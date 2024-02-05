Экзистом и нанопсихология

На днях Маск объявил, что его компания Neuralink впервые успешно вживила беспроводной чип в мозг человека.

Чип в мозгу должен служить связующим звеном между мозгом человека и компьютером, и Neuralink обещает, что он поможет в борьбе и с физическими проблемами, и с психическими расстройствами.

Neuralink — далеко не пионер в этой области: в ней уже много лет экспериментируют десятки фирм, и некоторые из них добились воодушевляющих результатов.Американские власти выдали компании Маска лицензию на испытания ее чипа на людях в мае прошлого года. Испытания по плану должны продлиться шесть лет.

Уверен, что в недалёком будущем мысли человека можно будет лицезреть на мониторе.Этой проблемой как биофизик и психолог теоретически занимаюсь уже с 2005 года. И она будет разрешена не просто с разработки внедряемых мозг чипов, а с внедрения в мозг наночипов. Имею множество научных публикаций опубликованных по этой проблеме. Вряд ли кампания Маска подошла близко к наночипированию. Но я обратил внимание с каким интересом моими теоретическими разработками интересуются западные научные журналы.

Современная наука, преимущественно на основании моих теоретических разработок, опубликованных в научных журналах и представленных на нескольких научных конгрессах, говорит, что все эти фантастические проекты смогут быть реализованными только благодаря развитию новой наукинанопсихологии,задачи и проблемы которой были сформулированы мною ещё в 2006 году.

Нанопсихология исследует корреляцию или связь между управляемыми молекулярными процессами мозга и соответствующим им психическими процессами в режиме реального времени, то есть, без запаздывания. По сути, это процесс управления мозгом оператором через воздействие на молекулярные процессы, благодаря внедренным в мозг управляемым наночипам. Это становится возможным, благодаря внедрению в мозг управляемых извне искусственных наночастиц.

Внедрение управляемых наночастиц в мозг с целью управления и активизации в нём молекулярных машин, специализированных нейронов или специализированных групп нейронов, ответственных за целостное восприятие или ментальные психические процессы, может стать перспективным для восстановления утраченных психических функций. Поэтому у нанопсихологии, как новой науки много перспектив.

Я пришёл в психологию из биофизики. Занимался механизмами процессов пластичности памяти, обусловленных самосборкой конформационных структур белков мозга и более сложных молекулярных машин мозга. Мною было показано, что намного продуктивнее рассматривать познавательные процессы мозга на уровне сетей молекулярных машин и молекулярных систем, а не на уровне нейросетей. Развивать это направление лучше всего, благодаря нанопсихологическому подходу, разработанному мною.

Между реальностью и сознанием есть пропасть смысла. А пропасть между структурами мозга и субьективным миром человека также является пропастью смысла. И эти смыслы нужно глубоко исследовать как на уровне мозга, то есть на уровне экзистов, так и на уровне субьективного мира человека. Понятие экзиста было введено мною при разработке теории экзистома мозга.

Самый первичный физический «геном» материи это система элементарных частиц. Затем идёт химический «геном» - элементарная система Менделеева со своей системой химических элементов. В биохимии также есть свои биохимические «геномы» И, наконец, существует настоящий биологический геном – элементарная генетическая система. Биологический геном хранится сгруппировано в цепочке ДНК, находящейся в ядре клетки.

ДНК – главная молекула организма, по сути это некая книга, которую читают специализированные молекулярные машины и макромолекулы. В результате совершается трансляция прочитанного, благодаря которой происходит синтез белка.

В результате синтезируются различные виды белка, формирующие различные биологические структуры, и главным образом мозг, нейроны и нейронные сети.

Аналогично биологическому геному существует некий прото-психический геном как некий "банк" биоинформации, из элементов которого возникает наш субъективный психический мир. Это и есть экзистом, который состоит из экзистов, как ключевых элементов. Экзистом - это не виртуальная субстанция. Он реален как и биологический геном. Это продукт деятельности гиперсети мозга (сети нейронов и сети молекулярных машин.

Именно из этой совокупности ключевых смысловых структур - экзистов, генерируется гигантское разнообразие вторичных смыслов, на основании которых развивается субьективный и становящийся мир человека, его становящееся сознание.

Исследования, проведённые мною показали, что результатом нашего познавательного опыта в конечном итоге всегда является некоеокончательное сжатие или свёртка опыта в форму некоей мозговой структуры. Она и есть объективное основание смысла, как составляющая смысловой структуры человека. Не познавательный опыт как таковой фиксируется благодаря пластичности мозга, а только такой опыт, который созрел до способности к свёртке в форму ключевого смысла - экзиста, который впоследствии и становится одной из составляющих экзистома, как совокупности различных экзистов. Не всякий когнитивный опыт становится содержимым экзистома, а только тот, который дозревает до уровня экзиста, то есть, к способности к свёртке.

Именно благодаря ключевым смыслам, существуют соответствующие ключевые коды и информации, которые способны основательно изменить психические процессы, вызвать трансформации психики. По сути своей, экзистом является совокупностью ключевых экзистов, на основании которых имеет место феномен сущности человека и личности.

Именно благодаря гиперсетевой структуре экзистома становится возможным возникновение новообразований в психическом контенте человека, так как в экзистоме содержатся экзист-операторы изменчивости. Благодаря экзист-операторам изменчивости психический мир изменяется в изменяющемся мире. Исследование механизмов деятельности экзист-операторов изменчивости позволит в будущем прогнозировать во времени трансформации психического контента, то есть, содержимого субьективного мира человека. Все эти возможности отсутствовали в прежних теориях и концепциях мозга.

Мы знаем каким образом из генома образуются различные белки, но каким образом из мозга возникает некий психический контент мы не знаем. Из прежних теорий ещё не следуют конкретные экспериментально-подтверждённые когнитивные механизмы. Пока в лучшем случае это гипотетическая теории. Тем более, согласно последним исследованиям, считается, что гиперсетевая структура мозга по мере развития человека всё время растет, как когда-то росла получившая достойную философскую критику "дурная спираль" Гегеля. Не может же гиперсеть когнитома расти до бесконечности!

Говорить о том, что в нашем мозгу есть некая "вавилонская библиотека" Борхеса, где хранятся все прошлые и будущие знания и творения человечества, а также бессмысленные содержания, некорректно.

Мозга не хватит, даже несмотря на гигантское вселенское количество нейронов и их связей, образующих так называемый коннектом мозга. Мозг не хранит в себе все бессмысленные комбинации информации и знаков. Он занимается сверткой и сжатием всего до экзистов и смыслов.

Этот мостик между мозгом и субьективным миром человека будет построен на основании промежуточной материи как результата синтеза экзистов мозга и смысловых структур субьективного мира человека. Именно экзистом со своей специализированной гиперсетевой и уникальной системой молекулярных машин и нейронов, а также функциональной системой нейронов является нейробиологическим и молекулярно-машинным основанием феномена вторичного отражения первично отраженной информации - феномена рефлексии, благодаря которой возникают осознающие существа, имеющие свое субьектное и смысловое отношение не только к миру, но и к самим себе. Это не менее актуально, по сравнению со знанием нашего уникального генома.

По сути своей, мною создана экзист-гиперсетевая молекулярно-машинная модель возникновения смыслового отношения человека не только к тому, что находится вне его, но и к самому себе. С одной стороны, исследование экзистов, будут бесконечно близко подходить к нашим смыслам, а с другой, стороны наши смыслы будут близко подходить к экзистам. И в точке сингулярности, они сойдутся. Это и будет мостиком между нашим субъективным миром и мозгом.

Наше Я - это наш уникальный экзистом! И управляемые наночипы когда-нибудь научатся корректировать наш экзистом.







