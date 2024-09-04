В Карелии 39 человек отравились шаурмой; Володин считает, что низкоквалифицированные мигранты не должны везти в РФ семьи

"Кроме того, ужесточен контроль и ужесточена ответственность, например, за проверку знаний русского языка. Она у мигрантов была, но вместе с тем к нам на территорию страны каким-то образом при нормальном законодательстве проникли десятки тысяч мигрантов, которые фактически не знают русского языка, но являются уже гражданами Российской Федерации".