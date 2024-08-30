В Англии рекордный уровень самоубийств и мигрантов, не желающих работать

налитического центра по контролю за миграцией, такой уровень безработицы среди мигрантов обходится британским налогоплательщикам в 8,5 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Как пишет британская массовая газета "Дейли Мейл", по официальным данным, 1 689 000 иммигрантов в Британии (от 16 до 64 лет) не имеют работы и не ищут её; это рекордный уровень за всю историю наблюдений. По данным А