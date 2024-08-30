В Англии рекордный уровень самоубийств и мигрантов, не желающих работать

Как пишет
британская массовая газета "Дейли Мейл", по официальным данным, 1 689 000 иммигрантов в Британии (от 16 до 64 лет) не имеют работы и не ищут её; это рекордный уровень за всю историю наблюдений. По данным Аналитического центра по контролю за миграцией, такой уровень безработицы среди мигрантов обходится британским налогоплательщикам в 8,5 миллиардов фунтов стерлингов в год.
В Англии и Уэльсе отмечается высочайший уровень самоубийств
за почти что четверть века, среди женщин - за почти что тридцать лет. В 2023 году в Англии и Уэльсе зарегистрированы 6069 самоубийств (в 2022 году - 5642). Причём больше всего самоубийств на северо-западе Англии, а меньше всего - в Лондоне, где очень значительную часть населения (более 40%)
составляют цветные этнические меньшинства.