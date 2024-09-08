 

В Москве боец MMA из Таджикистана избил человека до полусмерти, в Краснодарском крае конфликт из-за приставаний к женщинам

В карельской Сегеже число людей, отравившихся шаурмой, достигло 113 человек, в том числе 46 детей, у всех диагностирован сальмонеллёз, протекающий в среднетяжёлой форме. В РФ нет государственного стандарта на шаурму.
В подмосковной Балашихе задержали мигранта, пристававшего к девочке.
В Москве задержали бойца смешанных единоборств из Таджикистана, который вместе с соседом избил человека, причинив тяжкий вред здоровью. 
В посёлке Афипский Краснодарского края произошёл конфликт между местными жителями и "лицами неславянской внешности". Сами местные жители рассказывают о регулярных приставаниях приезжих к женщинам, даже замужним. Затем одна пара была избита.
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