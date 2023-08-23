В Москве мигрант-шизофреник ударил женщину; китаец приставал с поцелуями к российским детям

В Подмосковье мигрант ударил женщину в лицо
, придравшись к её шортам, когда она была на пробежке. Также некоторое время он её преследовал
. Выяснилось, что мужчина приехал из Таджикистана в РФ лечиться от диагностированной шизофрении и на протяжении года находился в психоневрологическом диспансере, а потом врачи посчитали
, что он свободно может ходить по улицам.
Гражданин Китая приставал
в Москве к российским детям: брал девочек на руки, целовал в шею и губы, а также трогал за интимные места.
107 человек отравились шаурмой во Владимире. Закрыты пять шаурменных. Имя задержанного подозреваемого, "не уследившего за качеством продукции", скрывается; возможно
, что речь идёт либо о Давудяне Аршаке Геворговиче, либо о Рустамове Зарифе Джамшедовиче. Подозреваемый под домашним арестом
.
В Краснодаре на территории ЖК "Самолёт" задержали 76 мигрантов
из Центральной Азии, нарушивших миграционное законодательство. Местные жители неоднократно жаловались на то, что мигранты пьянствуют на детских и спортивных площадках.
По данным
ТГ-канала "Многонационал", в Москве в ЖК "Сердце столицы" дети мигрантов из Таджикистана угрожают местным детям "убить", "избить", "разодрать пасть", "вырвать глаза", а участковый не реагирует на эти сообщения.