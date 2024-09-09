 

Алаудинов рассказал об аресте чеченцев в Анапе, в Самаре этническая банда избивала подростков

Генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что думает по поводу ареста чеченцев после драки в Анапе (где они избили аниматоров). По словам Алаудинова, чеченцы хотели культурно познакомиться с девушкой, а она и её подруга ответили им очень грубо и стали оскорблять весь чеченский народ, называя чеченских бойцов "тиктокерами". После этого, по словам Алаудинова, чеченцы тоже обругали девушек, но всё ещё не трогали их и хотели уйти, но тут на них набросились аниматоры. Затем, считает Алаудинов, чеченцев заключили под стражу из-за их национальности.
 
В посёлке Афипский Краснодарского края, где произошла драка между местными жителями и приезжими, заключены под стражу 11 приезжих и один местный житель. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Жители посёлка Афипский рассказывают, что проблемы с мигрантами там постоянно, они пристают к девушкам с непристойностями, девочек страшно выпускать на улицы, а предприятие, на котором работают мигранты, почему-то не хочет нанимать местных.
 
В Самаре уроженцы Таджикистана и Киргизии в возрасте от 14 до 23 лет объединились в этническую банду и избивали подростков, девять человек получили телесные повреждения.
 
Роскачество, при отсутствии стандарта на шаурму, рекомендует обращать внимание на внешний вид повара и на то, моет ли он руки. Число отравившихся шаурмой людей в карельской Сегеже достигло 115 человек. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Разведчики сообщили о подготовке к наступлению 500 000 украинцев, генерал Алаудинов сообщил, что силы ВСУ на исходе
» В Москве боец MMA из Таджикистана избил человека до полусмерти, в Краснодарском крае конфликт из-за приставаний к женщинам
» Преступность мигрантов выросла, в Анапе мигранты толпой избили туристов
» Нет просвета в Пугачеве
» Чеченцы спровоцировали погром в детском лагере под Туапсе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про грубый секс, крещёный мир и газету \

Про грубый секс, крещёный мир и газету "Либерасьон"

Привычка к хорошему

Привычка к хорошему

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Белые католики и протестанты предпочитают Трампа, но все остальные религиозные группы предпочитают Харрис

  • 21:49
  • 118

Алаудинов рассказал об аресте чеченцев в Анапе, в Самаре этническая банда избивала подростков

  • 20:53
  • 266

Британская газета написала о желающих переехать в Россию, в Лондоне суд вынес "знаковое" решение, что геи должны допустить к ребёнку мать

  • 15:37
  • 252

ВСУ продолжают атаковать в Курской области, "Отряд Варвар" ударил по жилым домам

  • 14:44
  • 452

Разведчики сообщили о подготовке к наступлению 500 000 украинцев, генерал Алаудинов сообщил, что силы ВСУ на исходе

  • 14:07
  • 341

В Саратове "Русская община" помогла выселить из квартиры мигрантов, в Подмосковье юный мигрант изнасиловал ребёнка

  • 13:30
  • 337
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru