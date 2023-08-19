Таджикистан избавляется от русских и советских топонимов, в Балашихе мигранты прогнали детей со спортплощадки

Правительство Таджикистана утвердило переименование крупнейшего на Памире ледника Федченко (назван в честь жившего в XIX веке русского учёного Алексея Федченко), а также ещё порядка 3 тыс. ледников, хребтов, гор, рек, озёр и других географических объектов. Ледник Федченко теперь будет называться Ванджях. Также наименование сменили леднику, названному в честь бывшего директора Государственной ленинской библиотеки Елены Розмирович, участвовавшей в экспедиции на Памир в 1932 году, -- теперь он называется ледник Робия Озод. Ледник маршала Александра Василевского переименовали в честь таджикского поэта Мирзо Турсунзаде, ледник Московского государственного университета стал ледником Таджикского государственного педагогического университета.

В подмосковной Балашихе мигранты пригрозили расправой и выгнали со спортивной школьной площадки подростков. «Что ты смотришь на меня, как будто ты мне что-то сделаешь? Или в себя поверил?» — говорит один из мужчин мальчику (имеется видео). Мужчины кричат на детей матом.

Во Владимире 56 человек отравились шаурмой, в том числе 13 детей. Выяснилось, что мясо поступало в торговые точки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность.

Во Владивостоке жителям удалось отбить девушку, которую пытались изнасиловать мигранты из Средней Азии.



