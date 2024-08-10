 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Запорожской областях, ДНР

14 человек ранены при украинском обстреле Горловки (ДНР). В Донецке ранен мирный житель 2001 г.р. Затем погиб ещё мужчина 1953 г.р., два мирных жителя ранены.
В Белгородской области ранены четыре мирных жителя - в Шебекине и Грайворонском городском округе, под Грайвороном машина атакована дроном прямо перед машиной губернатора Гладкова. В Шебекине повреждены три многоквартирных и три частных дома, в Коновалове и Политотдельском повреждены личные автомобили и молоковоз. Затем ещё одна раненая в Шебекине, обстреляна также Мокрая Орловка, повреждены четыре дома. Обстреляна Репяховка. Атакован и загорелся пожарный автомобиль. Закрыт въезд в село Пороз, в которое, возможно, проникли украинцы. Почти все жители оттуда выехали, из Дунаевки увозят детей. В результате очередного обстрела снова двое раненых в Шебекине.
Ранен мирный житель в Токмаке Запорожской области, в городе повреждён частный сектор и личные автомобили, повреждены два трансформатора в Пологовском муниципальном округе. 
Скончался один человек из числа ранены при атаке украинцев на Липецкую область в ночь на пятницу. В реанимации остаётся ещё один человек.

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