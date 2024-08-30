"Там, за углом..." Рассказ капитана о буднях Северного флота. Часть I

Скок аккуратно положил трубку на ВПС, посмотрел на окружающих, помолчал и потом сквозь зубы процедил:

— Вот же, итьтить, кудесники! Угощай, командир, сигаретой, буду комбрига дожидаться.

«Вот это выдержка!» - подумал я.

«Удалой» еле слышно пел турбинами, швартовые команды ждали дальнейших распоряжений. На причале выстроились швартовщики с «Левченко». А из ВПСа неслась перепалка дивизии и бригады. Оказалось, что после прибы тия Скока на корабль, дежурный бригады отпустил УАЗик заправляться, а потом за чем-то в ВАИ за документами, поэтому в ближайшее время его не будет. Горбачёв рычал дежурного, но тот предложил ему отправить за комбригом «Волгу» комдива или УАЗик начальника штаба дивизии. Оказалось, что и эти машины были отправле ны куда-то в город по делам. И Горбачёв посоветовал не давать старшему начальни ку дурацких советов.

- Николай Алексеевич, - выступил вдруг спасителем обстановки Литенков, - так давайте я сейчас за комбригом отправлю «Волгу» - наш финансист знает, где Амбарцумян живёт, мигом туда и обратно слетает.

- Точно, Александр Сергеевич, я звоню комбригу, а ты посылай немедленно Ющенко за ним.

Вот в такой вот нервной морально-политической обстановке мы ждали выхода туда, – не знамо куда!

Ющенко действительно мигом обернулся – не прошло и двадцати минут, как на причале появилась «ворона» с комбригом на пассажирском кресле. Комбрига уже встречали Скок с командиром, а я с Савчуком сидели на ЦКП и слушали командную сеть – когда же что-нибудь прояснится, зачем нашему кораблю объявили «боевую тревогу» и почему мы должны бежать в море аж с самим комбри гом на борту?

- ЦКП – рубка дежурного, сошёл с корабля НШ бригады капитан 1 ранга Скок, - доложили из рубки, - командир и комбриг по левому борту идут на ходовой.

Я, на всякий случай, тоже отправился на ходовой мостик.

Комбриг с командиром сразу подошли к ВПСу и Владимир Владимирович ин формировал о прибытии на борт «Удалого» оперативного дивизии.

Ответил ему не Горбачёв, а сам наш командир дивизии контр-адмирал Ревин:

- Курган-10, я – Маслина (вот такой совершенно неподходящий позывной был закреплён за нашим командиром дивизии), «Удалому» добро сниматься со шварто вых и начинать движение. Только что оперативный дежурный Северного флота при казал подготовить корабль к приёму вертолётов, быть готовыми за островом Саль ный их принять на борт.

- Понял, я – Курган-10, - Амбарцумян посмотрел на меня и сказал: - Ну, что – совсем интересно становится, а, старпом? Вы, Никита Александрович, надеюсь, ещё не забыли, как были на «Симферополе» помощником командира, поэтому займитесь- ка сами подготовкой к приёму вертушек сразу после отхода от причала, понятно?

- Так точно, товарищ комбриг!

Рядом обиженно засопел Савчук – именно помощник командира отвечает на корабле за всё, связанное с вертолётами, дело своё он знал и воспринял приказ комбрига, как недоверие лично к нему.

- Савчук, а вы не сопите, ничего зазорного в том, что вы будете готовить ко рабль к приёму сталинских соколов под присмотром старпома, у него опыта поболь ше, а вы поучитесь. В данной ситуации, когда вводные поступают одна за другой, надо действовать по поговорке – одна голова хорошо, а два сапога – пара! Всё, все свободны! Командир, снимайтесь со швартовых.





Уже через несколько минут «Удалой» шёл на выход с внутреннего рейда Севе роморска в направлении северных ворот, к Сальному.

Мы с Савчуком на вертолётной площадке корабля проверяли по контрольному л исту всё, что должно быть подготовлено для приёма вертолётов. На палубе рассте лили тяжёлые сети противоскольжения, которые матросы быстро пришнуровывали к специальным креплениям. Сети, как следует из названия, нужны были для того, что бы при качке во время посадки или взлёта вертолёта, его колёса не скользили по палубе.

На СКП (стартовом командном пункте) снимали с больших иллюминаторов «броняшки» (специальные стальные листы, защищающие сталинит иллюминатора), связисты открывали радиосеть связи с вертолётами, в двух ангарах проверяли лиф товые площадки, предназначенные для опускания вертушек глубоко вниз, в самые низа корабля.

- Старшему помощнику командира прибыть на СКП, - раздался из динамиков верхней палубы голос Литенкова.

- Давай, заканчивай, - я сунул в руки Серёге контрольный лист, - видимо, уже летят, родимые.

На СКП меня встретил связист и протянул трубку ВПСа:

- Товарищ капитан-лейтенант, вертолёт на связи, вызывает нас.

Я связался с командиром вертушки и с удовольствием констатировал, что к нам летит один из лучших во всём ВМФ лётчиков – командир эскадрильи Ка-27 май ор Володя Миронов. Я сообщил ему курс, скорость, метеоусловия и о готовности к приёму. Мы уже проходили губу Тюва, когда за кормой появилась в небе появилась точка, которая стала увеличиваться в размерах и вот уже видны знакомые очертания Ка-27. Вертолёт подлетел к кораблю, уменьшил скорость и стал на высоте метров 15 (практически на уровне нашего ходового мостика) проходить вперёд по правому борту, двери командира и штурмана были сдвинуты назад и мы прекрасно видели лётчиков в ярко оранжевых МСК (морских спасательных комбинезонах) и белых за щитных шлемах ЗШ. Поравнявшись с мостиком, Миронов уровнял скорость, привет ственно помахал левой рукой комбригу (кресло флагмана на мостике находится по правому борту), потом продвинулся вперёд и обогнал корабль, перелетел прямо пе ред гюйсштоком на носу корабля на левый борт, уменьшил скорость и стал смещать ся хвостом (то есть, как бы задним ходом) к мостику вдоль левого борта (штурман поприветствовал взмахом руки Литенкова), затем дождался, когда корма «Удалого» поравняется с вертолётом, и коротким нырком оказался висящим в метре над верто лёткой.

Я восхищённо смотрел на его манёвры. В трёх метрах от иллюминаторов СКП вращались в два яруса лопасти несущих винтов вертолёта. Невероятной силы поток бушевал над палубой. Миронов довольно улыбался, его лицо за лобовым стеклом было прекрасно видно. Я ждал фирменного трюка, и Миронов его сделал – вертолёт стал плясать – сначала палубы на мгновение коснулось левое переднее колесо, по том правое, потом правое заднее, левое заднее – и так два раза! Вертолёт, повину ясь малейшим движениям своего командира, плясал «Калинку»!

Наконец майор прижал вертолёт к палубе, с двух сторон к нему подбежали матросы КОВО (команды обслуживания вертолётного оборудования) с гибкими швартовками – а по сути - с толстыми капроновыми верёвками, которыми моряки от работанными движениями мгновенно втугую привязали летательный аппарат к ко раблю.

Так как качки пока не было, стальные талрепные швартовки использовать не было смысла. Гул турбин стал заметно падать, лопасти вертолёта стали замедляться и, наконец, остановились. Я доложил командиру о приёме вертолёта и отправился на вертолётку.





Миронов уже спрыгнул на палубу, мы обнялись, как старые друзья (у нас к то му же в Севастополе в Молочной балке дачи были друг напротив друга), в это время сдвинулась боковая дверь, и я только в этот момент понял, что на палубе стоял не Ка-27 (противолодочный), а Ка-27пс (поисково-спасательный)!

Ничего себе! Из открытой двери грузового отсека вертолёта стали выпрыги вать одетые в рабочие голубые комбезы прапорщики-техники, офицеры второго лёт ного экипажа, и, совершенно неожиданно, на палубу неловко спрыгнули два полков ника медицинской службы и капитан 1 ранга в застёгнутых на все пуговицы шине лях. У медиков в руках были какие-то чемоданы и брезентовые сумки с красными крестами. У капраза – чёрный кожаный дипломат.

Обстановка стала проясняться – мы, очевидно, шли кого-то спасать, раз к нам привезли медиков, то есть группу усиления. А вот капраз для меня был загадкой! Он растерянно постоял на палубе, потом сделал пару шагов и чуть не упал, споткнув шись об узел сети.

Я его поддержал за руку и представился. Тот в ответ пробурчал неразборчиво какую-то длинную должность (я только понял, что это бывший политработник из бывшего Политуправления флота), и длинную фамилию, которую я тоже на разо брал.