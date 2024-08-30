 

В Англии рекордный уровень самоубийств и мигрантов, не желающих работать

Как пишет британская массовая газета "Дейли Мейл", по официальным данным, 1 689 000 иммигрантов в Британии (от 16 до 64 лет) не имеют работы и не ищут её; это рекордный уровень за всю историю наблюдений. По данным Аналитического центра по контролю за миграцией, такой уровень безработицы среди мигрантов обходится британским налогоплательщикам в 8,5 миллиардов фунтов стерлингов в год.
 
В Англии и Уэльсе отмечается высочайший уровень самоубийств за почти что четверть века, среди женщин - за почти что тридцать лет. В 2023 году в Англии и Уэльсе зарегистрированы 6069 самоубийств (в 2022 году - 5642). Причём больше всего самоубийств на северо-западе Англии, а меньше всего - в Лондоне, где очень значительную часть населения (более 40%) составляют цветные этнические меньшинства. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 32% граждан США владеют оружием. В Британии магазинные кражи поставили рекорд за всю историю наблюдений
» Британия увеличивает приём мигрантов, в то время как молодые британцы не работают из-за проблем с психикой
» В Англии и Уэльсе в 2022 году больше половины детей родились вне брака и каждый третий родился у матери-мигрантки
» Всего за 10 лет миллионы британцев перестали считать себя христианами
» Названа причина, почему в США детей с ковидом госпитализируют в 4 раза чаще, чем в Англии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Дом коммунальных ужасов

Дом коммунальных ужасов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы обстреляли из РСЗО жилые дома в Белгороде, 5 человек погибли и 37 ранены

  • 23:23
  • 88

"Там, за углом..." Рассказ капитана о буднях Северного флота. Часть I

В Казахстане заявили о "многовековой дружбе" с татарами, в Кремле назвали арест экс-замов Шойгу постоянной работой

  • 14:39
  • 272

Ветеран ЦРУ рассказал, как русских вербовали в американские шпионы

  • 12:37
  • 250

В Англии рекордный уровень самоубийств и мигрантов, не желающих работать

  • 12:05
  • 248

В подмосковном городе обнаружили 120 нелегалов, в Москве дети мигрантов закидали камнями детей на территории храма

  • 11:25
  • 309
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru