Тайна и глубина этого управляется интенцией, укорененной с тем, что находится вне Человека. И опять великая тайна в том, что находится вне человека?





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