Алаудинов рассказал об аресте чеченцев в Анапе, в Самаре этническая банда избивала подростков

Генерал-майор Апти Алаудинов рассказал
, что думает по поводу ареста чеченцев после драки в Анапе (где они избили аниматоров). По словам Алаудинова, чеченцы хотели культурно познакомиться с девушкой, а она и её подруга ответили им очень грубо и стали оскорблять весь чеченский народ, называя чеченских бойцов "тиктокерами". После этого, по словам Алаудинова, чеченцы тоже обругали девушек, но всё ещё не трогали их и хотели уйти, но тут на них набросились аниматоры. Затем, считает Алаудинов, чеченцев заключили под стражу из-за их национальности.
В посёлке Афипский Краснодарского края, где произошла драка между местными жителями и приезжими, заключены под стражу
11 приезжих и один местный житель. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Жители посёлка Афипский рассказывают
, что проблемы с мигрантами там постоянно, они пристают к девушкам с непристойностями, девочек страшно выпускать на улицы, а предприятие, на котором работают мигранты, почему-то не хочет нанимать местных.
В Самаре уроженцы Таджикистана и Киргизии в возрасте от 14 до 23 лет объединились в этническую банду и избивали подростков
, девять человек получили телесные повреждения.
Роскачество, при отсутствии стандарта на шаурму, рекомендует
обращать внимание на внешний вид повара и на то, моет ли он руки. Число отравившихся шаурмой людей в карельской Сегеже достигло 115 человек.