 

Преступность мигрантов выросла, в Анапе мигранты толпой избили туристов

 

В Анапе мигранты толпой избили молодых людей возле кафе "Клим" из-за отказа в знакомстве с девушкой. Одного из пострадавших увезли на скорой. 

В Краснодарском крае завели уголовное дело о хулиганстве из-за нападения мужчин на группу аниматоров. По данным следствия, несколько уроженцев Кавказа (Дагестана), находясь на Пионерском проспекте Анапы, также захотели познакомиться с девушкой из группы аниматоров и, получив отказ, набросились на компанию и избили молодых людей, как парней, так и девушек.

Возбуждено уголовное дело в отношении уроженцев Кавказа после конфликта со стрельбой в Химках. Житель Подмосковья сделал замечание о громко играющей музыке группе лиц, после чего один из них достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в оппонента.

В Петербурге мигранты из Киргизии пытались затащить в машину девушку с тяжёлыми переломами, которую перед этим, возможно, выбросили из окна. Она в реанимации, мигранты задержаны.

В Москве задержали таксиста, который 1 сентября изнасиловал пассажирку в салоне машины.  

 

 

Число преступлений, совершённых приезжими в РФ, выросло на 12%. Втрое выросло количество преступлений со стороны нелегалов. Также отмечен рост на 69 процентов криминальных проявлений с участием трудовых мигрантов. В Следственном комитете отметили, что в последнее время приезжие проявляют негативное отношение к жителям России, участникам специальной военной операции и правоохранителям.


 

 

 


 

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