 

Британская газета написала о желающих переехать в Россию, в Лондоне суд вынес "знаковое" решение, что геи должны допустить к ребёнку мать

Британская массовая газета "Дейли Мейл" написала, со ссылкой на российское консульство в Эдинбурге, что за 10 дней подано 17 заявок от британских граждан, желающих перебраться в Россию, поскольку они не разделяют воук-ценности Запада и хотят, чтобы их дети воспитывались в традиционной среде. Сколько таких желающих в Лондоне - не сообщается. Комментирующие англоязычные читатели восприняли эту новость со значительной долей иронии, однако самые популярные комментарии - о том, что Британия, в которой правит партия, имеющая поддержку лишь трети избирателей, сама не является образцом демократии, а политика Лейбористской партии такова, что может заставить эмигрировать даже в Россию.
 
В Лондоне суд вынес решение в пользу суррогатной матери, которое назвали "знаковым". Женщина настаивала на том, чтобы ей позволили регулярно видеться с родным ребёнком, которого она выносила для пары геев. Геи были решительно против таких встреч и обвиняли женщину в гомофобии, говоря, что её свидания с ребёнком вызовут у него чувство, что он растёт в неполноценной семье. Они заявляли, что женщине "нет места" в жизни ребёнка, которого воспитывает ЛГБТ-сообщество (признано в России экстремистским и запрещено). 
Женщина изначально дружила с этими геями и согласилась выносить для них ребёнка, в обмен на обещание, что сможет видеться с ним, но после родов отношения ухудшились, и геи стали натравливать на неё полицию, когда она пыталась повидать мальчика. 
Суд вынес решение в пользу женщины, она сможет видеть своего ребёнка, но он продолжит жить с геями. 
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