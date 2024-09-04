В Карелии 39 человек отравились шаурмой; Володин считает, что низкоквалифицированные мигранты не должны везти в РФ семьи

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39 человек, в том числе 24 несовершеннолетних, отравились шаурмой в Карелии. Ранее умерла, отравившись шаурмой, одиннадцатилетняя девочка в Тетюшах. В РФ до сих пор нет стандарта на шаурму. Только за 8 месяцев 2023 года шаурмой в РФ отравились не менее 350 человек.
В Москве банда мигрантов из Таджикистана (плюс один уроженец Дагестана) грабила людей, перевозивших деньги, и награбила на 43 млн рублей.
Низкоквалифицированные мигранты, приезжающие в Россию на заработки, не должны везти с собой свои семьи, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Перед завершением весенней сессии Госдуме удалось провести законопроект о том, чтобы мигранты всё же не получали гражданство без постановки на воинский учёт. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что мигранты "каким-то образом" получают гражданство без знания русского языка:
"Кроме того, ужесточен контроль и ужесточена ответственность, например, за проверку знаний русского языка. Она у мигрантов была, но вместе с тем к нам на территорию страны каким-то образом при нормальном законодательстве проникли десятки тысяч мигрантов, которые фактически не знают русского языка, но являются уже гражданами Российской Федерации".
По её словам, "сейчас готовится ряд законопроектов, которые приведут к повышению ответственности в этой области".
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