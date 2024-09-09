Разведчики сообщили о подготовке к наступлению 500 000 украинцев, генерал Алаудинов сообщил, что силы ВСУ на исходе

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Вооружённые силы Украины оттягивают время, чтобы к весне отправить в Донбасс 500 тысяч военных, считает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным», — сказал он. Кроме того, в данный момент на Украине проходит процесс мобилизации 700-900 тысяч человек для создания «армии вторжения». Лебедев связал это с тем, что российские войска не будут наступать зимой, поэтому у Украины есть время на пополнение рядов для дальнейших боевых действий.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает, что у украинцев "есть ещё до четырёх бригад", и они "скоро устанут", а также будут уничтожены, после чего СВО и завершится.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сказал, что комментировать это заявление Алаудинова он не может, но верит президенту:

 

«Мы идем правильно. Мы уничтожаем. Я не могу комментировать то, что сказал генерал. Сказал, значит сказал. Я как политик оцениваю, что направление правильное. Идем вперед. Президент сказал, что идет хорошее наступление».

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