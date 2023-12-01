 

В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за недовольным едой покупателем

Продавец круглосуточного киоска по продаже шаурмы на Таганской улице в Москве после словесной перепалки погнался с ножом за недовольным едой покупателем. Прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. 

28 ноября очередное массовое отравление шаурмой произошло в Бурятии: у 14 человек был выявлен сальмонеллёз, в работе киоска обнаружены "грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований". 

В сентябре во Льгове (Курская область) шаурмой отравились 22 человека, одна девушка умерла. Были задержаны четыре причастных к работе киоска уроженца Таджикистана, в том числе гражданин РФ повар Шахриер Файезов, не владеющий русским языком. Задержанных не стали заключать под стражу, а отправили под домашний арест.




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