Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Запорожской областях, ДНР

14 человек ранены
при украинском обстреле Горловки (ДНР). В Донецке ранен
мирный житель 2001 г.р. Затем погиб
ещё мужчина 1953 г.р., два мирных жителя ранены.
В Белгородской области ранены
четыре мирных жителя - в Шебекине и Грайворонском городском округе, под Грайвороном машина атакована дроном
прямо перед машиной губернатора Гладкова. В Шебекине повреждены три многоквартирных и три частных дома, в Коновалове и Политотдельском повреждены личные автомобили и молоковоз. Затем ещё одна раненая
в Шебекине, обстреляна также Мокрая Орловка, повреждены четыре дома. Обстреляна
Репяховка. Атакован
и загорелся пожарный автомобиль. Закрыт въезд
в село Пороз, в которое, возможно, проникли украинцы. Почти все жители оттуда выехали, из Дунаевки увозят детей. В результате очередного обстрела снова двое раненых
в Шебекине.
Ранен
мирный житель в Токмаке Запорожской области, в городе повреждён частный сектор и личные автомобили, повреждены два трансформатора в Пологовском муниципальном округе.