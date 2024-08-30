 

"Там, за углом..." Рассказ капитана о буднях Северного флота. Часть I



Глава 1. Обычная суббота.

- Дзинь-дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь-дзинь! – оглушительно звонко зазвякал колокол громкого боя прямо рядом с моим ухом. Я в это время проходил по офицерскому коридору большого противолодочного корабля «Удалой», где на переборке как раз-таки и висел этот шумный прибор. Звяканья означали сигнал «Слушайте все!»
Из закреплённого рядом динамика корабельной громкоговорящей связи (КГС) «Лиственница» раздались щелчки (это дежурный по кораблю по очереди включал линии корабельной трансляции – боевой, матросской, офицерской и верхней палубы), потом раздалось шуршание вынимаемого из гнезда микрофона, какое-то неясное сопение, пыхтение, и, наконец-то, голос дежурного по кораблю зазвучал во всех помещениях «Удалого», полетел над водой во все стороны – на внешний рейд, к скале, на которой высилась громада Штаба Северного флота, и в сторону домов Североморска. Многокиловаттная мощь громкоговорителей верхней палубы голосом дежурного уведомила всех, что большая приборка на корабле подходит к концу:
- До конца Большой приборки осталось 30 минут! Медь, железо драить, резину мелить, трущиеся и вращающиеся части расходить и смазать!
На всех кораблях многочисленных соединений Северного флота, стоящих у причалов и на внутреннем рейде Североморска, точно так же зазвенели колокола громкого боя, и разноголосица дежурных полетела вдогонку:
- До конца… драить… смазать…!
Я зашёл в свою старпомовскую каюту, ткнул пальцем в кнопку «Деж.оф.» на блоке «Лиственницы» и сказал в стоящий на столе микрофон:
- Рубка! Дежурный!
- Есть, дежурный по кораблю капитан-лейтенант Волгушев! – мгновенно донеслось из динамика.
- Волгушев, сколько раз вам объяснять, что, прежде чем включить линии трансляции и дать команду, надо сделать три вещи: подумать о том, что вы хотите скомандовать, вытащить банан из крепления и спокойно отдышаться? Вы же сначала гремите микрофоном, как будто гвозди им вколачиваете, и даёте команду, как бедуин после суточного забега за сбежавшей белой верблюдицей – хрюкаете, пыхтите, всхлипываете и только потом из вас начинает проистекать нормальная человеческая речь, определённая «Командными словами»!
- Виноват! – интонации Волгушева были настолько обезоруживающе искренними, что я на мгновение представил себе его круглое хитрое лицо с бананом микрофона около уголка рта, растянутые в улыбке губы, и прямо наяву увидел, как он подмигивает сидящему на диванчике мичману – дежурному по низам.
- Виноватых бьют! – рыкнул я в микрофон и отключил связь с рубкой.

В проёме двери появился замполит (на флоте, несмотря на недавнее низвержение заместителей командира корабля по политической части в помощники по воспитательной работе, их продолжали называть замполитами или, попросту, замами, замулями), прислонился плечом к косяку, не входя в каюту и, держа руки в карманах, осведомился:
- Саныч! Ты чего это Волгу прессуешь?
Волгой, как Вы, читатель, понимаете, замполит называл своего подчинённого Олега Волгушева, бывшего на тот момент ещё помощником командира боевой части управления (БЧ-7) по воспитательной работе. Олег был одним из подчинённых замполиту офицеров и, по аналогии со своим начальником носил прозвище маленький зам.

За бортом бурлил 1992 год, кипели страсти и мордасти, рождались и множились различные партии и движения, в Вооруженных Силах отменили существовавший многие десятилетия институт замполитов и других политработников и резко их количество сократили, в результате чего их стало ещё больше! Замполитом нашего корабля был капитан 3 ранга Станислав Яровой, человек исключительно порядочный, любивший море и корабль, и постоянно занимавшийся личным составом.
Я посмотрел на Стаса и подумал: «Слава Богу, что мне с замполитами по службе везёт!» Это была чистая правда. Единственный замуля, которого не только я, а вообще все вокруг не переносили на дух, встретился мне в самом моём начале офицерской службы. Он один раз даже чуть не погубил мою молодую офицерскую жизнь, когда я случайно выпал за борт сторожевого корабля. Была такая категория
блатных политработников, которые сразу по выпуску из «детского сада с политическим уклоном» (то есть Киевского высшего военно-морского политического училища, где будущие «комиссары» учились аж 4 года, в отличие от нас, строевых офицеров, грызших гранит науки 5 лет) попадали в Москву, а откуда уже в звании капитан-лейтенанта или капитана 3 ранга ненадолго, на пару лет, попадали на флот, чтобы, как они говорили между собой, «отметиться на самостоятельной должности» заместителя командира корабля по политической части. После этого, получив орден и очередное звание, эти «инженеры человеческих душ» исчезали навсегда в московских коридорах политуправлений разных уровней.

Стас был не такой – он действительно душой болел за порученное ему дело, интересовался всеми мелочами быта личного состава, старался быть в курсе всех трудностей жизни мичманов и офицеров, стеной стоял за них, если какой-либо начальник уровнем повыше пытался схарчить одного из «удаловцев».
Пару часов назад, проходя мимо каюты зама, я краем уха услышал, что Стас разрешил Волге сход на берег сегодня после смены с дежурства аж до самого вторника (надо было Олегу что-то срочно организовывать по ремонту своей квартиры).
Этой морковкой для Волгушева надо было воспользоваться.
Я придал своей физиономии зверски-суровый вид и выдал:
- Замполит! Твои подчинённые уже так от безделия под твоей защитой опухли, что дальше некуда! Психолог твой, понимаешь, себе лапу отсосал такую – медведь обзавидуется. Он теперь даже на спусковой крючок пистолета Макарова нажать не может – палец в рамку не помещается! А офицер по работе с молодёжью в погонах старшего лейтенанта постоянно носит на лице шрамы от неравной битвы с подушкой. У него щёки заплыли так, что его за якута принимают! Мне прямо вчера комбриг так и сказал: «Что за новый офицер-якут на «Удалом» появился?» Он его с борта «Адмирала Левченко» в бинокль рассматривал, но нашего комсомольца так и не
узнал! Я уже не говорю про техника «Экран-32» (нашего корабельного телецентра) старшего мичмана Лёгонького – он уже больше 150 кг весит, его начмед в амбулаторию не пускает, чтобы он весы не сломал! А этот твой любимчик, Волгушев Олеженька? У него уже ряха в иллюминатор не пролезает! Он всё дежурство плющит задницу в кресле в рубке дежурного, встать не может!

Вам, читатель, наверное, непривычно слышать такие должности на корабле, как психолог и офицер по работе с молодёжью? Так вот я объясню: в рамках того самого объявленного на всю страну сокращения политработников в армии и на флоте были торжественно изгнаны из кораблей и частей секретари партийных бюро и секретари комитетов ВЛКСМ! У нас на «Удалом», как корабле 1-го ранга, должность парторга была по штату аж «капитан 3 ранга», а у комсомольца – «капитан-лейтенант». После состоявшегося изгнания насущно встал вопрос – а куда девать этих офицеров, которые виноваты ни в чём не были, никаких преступлений не совершали и которые уже много лет отбывали в морях и в базе беспощадную корабельную каторгу? Кто будет кормить их семьи? Поэтому и ввели сразу же после «изгнания» вместо парторга должность военного психолога, а вместо комсомольца – офицера по работе с молодёжью, не очень-то и вдаваясь в вопрос – кого на корабле считать молодёжью, а кого нет? Вот я, например, старший помощник командира корабля – мне тридцать лет, молодёжь я или нет? И должен ли бывший комсомольский вожак «вести промеж меня» воспитательную и другую работу? В общем, те же самые парторг и комсомолец, не вылезая из своей каюты, стали совершенно другими, новыми людьми, то же самое произошло и в политотделах соединений и объединений, на дверях кабинетов бывших политуправлений поменяли таблички, и вот уже полетел наверх, к самому министру, а потом и президенту доклад, что всех коммуняк и политработников в армии и на флоте извели под самый корешок!

Я достал из нагрудного кармана куртки серебряный финифтевый портсигар, вытащил дефицитную в те времена сигарету «Мальборо», закурил и с удовольствием наполнил лёгкие вкусным дымом.
- В общем, зам, если твой любимчик так и будет мерзко-безынициативно нести дежурство по кораблю, я этого лемура-ленивца ближе к часам к 15-ти с дежурства-таки сниму, два часа пусть отдохнёт и заступает по новой. Тренируется, так сказать, Родину любить до изнеможения и хруста в суставах. Заодно и похудеет.
Замполит немедленно оторвался от косяка двери и внезапно заспешил в корму, где у него, видимо, образовалось какое-то очень важное дело.
 
Буквально через пару минут ритм корабельной жизни явно ускорился. Личный состав стал пулями летать по заведованиям, а где-то в соседнем тамбуре один лейтенант из минно-торпедной боевой части сказал другому лейтенанту, из БЧ-7, что Большой Зам совсем озверел, выдрал Олежку «по самое небалуйся» и обещал «повернуть Волгу вспять от самой Астрахани!»
Я удовлетворённо улыбнулся, вызвал Главного боцмана, взял свой любимый, сделанный на заказ, абгалдырь из латунного прутка с прочным острым крючком на одной стороне и красивой наборной рукояткой c элегантной кожаной петлёй на другом конце, и неспеша пошёл проверять заведования на качество проведения большой приборки.
Абгалдырь – это, я вам скажу, вещь! Вот таким, как у меня, можно залезть в любое укромное местечко, любой трубопровод вентиляции, под любой шкаф, рундук, приборную стойку, где матросы и старшины срочной службы так любят прятать свои любимые поделки, маклачки, которые они выпиливают, паяют, строгают, в общем, изготавливают всеми мыслимыми и немыслимыми способами из подручных материалов в радужных мечтах о грядущем, но далёком увольнении в запас, которое они называют почему-то на три буквы – ДМБ! Каждый, даже самый нормальный матрос, даже из студентов, с непонятным варварством срубает с приборов алюминиевые пластины с инструкциями по эксплуатации, так как из них получаются прекрасные блестящие буквы СФ на погоны дембельской формы и для названия демебового фотоальбома. Поэтому боролись мы с этим беспощадно!
Ещё абгалдырь был незаменимой вещью в экстремальной обстановке для придания ускорения личному составу путём ласкового похлопывания по филейным частям. Но только в экстремальной обстановке!
Ну, а изначально абгалдыри предназначаются для растаскивания корабельных якорных цепей и используются боцманами. Таким боцманским абгалдырем можно легко зацепить и буксировать любой тяжёлый танк.

Пока я с Главным боцманом, помощником командира и примкнувшими к нам командирами боевых частей и начальниками служб обходил корабль, сразу изо всех помещений корабля (сверху, снизу, с кормы, с носа) раздавался рёв павиана в брачный период – это «повёрнутая вспять Волга» показывал старшему помощнику и замполиту своё служебное рвение и усердие.
Когда мы остановились на баке у фитиля перекурить, на палубе появился рассыльный командира, подбежал ко мне и доложил:
- Тащ капитан-лейтенант, вас командир вызывает в каюту!
С сожалением докурив в две затяжки «мальборину», я бросил её в обрез и быстрым шагом пошёл к командиру.
Каюта командира находилась на самой верхотуре носовой надстройки. Выше был только ходовой мостик, Центральный командный пункт и Боевой информационный пост. Чтобы командиру не надо было из койки далеко бежать по тревоге.
 
Командир на корабле – первый после Бога (или Генерального секретаря), поэтому и жил он на корабле совсем в других условиях – в шикарной просторной каюте с рабочим кабинетом, санузлом, в котором был персональный гальюн, умывальник и даже большущая ванна, и спальней! Большие прямоугольные иллюминаторы, удобная мебель, диваны и ковры. Ковры были преимущественно красного цвета, видимо для того, чтобы не очень была видна кровь корабельных офицеров, которых командир иногда разрывал клыками на части прямо в каюте. К чести командира надо сказать, что делал он это крайне редко и неохотно, только в самых исключительных случаях. «Я, - говорил мне командир, - ужо офицерской кровушки напился, будучи старпомом, у меня теперь от неё изжога, поэтому ты, это, давай, старпом, тренируйся – она, кровушка, только сначала неприятная и солоноватая, а потом во вкус войдёшь – не оторвать будет! И на давление хорошо влияет!»

Командир, капитан 2 ранга Александр Сергеевич Литенков, нервно ходил по каюте, засунув руки в карманы. Прямо как тигр в клетке в «Полосатом рейсе» металя по каюте. Обычно командир так метался, когда на Командном пункте 10-ой бригады (на БПК «Адмирал Левченко») задерживался по каким-то причинам наш комбриг капитан 1-го ранга Владимир Владимирович Амбарцумян, потомственный вологодский армянин. Имел он обыкновение по субботам, сидя за столом во флагманской каюте, доставать из внутреннего кармана тужурки маленькую «Записную книжку штурмана» (форма Ш-18), где на обложке вместо вышеупомянутого названия красовалась белая наклейка с рамочкой и надписью: «Рабочая тетрадь командира в/ч 09953 капитана 1 ранга В.В. Амбарцумяна», сделанная с особой тщательностью и усердием местными Айвазовскими – чертёжниками штаба бригады. В этот, понимаете ли, кондуит комбриг каллиграфическим бисерным почерком по штурманской привычке записывал ВСЁ! Ну, буквально – ВСЁ! Поэтому в субботу он, уютно расположившись в кресле флагманской каюты, попивал ароматный чай из тонкого стакана в никелированном подстаканнике. Чай Амбарцумян любил горячий, поэтому стакан на столе дымился и напоминал маленький гейзер из знаменитой долины на Камчатке. Комбриг педантично читал свои записи и либо ставил отметки об устранении замечаний, либо принимал решение вызвать того или иного командира-начальника для уестествления, то есть для приведения в естественное состояние, а оно у офицера, состояние это, должно быть свежевздрюченным. Поэтому тут присутствовал элемент лотереи – кого Владимир Владимирович захочет лицезреть первым? Потому что до второго мог ход и не дойти.

Александр Сергеевич, у которого его личный, персональный план мероприятий на субботу был уже свёрстан и лично им же и утверждён, увидев меня, кивнул в направлении кресла – мол, присаживайся, старпом, - и нажал на кнопку вызова вестового кают-компании. Появившемуся мгновенно вестовому (в наглаженной белой рубашке с галстуком) буркнул:
- Два чая, быстро!
Вестовой исчез также мгновенно, как и появился.
- В общем, старпом, Амба опять со своей книжкой в обнимку сидит. Ты какиенибудь грехи за собой, в смысле – за кораблём, знаешь?
Я наморщил ум, подумал, и отрицательно покачал головой:
- Нет, товарищ командир, не знаю! Нигде не отсвечивал. Но вы же сами понимаете – у комбрига в его кондуите может быть всё, что угодно. Тут никакой страховой полис ничего не гарантирует.
- Да знаю, знаю, - сказал командир мне и разрешительно кивнул стоящему в тамбуре у дверей каюты вестовому с подносом в руках. Тот споро и аккуратно расстелил на столе белоснежную накрахмаленную салфетку, поставил на неё сахарницу, блюдечко с нарезанным лимоном и два стакана чая в подстаканниках из личного командирского набора.
- Угощайся, старпом, - командир бросил кружочек лимона в стакан, добавил ложку сахара и долго мешал, громко звякая ложечкой по стакану.
Я уже давно понял – в чём дело. Ну, сами посудите – в ближайшее время у командира должна была состояться встреча в тёплой мужской компании, где можно будет расслабиться, поболтать о том, о сём, попариться в баньке и подготовить себя к важному ритуалу – просмотру матчей очередного тура чемпионата по футболу. Футбол для командира был делом святым и обязательным – даже когда мы
уходили в полигоны боевой подготовки работать с подводными лодками – тренировать гидроакустиков, командир, под предлогом заботы обо мне, старпоме, чтобы дать возможность мне покомандовать корабельным противолодочным расчётом, спускался к себе в каюту, включал телевизор и наслаждался футболом. При этом техник нашего корабельного телецентра непрерывно сидел за пультом и контролировал разворот телевизионной антенны в направлении лучшего приёма сигнала.
Один раз, в самый разгар работы с подводной лодкой типа «Варшавянка», которая была самой трудной целью для акустиков, когда я, исполненный важности и героического настроя, филигранно командовал манёврами для надёжного поддержания контакта с целью, на блоке «Лиственницы» загорелась кнопка «Экран-32» (то есть, нашего телецентра) и голос мичмана Димы Новикова произнёс: «Товарищ капитан-лейтенант, подверните на 10-15 градусов влево!»
Если бы в этот момент прямо по курсу появился бы пиндосовский атомный авианосец «Энтерпрайз» или всплыла бы на дистанции в 10 кабельтовых пиндосовская же атомная подводная лодка «Огайо» - я был бы изумлён менее! Я бился на ходовом мостике раненым вепрем, рычал в истерике и в страшном гневе, корабельные крысы сотнями лап зацарапали по подволоку, убегая в ужасе от этого внезапно появившегося на мостике неведомого чудовища, потому что только чудовище могло так орать!
Забились, от греха подальше, по углам старшина - номер на связи, вахтенный по ведению ЖУС (журнала учёта событий), вахтенный офицер уменьшился в размерах до карликового состояния и спрятался за пустующим креслом флагмана, и только вахтенный рулевой с побелевшим лицом продолжал глядеть на картушку компаса и перебирать руками штурвал. 

В своём иступлённом гневе я даже не запомнил, что я делал дальше и какие команды отдавал, только вдруг увидел перед собой дежурного по кораблю и дежурного по низам, крепко державшими под руки мичмана Диму в измазанном комбинезоне!
Я рвал на себе несуществующую кобуру со штатным пистолетом Макарова, чтобы немедленно покончить с этим негодяем, осквернившим своим наглым поступком святую для противолодочника работу!
Дима же не на шутку испугался, когда я, так и не найдя кобуру, протянул к его горлу свои скрюченные пальцы и, хищно и сладострастно ухмыляясь, решил лишить его жизни путём перекрытия доступа кислорода. Причём я точно помню, что делать я это хотел медленно, чтобы насладиться его конвульсиями и протащить бьющееся тело по всем боевым постам корабля в назидание экипажу и его будущему потомству!
Спасли Диму только крики командира из динамика «Лиственницы»:
- Старпом? Где это наше корабельное чудо, этот Новиков? Почему у меня телик не показывает?
Оказывается, на определённых курсах наша автоматическая ТВ-антенна оказывалась в зоне тени от мачты и других конструкций корабля, приём ухудшался, командир по связи орал на Диму (как я узнал позже, командир приказал Диме сидеть в телецентре и обеспечивать безукоризненный приём телесигнала), а тот не нашёл ничего лучше, как попытаться вступить в управление манёврами корабля!..

Ну, читатель, это я отвлёкся!
..Командир продолжал нервно прогуливаться по каюте.
- Ну, Никита Александрович, в общем, я пойду по своему плану. Ежели что – звони сначала по вот этому номеру, - командир протянул мне бумажку с цифрами, - а потом мне домой, буду куда-либо ещё уходить – сообщу по телефону. Если комбриг будет меня искать – скажешь, что уехал в стоматологическую поликлинику с острой болью и что вот с минуты на минуту должен вернуться. Если он тебя вместо меня позовёт – в препирательства не вступать, со всем соглашаться и обещать исправиться!
И вообще – говорить только приятные уху комбрига слова и фразы! Ясно?
- Так точно, буду говорить только приятное!
- Ну, всё, тогда я одеваюсь и еду! Там мне Новиков на машине должен был антирадар поставить – классная штука, старпом, потом ему скажи – он и тебе сделает!
Пошли, посмотрим!
Я побежал вниз, чтобы одеть фуражку и проводить командира.

Надо сказать, что Дима Новиков был у нас совершенно удивительной фигурой. Числился он на штате в боевой части пять, то есть механиком, но основной фронт работ был в БЧ-7 или БЧ-2. Прибыл он на «Удалой» матросом срочной службы, пройдя якобы полный курс (полгода) учебного отряда. Прибыл заросшим, как пудель, – видно было, что за эти полгода его не касалась машинка парикмахера. Никакого понятия об Уставах Вооружённых Сил СССР он не имел, и вид имел наглый и вызывающий! Опрос местного населения (то есть тех матросов, вместе с которыми он был в учебном отряде) показал, что его там видели два раза – по прибытию в отряд и непосредственно перед отъездом на флот. Всё время обучения он шарился по квартирам мичманов и офицеров из руководства учебного отряда, где под его пальцами оживали давно вышедшие из строя электроприборы, радиоприёмники, телевизоры и даже начинавшие входить в наш обиход первые компьютеры «Спектрум». Такие компьютеры он собирал легко и непринуждённо хрен его знает из чего! Но они все работали долго и без всяких проблем для хозяев, надёжность Диминых творений была просто потрясающая.

Это был совершенно непонятный и невероятный талант с невероятным чутьём! Стоило ему только посмотреть на внутренности какого-нибудь сверхсложного, но неработающего прибора, как ему становилось ясно, из-за какой мелкой детальки он не работает. Я не вру – но когда он чинил неисправный цветной телевизор, то половина внутренностей этого волшебного ящика летела в корзину, потом 2-3 минуты он колдовал в останках бывшего телеприёмника, тыкая в разные места паяльником и тестером – и мёртвый телевизор оживал и начинал показывать лучше, чем, когда он сошёл с конвейера завода-изготовителя! Мне кажется, что все микросхемы, реле, резисторы и конденсаторы боялись Диму на молекулярном уровне, считали его своим Хозяином и после его вмешательства вели себя безупречно и ответственно, чтобы не подвести этого гения электроники.

Талант этот пришёлся на корабле, как говориться, ко двору! В скором времени даже самые последние энтузиасты строевой службы оставили попытки сделать Диму военным человеком. Как только командир группы или старшина команды – прямые начальники Новикова – решали устроить проверку знания Димой книжки «Боевой номер» (основного документа, определяющего действия матроса на все случаи жизни), как прибегал какой-нибудь офицер или мичман из другой боевой части и слёзно умолял отпустить ненормального матроса для поиска и устранения неисправности во внезапно отказавшем приборе! Со временем я железно уверовал в то, что если начать прессовать Диму по службе, то вся его электронная рать тут же решала – где и какому резистору сгореть, чтобы выручить Хозяина. С первым же пробитым конденсатором или сгоревшим сопротивлением всякая воспитательная работа с Димой заканчивалась, и радостный матрос начинал, хихикая, ковыряться в кишках и мозгах различных блоков, усилителей, хитренько поглядывая на своих ноющих начальников.

Впрочем, иногда бывало, что после Диминой работы прибор почему-то не оживал, или оживал, но показывал всякую фигню, которую по определению не должен был показывать! Тогда на Диму нападал столбняк – он застывал около прибора и, не моргая, смотрел на него с лицом, полным недоумения и обиды. На внешние раздражители он реагировать прекращал, его можно было трясти, хлопать по щекам
– всё оказывалось бесполезно – ступор Новикова мог длиться до получаса, потом у него что-то громко щёлкало в голове, на лице расцветала улыбка, он коршуном накидывался на прибор и через пару минут тот работал, как новенький!
 
Некоторое время на корабле ещё переживали, что кто-нибудь из военачальников или проверяющих из штаба флотилии или флота нарвётся на это непонятное создание и будет невероятный скандал. Но через некоторое время слава о гениальном матросе стала растекаться как по горизонтали, так и вверх по экспоненте. На корабль каждый день несли сломанную технику представители штабов всех уровней и слёзно просили её починить. Ясное дело, что корабельные начальники всех степеней стали нагло использовать открывшиеся возможности, и если очередной штабной проверяльщик писал в журнал боевой подготовки замечание, то он и все его коллеги лишались шансов нормально отремонтировать свою технику или получить «Спектрум» для любимого чада!

Апофеозом этого процесса стал подход к борту «Удалого» катера Командующего Кольской флотилией разнородных сил контр-адмирала Валерия Васильевича Гришанова! Самого адмирала на катере не было, но два пожилых старших мичмана бережно вынесли с катера на палубу корабля здоровенный, нет – просто громадный – телевизор фирмы SONY. Дима вышел, хмыкнул, сказал: «Пусть здесь на палубе постоит, а я сейчас пойду кого-нибудь попрошу мне помочь затащить его «вовнутря»!»
Мичмана кинулись на Новикова, схватили его и горячо заверили, что они, и только они, могут нести телевизор самого Командующего до места его ремонта! И таки донесли ящик до Диминой шхеры – помещения корабельного телецентра.

Поэтому отношение к Диме у нас сложилось как к очень полезному юродивому. И вот я стоял на юте около сходни, ожидая своего командира. Литенков лёгкой походкой спустился на ют, подошёл к сходне и сказал:
- Так, старпом, никаких криков «смирно» и никаких звонков не давать!
При сходе командира на берег и при его прибытии положено давать три длинных звонка колоколами громкого боя. Звонки эти, естественно, могли быть услышаны на флагманском корабле бригады – БПК «Адмирал Левченко», где наш комбриг, как нам доложила разведка, изучал свои записи в своей легендарной записной книжке.
Рядом со мной, провожая командира, застыли дежурный по кораблю, вахтенный офицер и командир вахтенного поста с подозрительно весёлыми рожами.
Командир перед тем, как ступить на сходню, бросил взгляд на стоящую около трапа на причале свою любимую белую «восьмёрку» (ВАЗ-2108) и остолбенел, как жена Лота из знаменитой библейской истории!
Капот его «ласточки» был поднят и из него в разные стороны торчали какието провода и шланги, а на радиаторе сиротливо лежал блок электронного коммутатора зажигания! При этом из проёма открытой пассажирской двери торчали пятками вверх Димины ноги в его любимых тапочках.
- Старпом, за мной, - прохрипел сорвавшимся голосом Литенков, - я его сейчас жизни лишать буду, а ты подержишь!
 
Я, полностью поверив в серьёзность угрозы командира, кинулся за ним. Сколько раз уже я вот также был готов морально и физически к смертоубийству нашего юродивого – и не сосчитать. Но! – правды ради, чтобы быть окончательно правдивым перед вами, читатель, был у меня по отношению к Новикову комплекс должника, который каждый раз останавливал мою карающую руку. Всё дело в том, что однажды, когда Дима уезжал в отпуск в свою любимую Белоруссию, я попросил Новикова, зная о его обширных связях, купить и привезти мне цветной телевизор «Горизонт», который там изготавливали. Аппарат этот был несбыточной мечтой каждого советского человека, последние модели этого телека выпускались с квадратным плоским экраном, великолепной цветопередачей и смотрелись круче импортных. Я выделил Диме деньги (причём запросил он за телевизор совершенно смешную сумму, чем поселил в моём сердце тревогу – а почему так дёшево?). По возвращению его из отпуска, я ожидал увидеть Новикова со здоровенной коробкой в руках, но он прибыл на корабль с чемоданчиком и небольшим баулом. Телевизор ни в чемодан, ни в баул, естественно, засунуть было нельзя. Я внутренне закипел, но Дима, сдавая мне отпускной билет, весело заявил:
- А телевизор я вам привёз, товарищ капитан-лейтенант, зачётный!
После чего раскрыл баул, где лежали завёрнутые в пергаментную бумагу какие-то блоки, платы, полированные дощечки и – самое главное – кинескоп!
Димон меж тем продолжил:
- Я сейчас пожрать схожу, и потом часика через полтора принесу вам телек!
- А почему он разобранный?
- Ну, во-первых, он так места меньше занимает, удобней везти, а во-вторых, они там на заводе такую херню делают, что даже смотреть не хочется. Я сам свою схему соберу – будет супер-супер!
Ну, не через полтора, не через два, а через три часа в каюту внесли телевизор, воткнули вилку в трансформатор 220 Вольт и Димон торжественно протянул мне ПУЛЬТ ДИСТАЦИННОГО УПРАВЛЕНИЯ!
У меня в каюте стоял монитор корабельной системы телевидения «Экран-32», Новиков выдернул из него кабель и воткнул в гнездо телека. На моём столе стоял действительно супер-супер телевизор в деревянном матовом благородном корпусе, с шикарным квадратным экраном и черной полоской динамика!
- Нажмите «Вкл», а потом «видео» на пульте, - сказал Димон.
Я повиновался. На экране телевизора появилась невероятной чистоты и красочности картинка. Этот телевизор потом пережил несколько переездов из квартиры в квартиру, из города в город, но никогда не ломался. И лишь только лет через пятнадцать-семнадцать я торжественно вынес его на помойку, прикрепив к нему бумажку «Работает».

В общем, как вы, читатель, понимаете, был у меня перед Димой комплекс!
Поэтому бежал я по сходне за командиром и думал: «Как бы мне этого смертоубийства не допустить?»
Литенков рванул к пассажирской двери и уже наклонился, чтобы схватить эти две тощие новиковские ноги и выдернуть балбеса из машины лицом в бетон причала! Но Димон, услышав грохот наших с командиром копыт на сходне, а потом, заметив боковым зрением наклоняющегося к нему Литенкова, мгновенно подобрал под себя ноги, рванул вперёд и вывалился на причал через уже водительскую дверь, резво вскочил и расположился таким образом, чтобы между командиром и ним постоянно была «восьмёрка».
- У-у-у, Димон…, - хрипел Александр Сергеевич, - у-у-у, с-сука!
Забега вокруг машины у Димона не получилось бы – он увидел меня, подходящего к машине с подленькой усмешкой.
- Тащ командир, - возопил Дима, - да я уже всё закончил, антирадар протестировал, пять минут и всё будет зачётно!
Сергеич ухватил-таки Димона за шиворот, тряс его немилосердно и вопрошал:
- Разворотил всю машину, падла… Какие пять минут, с-сука? – командир краем глаза увидел снятую с креплений и растопыренную разноцветными проводами торпеду (приборную панель) с закреплённым посередине элегантным корпусом антирадара, - какие, на хер, пять минут… Убью гада!
Тут командир поудобнее перехватил воротник Диминого комбинезона и стал его закручивать, фактически лишая Новикова доступа кислорода.
Дима захрипел, рефреном повторяя:
- Тащ… командир… пять минут… пять минут…
- Ну давай, гад ты эдакий, ну, попробуй мне через пять минут её не завести… я тебя… я тебе…
Александр Сергеевич отпустил воротник и Димон стремительно кинулся к машине.

Честно говоря, я думал, что недели не хватит, чтобы привести «ласточку» в работоспособное состояние. Однако Дима работал со скоростью взбесившегося робота, его руки с отвёртками и пассатижами, ключами и другими инструментами мелькали, как лопасти пропеллера. Создавалось впечатление что работал если не шестикрылый Серафим, то точно какое-то четверорукое техническое божество!
Литенков демонстративно смотрел на свои командирские часы «Океан», отмеряя остаток жизни Димона.
- Готово! – раздался торжествующий крик Новикова.
Я смотрел на «восьмерку», широко раскрыв рот от изумления – ещё четыре минуты назад это было раздербаненное нечто, а сейчас, после хлопка капота, на причале вновь стояла готовая к езде командирская «ласточка»!
Димон наклонился, вставил в замок зажигания ключ и повернул его, на торпеде зажглись все положенные контрольные лампочки, весело замигали цветные светодиодики на антирадаре.
«Шаман какой-то!» - уважительно подумал я, глядя на сияющего Новикова.
- Ладно, живи пока, - успокоено молвил командир, - давай быстро заводи и разворачивай, а-то я уже на 10 минут опаздываю.
Димон радостно плюхнулся своей худой задницей на водительское сиденье, хлопнул дверью, подёргал рычаг передач, чтобы убедиться, что он в нейтрали, выжал сцепление и повернул ключ зажигания.
Вместо обычного взрыкивания с последующим шёпотом работы движка, из-под капота раздалось неуверенное «хрю», потом какой-то писк, потом ещё два раза «хрю-хрю», потом тишина, сменившаяся через пару секунд визгом сигнализации и миганием всех световых приборов автомобиля!
Вся вахта у сходни «Адмирала Левченко» вповалку валялась от хохота – на причале «Удалой» демонстрировал бесплатный цирк во главе с командиром и старпомом.
На Димона напал его знаменитый ступор! Он сидел, вцепившись в руль всеми своими четырьмя руками, и не мигая смотрел на торпеду.
Литенков только махнул рукой.
Я рванул к водительской двери, раскрыл её, запустил руку под торпеду и дёрнул рычаг открытия капота, быстро поднял капот и в два движения сорвал минусовую клемму с аккумулятора. Машина затихла в ожидании дальнейших приключений.
Димон продолжал находится в ступоре.
- У-у, сука, - только и прохрипел знакомый с этим ступором Димы и уже потерявший интерес к машине командир, - да что ж это такое, как теперь мне добираться?

И тут свершилось чудо – на аппарели появился УАЗик комбрига, скатился, подпрыгивая на наваренных на поверхность аппарели полосах противоскольжения, и застыл на причале.
Литенков оглянулся, потом призывно махнул рукой водителю, тот выскочил из машины и подбежал к Сергеичу. Командир покровительственно положил руку на плечо старшины-водителя и что-то зашептал ему на ухо. Я смог расслышать только «да не ссы в компот… скажешь, что на заправку ездил, а тебя там ВАИшники тормознули… всё будет нормалёк…»
Водитель энергичного напора всеми уважаемого командира не выдержал, открыл Литенкову пассажирскую дверцу, сам уселся за руль, завел своего «бобика», развернулся и поехал к аппарели. Внезапно УАЗ остановился, Александр Сергеевич выпрыгнул на причал и подошёл к сходне «Адмирала Левченко», строго погрозил вахтенным сжатым кулаком и вернулся в машину.
УАЗик стремительно протрясся по аппарели и помчался в сторону КПП к Морвокзалу Североморска.

Я вволю прохохотался. Димон продолжал ступорить в «ласточке». Пощелкал пальцами перед его лицом – бесполезно, шаман ушёл в себя. Прошёлся по причалу, осмотрел состояние борта и стал возвращаться к сходне.
Из динамика вахты на юте «Левченко» раздалось шипение, щелчки, а потом прозвучал голос оперативного дежурного бригады:
- Ют, оперативный, когда прибудет комбриговский УАЗик, немедленно доложить! Комбриг будет сходить. Ну, что есть там машина?
Вахтенный офицер «Левченко» схватил микрофон, посмотрел на меня, улыбнулся и доложил:
- Никак нет, не было ещё УАЗика! Есть, немедленно доложить по прибытию!
Поскольку Амбарцумян собирался уходить, я решил дождаться на юте его убытия.
Минут через пять на береговой черте появился УАЗ, о чём немедленно доложили оперативному. Я за это время успел эвакуировать бесчувственного Новикова из «ласточки». 
На «Левченко» из тамбура вылетел дежурный по кораблю и побежал к сходне. «Ага, - подумал я, - сейчас Амбарцумян будет сходить с корабля, значит, никаких неожиданностей больше не будет, и я смогу нормально попариться в баньке вместе с начмедом!»

На шкафуте флагманского корабля появился комбриг, сопровождаемый командиром «Левченко» капитаном 2 ранга Юрием Александровичем Крысовым. Судя по наличию в руках Крысова кожаного элегантного дипломата, он собирался вместе с Амбарцумяном отправиться на сход и прокатиться до дома в комбриговском УАЗике.
Комбриг пожал по очереди руки всей вахте у трапа, попрощался и вступил на верхнюю площадку сходни.
- Смирно! – скомандовал Крысов.
Вся вахта у сходни «Левченко» и вся вахта «Удалого» приложили руки к головному убору, отдавая честь убывающему комбригу. На флагмане зазвенели колокола громкого боя – Дзииинь! Дзииинь! Дзииинь! Дзииинь! Комбриг, сойдя на причал, скомандовал «Вольно!» и призывно махнул рукой сначала Крысову, а потом мне. Я сбежал на причал и представился комбригу. Крысов же стоял за спиной Амбарцумяна и украдкой поглядывал на часы.
Владимир Владимирович похлопал ладонью по капоту «ласточки» и сказал через плечо Крысову:
— Вот, смотри, Юрий Александрович, ты со мной на сход уезжаешь, а Литенков-то – молодец, всё время на корабле сидит! И не просто сидит, а работает! Так, старпом? Ну, до свидания!
- Так точно! – ничтоже сумняшеся подтвердил я, - до свидания, товарищ комбриг!

Я посмотрел вслед дымящему вонючим «семьдесят шестым» бензином УАЗику и отправился в каюту. Большая приборка уже закончилась, запуганный и мечтающий достоять дежурство и убыть на сход Волгушев аки тигр Шерхан из «Маугли» рвал и метал, экипаж шустро и послушно отрабатывал мероприятия по распорядку дня. Нужно было доложить командиру и успокоить его встревоженную душу, чтобы он мог нормально отдыхать. Я достал из кармана бумажку с записанным командирской рукой номером телефона, набрал его и прямо сразу услышал голос командира:
- Слушаю!
- Товарищ командир, комбриг убыл на берег в полной уверенности, что вы работаете на корабле!
Я в двух словах нарисовал ему картину, произошедшую около его «восьмёрки».
Сергеич весело хохотнул. На заднем фоне слышались мужские голоса и звяканье стаканов.
- Ну, хорошо, старпом, но сегодня со Стасом обязательно проведи телесный осмотр личного состава! Всех, до единого, раздеть и осмотреть со всех сторон, в каждое, понимаете ли, место заглянуть. На предмет отсутствия… Всё ясно?
- Так точно, товарищ командир! Хорошо вам отдохнуть!
- Да какой там отдых, мы тут боевую подготовку обсуждаем, делимся опытом непрерывно! Ну, всё, пока!
Командир повесил трубку.
- Дежурный! – крикнул я в микрофон.
- Есть, рубка дежурного, дежурный по низам старший мичман Мамиев!
- Лев Михайлович, а где дежурный – опять, что ли, спит?
- Никак нет – не сплю, товарищ капитан-лейтенант, - через комингс каюты, отдавая честь, переступил Волгушев, - руковожу действиями личного состава согласно распорядку дня.
- Ну-ну, считай, что ты пока не снят с дежурства – пока… Вызвать ко мне в каюту твоего любимого начальника и начмеда.
 
В каюту зашёл помощник командира Серёга Савчук и приглашающе указал рукой в сторону стола. На столе каюты высились стопки журналов и книг, разложенными по боевым частям: БЧ-1 (штурманская), БЧ-2 (ракетно-артиллерийская), БЧ-3 (минно-торпедная), БЧ-4 (связи), БЧ-5 (электромеханическая) и БЧ-7 (управления), а также по службам С (снабжения), М (медицинская), Х (химическая) и командам Б (боцманская), КОВО (команда обслуживания вертолётного оборудования). Согласно обязанностям старпома, я должен был с определённой периодичностью посещать все помещения и боевые посты корабля. Посещать-то я посещал, всё наизнанку выворачивал, а вот на написание замечаний в журналах учёта посещений времени не оставалось. Поэтому раз в неделю мне приносили по списку все книги и журналы учёта, замера, инструктажа и многие-многие другие, я проверял их ведение и сам расписывался.
Расположившись за импровизированной крепостной стеной, я писал замечания, ставил подписи и перекладывал книги слева направо.
- Разрешите?
В коридоре появился корабельный доктор, он же начальник медицинской службы, капитан Игорь Подберёзкин – мой давний товарищ и друг.
- Входи, доктор!
За начмедом в каюту просочился и замполит, весело посмотрел на меня поверх крепостной стены, и сочувствующе заржал. Вслед за Стасом улыбнулся и Подберёзкин.
- А вот я бы не стал так ржать и веселиться! Папа-командир, наш отец родной, приказал безжалостно подвергнуть весь корабль беспощадному телесному осмотру! Всех поголовно! С подменой вахты! Единственной причиной невыхода на телесный осмотр могут быть только ярко выраженные трупные пятна на всей поверхности тела, ясно?
-Тьфу-тьфу-тьфу, - синхронно заплевались через левое плечо замполит и медик, - даже в шутку такое не говорите!
- Утю-тю, как вы синхронно говорить-то научились! В общем, все боевые части по очереди строить у меня в коридоре в форме одежды номер ноль, осматривать сверху донизу, потом в позу бегущего египтянина и заглянуть в каждое жерло! По каждой ссадине, синяку или царапине буду лично проводить расследование. Запытаю до смерти, пока всю чукотскую правду мне не расскажут. А их командиры и
начальники, до командира боевой части включительно, пусть пишут семьям письма, что в ближайший месяц они дома не появятся! Я всё доступно изложил? Серёга, возглавь мероприятие, а потом дуй домой к жене и детям.
Через некоторое время офицерский коридор стал наполняться голыми людьми – ну, как – голыми, в трусах (которые при осмотре опускались ниже колен) и тапочках! Все матросы и старшины срочной службы тщательно осматривались замполитом, начмедом, а корабельный комсомолец проверял всех по списку и ставил отметки "осмотрен". Причём осмотру подлежали 100% личного состава – подменялись вахтенные и дежурные. Даже те, кто в это время находился вне корабля, к примеру, корабельный почтальон, гарнизонный патруль, - по прибытию на корабль в обязательном порядке осматривались замполитом и начмедом.

Мероприятие это проводилось в целях профилактики неуставных взаимоотношений между матросами и старшинами разных годов призыва, так называемой годковщины. Экипаж «Удалого» знал, что скрыть фингал или синяк не получится, а уж если синяк обнаружен, то буквально через час-полтора командование будет со стопроцентной уверенностью знать – кто, где, когда и за что, а кара за совершённое деяние будет неотвратима, как восход Солнца! А Солнце, даже с учётом того, что службу мы несли за Северным полярным кругом, всё равно восходит даже после долгой и морозной полярной ночи.
Я, наконец-таки, справился с крепостной стеной из книг и журналов, офицерский коридор покинули последние представители голопопого племени. Наступило время помывки и самообслуживания. Любой матрос ждёт этого момента, чтобы всласть настояться под упругими струями горячей воды, постираться (кстати, можно было и сдавать свои рабочее платье, тельники и нижнее бельё в корабельную прачечную). В общем, весь экипаж плескался, стирался, брился-стригся, гладился – и умиротворённо заваливался в койки понежиться и поваляться.
В каюте возник доктор с пакетом в руке. Для меня это был сигнал, что я тоже могу пойти и предаться разгульному процессу самообслуживания.

Жизнь старшего помощника командира корабля – это, честно говоря, отнюдь не сахар! Быть старпомом – это значит всё своё время проводить на корабле. Даже в Корабельном уставе ВМФ СССР была отдельная статья, в которой говорилось (цитирую по памяти): «Частое оставление корабля старшим помощником командира несовместимо с выполнением им своих ответственных обязанностей». Командир мой, Александр Сергеевич Литенков, был человеком порядочным, что такое старпомство - знал, поэтому давал мне возможность хотя бы 2 раза в неделю сходить вечером домой, в семью. Как правило, это были вечер понедельника и вечер четверга, после 19 часов. Конечно же, если в это время не действовал сигнал «Ветер-2» или «Ветер-1», если мы находились в Североморске, а не в полигонах боевой подготовки, если мы не стояли в различных видах дежурств, если в это время не проводились какие-либо учения, если не было оргпериода, если нас не проверяли различные комиссии, и куча ещё всяких если… Командир, отпуская меня на берег, обычно смотрел на часы и шутливо говорил: «Старпом, смотри, как я тебя балую – отпускаю тебя на сход аж на три дня! В твоём распоряжении вечер, ночь и утро!» Честно говоря, это было совершенным барством для старпома – 2 схода на берег в неделю! У других старпомов такой лафы не было и дома они появлялись не чаще раза в неделю. А мой командир иногда (где-то раз в месяц) устраивал мне аттракцион невиданной щедрости – отпускал меня на берег на ВЫХОДНОЙ день! То есть я сходил на берег в четверг и возвращался на корабль в 7.30 в субботу. Как мне завидовали все старпомы нашей бригады! А командиры кораблей брюзжали на Литенкова – мол, совсем ты, Сергеич, Трофимова избаловал, смотри, совсем от рук отобьётся. Литенков на эти выпады лишь хихикал и хитро улыбался. Говорилось это на посиделках в четверг вечером, когда отпустившие своих старпомов по домам командиры собирались поболтать в одной из командирских кают. Посиделки проводились по очереди на разных кораблях, при этом каждый командир старался показать высокий уровень организации службы.

Вот в эту субботу я как раз-таки и вернулся с выходного, поэтому настроение было чудесным, корабельная организация работала как швейцарские часы, комбриг убыл, командир непрерывно делится опытом с другими командирами – так почему бы старпому и не сходить вместе с начмедом, только что осмотревшим больше двух сотен оголённых молодых организмов, проверить состояние корабельных сауны, бассейна и комнаты отдыха? В обязательном порядке надо проверить санитарное состояние бани! А вдруг командир решит пригласить кого-либо попариться, а она, баня, не изумит гостя стерильной чистотой, уютом и ухоженностью? Позор будет на командирские седины! И горе горькое будет старпому, помощнику, и иже с ними…
 
Я, естественно, такого бардака допустить не мог – баня должна быть проинспектирована с пристрастием. И пошли мы с доктором в баню! Располагается она, читатель, в носовой части корабля и состоит из самой парилки, обшитой светлой осиной и тёмным абаши, с просторными полками, душевой с двумя кабинками и бассейном, в котором легко было поплескаться и вчетвером, и раздевалкой, она же служит и комнатой отдыха.
В бане нас встретил старшина из службы снабжения. Чистые комплекты простыней и полотенец, халаты, тапочки, знаменитое «Банное» мыло, запаренные берёзовые и эвкалиптовые веники… Спросите, откуда эвкалиптовые веники в Североморске? – отвечу: просто до того, как стать старпомом «Удалого», я был помощником командира на БПК «Симферополь», мы ходили на боевую службу в Средиземное море, две недели провели в сирийском порту Тартус, а там этого эвкалипта – немеряно! Поэтому главный боцман, старший мичман Литус регулярно устраивал с боцманской командой набеги на местные эвкалиптовые рощи, возвращаясь после таких набеговых операций на корабль с громадными парусиновыми мешками, набитыми ветвями эвкалипта. Все боцманские кладовые были забиты эвкалиптом, а рощи Тартуса после визитов литусовской гвардии напоминали голые вьетнамские джунгли, обработанные американцами дефолиантом «Эйджент орандж». Одни голые стволы оставались после таких визитов! Зато веники из эвкалипта прекрасно смягчали чёрствые души штабных проверяльщиков после возвращения «Симферополя» в родной Североморск! Придёт такой саблезубый проверяльщик на корабль, достанет лопату и давай копать замечания, а старпом, Витя Кудин, невзначай при нём вызовет боцмана и скажет: «А приготовь ты мне, душа моя, веничек эвкалиптовый, я, мол, вечером париться пойду!» И сразу же у штабного просыпается неугасимое желание получить такой же веничек в подарок – ну, а дальше, читатель, Вы сами понимаете!
Поэтому, ясное дело, я, при уходе на повышение на «Удалой», запас эвкалипта переполовинил (естественно, с ведома Виктора).
 
От распаренных листьев исходил чудесный аромат, мы с доктором мгновенно скинули с себя одежду, схватили простыни и через минуту уже вкушали удовольствие от в меру влажного горячего пара, вольготно развалившись на полках парилки.
 
Глава 2. Где обычно узнают новости?

«Хорошо-то как!» - думал я, лёжа на животе на свежей, но уже начинавшей пропитываться потом простыне, хотя думать не хотелось совсем. В парилке пахло эвкалиптом и только чуть-чуть – берёзовыми листьями. Доктор обрабатывал меня со знанием дела – по-македонски, с двух рук! То-есть лупил он меня двумя вениками по очереди. Периодически он останавливался, набирал ковшиком из бадьи, где запаривались веники, немножко водички и плескал на каменку. Раздавалось яростное "пых!" – и через несколько секунд на мою истерзанную спину опускалось лавовой температуры паровое облако. Лавовой – это в смысле – как при извержении вулкана.
Игорь качал головой, словно что-то проверяя и к чему-то прислушиваясь, по каким-то только ему понятным признакам определял, что можно добавить ещё и добавлял!
А когда это самое лавовое облако вновь начинало обугливать мою кожу и близкорасположенные к ней ребра, Игорь со сноровкой заслуженного палача-инквизитора артистично взмахивал сразу двумя вениками и начинал гонять раскалённую лаву над моей спиной от самых филейных частей до шеи.
Я поскуливал, сучил ногами, уши под войлочной шапкой сворачивались в трубочку, спина дымилась и потрескивала, а доктор, словно истопник ада или сам Мефистофель, направлял потоки свежего пара так, чтобы при попадании их, к примеру, на икры и лодыжки начинали нестерпимо болеть зубы!
А всё равно хорошо!
«Ну, Игорёк, ну, гад такой, я сейчас эту экзекуцию выдержу, во что бы то ни стоило выдержу, но потом я тебе покажу, я тебе такую Сидорову маму вместе с козой ейной покажу, что любо-дорого… Спалю я тебя живьём, Пилюлькин, ох, спалю!» - раскатывался я в мечтах о предстоящей лютой мести за творимые надо мной издевательства, доктор же продолжал поддавать и поддавать.
- У-у-у-у, - завыл я совершенно обречённо, но слова все внутри оставил, наружу не пустил. Терпи, терпи, будет и на нашей улице праздник!
Начмед, конечно, о моих планах отмщения догадывался, но по опыту знал, что после его пропарки сил моих на ответный удар не останется. Да к тому же у меня после докторских экзерсисов наступало такое ступорно-умиротворённое состояние, что причинять страдания живому человеку становилось как-то неудобно.

Но всё в этом мире проходит – недаром же Соломон в своё время сказал знаменитое «И это пройдёт!». Подошёл к концу и совершенно неуставной процесс глумления и издевательства над старшим начальником – старшим помощником командира – со стороны подчинённого – начальника медицинской службы того же корабля.

Подберёзкин ещё несколько раз совершенно по-садистски взмахнул вениками, потом задумчиво осмотрел лежащее перед ним тело цвета свежесваренного рака и, радостно осклабившись, с горловым криком: «А-а-а-а!» - более походившим на рёв гориллы, с невероятной скоростью начал лупить себя по груди вениками! От каждого движения веников раскалённый пар обжигал моё уже обугленное тело, но я лежал молча и не шевелясь, боясь привлечь к себе внимание изверга, в ожидании того самого «И это пройдёт!».
И таки прошло! Доктор низко пригнулся, плеснул на камни полный ковшик настоя и, не дожидаясь прихода пара, радостно спрыгнул вниз, открыл дверь парилки и рванул в бассейн. Пока я поворачивался, чтобы встать на нижний полок, а потом на деревянную рыбину (деревянный решётчатый настил) на палубе, пар-то как раз и пришёл!
Заложило уши, «в зобу дыханье спёрло» (как говорил знаменитый баснописец Крылов), плечи обдало расплавленным свинцом. Подвывая и повизгивая, я всё-таки смог упасть на четвереньки на рыбину и так же на четвереньках выбежать в душевую, а оттуда в бассейн. Перевалился через бортик (вода закипела!) и застыл в позе эмбриона. Почти ледяная забортная вода из Кольского залива даже не освежала. Когда я вынырнул, первое, что я увидел, была довольная слегка покрасневшая физиономия Подберёзкина.
- Ну, как, Саныч – зачётно я тебя пропарил?
Признаваться в своей слабости старпому нельзя (старпомы должны делаться из гранита и бронзы), поэтому я изобразил на физиономии высшую степень блаженства и ответил:
- Зачёт… И не просто зачёт, а зачёт с оценкой «отлично»!
Сам между тем думал о том, что когда обугленная кожа хоть немножко успокоится ледяной водой, я доведу температуру тела градусов до 5 – 6, потом надену халат, войлочные рукавицы и напялю шапку по самые плечи (чтобы не обжечь уже и так опалённые уши) и устрою доктору Полтавскую битву! Забью, как шведа под Полтавой, как мамонта в пещере! Пока моё свежезамороженное тело будет только набирать нормальную температуру, начмед будет сварен и зажарен!

Мы посидели на подводной скамеечке, стараясь не шевелиться. Величайшее удовольствие — вот так посидеть после мартеновской парилки. Если не двигаться, то вода не обжигает своей ледяной, пронизывающей кинжальной яростью насквозь. Между телом и водой образуется тоненькая-тоненькая прослойка нагретой от кожи воды, вода уже не кусается, а тихо-тихо успокаивает кожу, отбирая от неё лишнее тепло. Но стоит чуть шелохнуться, как неустойчивое блаженство пропадает и морозная вода опять впивается в тело тысячами острых кинжалов!
Мы выскочили с воплями из бассейна, расселись на баночке (скамье пофлотски), покрытой простынёй и стали гонять чайковского, при этом доктор, чтобы совместить приятное с полезным, накапал в каждый стакан фиг его знает сколько капель (а может, ложек?) элеутерококка.

Слегка отдохнув, мы решили перейти, так сказать, ко второй части боевого упражнения «Борьба за выживание отдельно взятого организма в условиях экстремального воздействия высоких температур». Я включил в душевой холодную воду, полностью перекрыв кран подачи пара, и решительно вступил под обжигающе-холодные струи воды.
«Я выстою, я выстою… я всё смогу… он у меня, как рак на горе, свистеть будет… соловьём он у меня запоёт, борец с фурункулами и соплями… чего ж так холодно-то… а-а-а-а… стоять!!!» - вертелись мысли у меня в голове.
Подберёзкин мою подготовку понял правильно, но не впечатлился, а, как будто прочитав мои мысли, повесил около душевой кабинки халат, шапку и рукавицы.
- Ну, Саныч, я пойду погреюсь предварительно, - и исчез в парилке, наглухо прикрыв за собой дверь.
Мысли в голове стали крутиться всё медленнее и медленнее. Видимо, скорость образования и движения мысли падает с понижением температуры среды, то есть, тела.
«Ещё секунд 30 и я останусь под душем навсегда, пора в бой!» - я решительно перекрыл кран холодной воды, медленно напялил на негнущееся тело халат, надел перчатку и шапку и на негнущихся застывших ногах пошёл в парилку.

Парилка обдала меня жаром плавильной домны, каменка была разогрета до розового цвета. Я поплотнее запахнул халат и взял из бадьи веники, взмахнул ими, чтобы вода с листьев полетела на деревянную обшивку стен, отложил их в сторону, на полок, и плеснул настоя из бадьи на розовые мерцающие камни. Вода мгновенно поменяла своё агрегатное состояние, превратившись из собственно воды в пар. Пара этого, естественно, по объёму образовалось значительно больше, чем воды, что вызвало резкое повышение давления в парилке. Сначала это почувствовали наши уши, а потом это почувствовала и дверь парилки, которая с хлопком распахнулась с стукнулась об ограничитель. Я закрыл локтями лицо (чтобы глаза не вывалились), а доктор как-то резко засуетился на полке.
Я вернул дверь на место, опять вооружился вениками и начал ими легонько помахивать над спиной жертвы – сразу начинать казнь мне не хотелось, пусть сперва так помучается.
Волосы на спине начмеда встали дыбом! «С радостным взглядом и с песней весёлой…» я, словно атакующий орёл, взмахнул крыльями-вениками и ринулся в бой!

И тут торжествующий полёт, прямо отвесное пикирование, орла было прервано.
«Дзи-и-и-и-и-и-инь!» - не замолкая вызванивали десятки колоколов громкого боя по всем палубам, коридорам, боевым постам и помещениям корабля «Боевую тревогу»!
Хочу сказать, что «Боевая тревога» играется на кораблях либо для ведения боя, либо для фактического повышения боевой готовности.
Есть моряки, которые за три года своей службы так ни разу и не слышали «Боевую тревогу»! Для проведения всевозможных учений, выполнения стрельб всеми видами оружия на кораблях играют «Учебную тревогу».
Через мгновение из динамиков КГС запел благородный голос медного горна – это корабельный горнист играл, держа микрофон у раструба, ту самую зовущую мелодию, которая веками понимала моряков в бой!
Через секунду мы с доктором уже напяливали на мокрое тело одежду и втыкали в обувь ноги.
Горн и колокола затихли и взволнованный голос Волги ударил в уши уже бегущим из матросских, мичманских и офицерских душевых «удаловцам»:
- Боевая тревога! Корабль экстренно к бою и походу приготовить!
В следующее мгновение я уже находился на Центральном командном пункте (ЦКП) и принимал доклады командиров боевых частей о занятии мест по тревоге.
- Дежурный – ЦКП, кто приказал играть тревогу?
- ЦКП – дежурный по кораблю, тревога сыграна по приказанию оперативного дежурного Северного флота, передал оперативный дежурный 2-й дивизии.
Ничего себе, видимо, что-то серьёзное. Я поднялся на ходовой и посмотрел на стоящие рядом корабли – всё было тихо, флагов «Иже» (что означало «Боевая тревога») на мачтах не было, у них всё шло по распорядку. Значит, это нам предстоит что-то необычное.
Вернувшись на ЦКП, я вновь вышел на связь с дежурным:
- Так, дежурный, кого у нас нет на борту, кроме больных в госпитале и отпускников?
Оказалось, что отсутствовали только командир, командир БЧ-7 капитан 2 ранга Житник, а из рядового состава – киномеханик, убывший за фильмами. Завтра должен вернуться из отпуска старшина 2 статьи Игнатьев.
- А помощник командира?
- Помощник на борту, работает с секретами.
«Ай, молодца, Серёга, молодца! Готовится к сдаче на допуск к самостоятельному управлению кораблём!» - мысленно похвалил я Савчука, так кстати решившего заняться своей подготовкой и в силу этого оказавшегося на борту. 
- Оповестителей в город не отправлять, мы по экстренному приготовлению должны через 30 минут сняться со швартовых и начать движение, правда, пока не знаю куда, поэтому оповестуны не успеют вернуться на корабль. Предупреди дежурного «Левченко» и оперативного бригады об Игнатьеве и киномеханике. Звони срочно командиру и Житнику, скажи, что я высылаю за ними машину. Записывай номера командира, он может быть либо на обмене опытом, либо дома.

Я повернулся к стоящему рядом старшему мичману Ющенко – нашему баталеру финансовому (финику, на корабельном жаргоне). Финик был спецом великолепным – экипаж всегда, даже в нынешнее трудное время, получал положенное денежное довольствие, деньги за снятие с продовольственного довольствия на время выходных, всякие полагающиеся выплаты, и при этом купил себе шикарную чёрную
«Волгу», при виде которой матросы на КПП заранее бежали открыть ворота.
- Передай писарю простому (то есть простого делопроизводства, а был у нас ещё и писарь секретного делопроизводства) журнал и лети на своей «вороне» за командиром и седьмым! Как хочешь, Степаныч, что хочешь – но командира-то привези мне обязательно!
Дед молнией рванул вниз.

Ко мне подошёл Михаил Робертович Готовчиц, - командир радиотехнического дивизиона, аристократического вида и повадок, умница и величайший специалист, эстет и североморский сердцеед – и вполголоса сказал:
- Никита Александрович, отсутствует на боевом посту мичман Дима!
Я опять пожалел, что в своё время не придушил этого гада! А ведь если бы задушил – то за него мне бы трибунал много и не дал – так, молочёвку какую-нибудь, стоило бы мне судьям рассказать подробнее о его, Диминой, жизни. Может быть, даже не посадили бы, а наоборот – ходатайствовали перед вышележащим командованием о поощрении меня или награждении медалью за вклад в дело повыше-
ния боевой готовности корабля!
- Дежурный! – заорал я так, что меня должны были услышать в рубке и без КГС.
- Есть, рубка дежурного, дежурный по низам старший мичман Мамиев!
- Где эта сволочь? Где этот гад ползучий?
Мамиеву не нужно было раскрывать личность ползучего гада:
- Товарищ капитан-лейтенант, Новиков на причале ездит взад-вперёд на командирском лимузине!
- Ко мне его, пулей ко мне! – я бросил на стол ЦКП микрофон и повернулся к Готовчицу, - Робертыч, я тебя прошу – сам его убей, хорошо?
Робертыч хихикнул. Он был единственным человеком на корабле, который мог, не повышая голоса и без обсценной лексики, довести Диму до состояния готовности к суициду из-за понимания им своей абсолютной ничтожности и ненужности, чем я иногда и пользовался, чтобы, в силу своей невыдержанности, не довести дело до «смертоубивства».

На моём старпомовском столе ожил ВПС-ЗАС (такой суперсекретный радиотелефон засекреченной аппаратуры связи), из которого донёсся голос оперативного дивизии капитана 2 ранга Горбачёва:
- Одиннадцатый, я - Пловец, приём!
- Я - Одиннадцатый, старпом на связи, приём!
- Одиннадцатый, я – Пловец, вам ждать прибытия Кирасира-10, после чего сниматься со швартовых и следовать на выход из Како-Земля (то есть – Кольского залива), задачу поставят в море телеграммой ЗАС.
- Понял, я – одиннадцатый, приём!

Час от часу не легче – Кирасиром-10 на нашем очень секретном языке именовался начальник штаба нашей 10-й бригады противолодочных кораблей капитан 1 ранга Николай Алексеевич Скок, он же бывший первый старший помощник и второй командир «Удалого». Моряк и военачальник он был великолепный, строгий и временами непредсказуемый. Корабль свой родной он знал лучше всех, болел и переживал за него постоянно, поэтому любое посещение Скоком становилось для меня своеобразным экзаменом. К тому же большая часть офицеров и мичманов корабля оставались ещё с первого экипажа, они-то своего первого старпома знали много лет,
и я понимал, что первые «удаловцы» невольно сравнивают меня со Скоком. И Скок это знал тоже.

Завыли, набирая обороты, газотурбогенераторы, корабль перешёл на своё бортовое питание, потом раздался вой и свист посерьёзнее – это стали по очереди запускаться главные двигатели корабля – мощнейшие газовые турбины, маршевые и форсажные.
- Баковым на бак, щкафутовым на шкафут, ютовым на ют! По местам стоять, убрать дополнительные! – скомандовал я, вызвал помощника, передал ему нужные указания, а сам пошёл на верхнюю палубу, проверил швартовые команды, потом спустился на ют, чтобы встретить командира и Скока.
Всё-таки, как ни торопился финик на своей «вороне», но бригадный УАЗик появился на береговой черте раньше «Волги». «Бобик» скатился по аппарели и остановился у нашего трапа. Скок вылез из машины, посмотрел на «восьмёрку» командира и упругой походкой направился к кораблю.
Пока Скок понимался по сходне, я скосил глаза влево и увидел, что из «Волги», остановившейся у трансформаторной будки в тридцати метрах от причала, выскочил Литенков и стал мне отчаянно жестикулировать, показывая на Сока, потом вверх, а потом запретительно скрещивая руки. За его спиной маячила высокая фигура Житника. «Ага, - понял я, - надо задержать Скока где-нибудь внизу!»
 
- Товарищ капитан 1 ранга, большой противолодочный корабль «Удалой» экстренно к бою и походу приготовлен, личный состав на борту, запасы воды и топлива полные! Старший помощник командира капитан-лейтенант Трофимов!
- Есть, - сказал Николай Алексеевич, потом повернулся, посмотрел ещё раз на машину командира и продолжил, — вот, учись, Никита Александрович, командирскому чутью у своего командира – он как знал, что что-то случится и в субботу на берег не пошёл, а то мы бы сейчас его по всему городу искали! Учись! Это – предвидение обстановки!
Поскольку говорил о командире Николай Алексеевич уверенно, даже с ноткой удовольствия, и ответа не требовал, то мне и врать ничего не надо было.
Мы двинулись по левому борту в нос, в направлении носовой надстройки. Мне и задерживать Начальника штаба всякими выдумками не пришлось: Скок сам медленно шёл по шкафуту, привычным взглядом придирчиво осматривая палубу, переборки, трапы. Остановился и перекинулся парой слов с матросами из шкафутовой швартовой команды, пожал руку командиру гидроакустической группы Сергею Веселову – лучшему акустику на флоте. Я, на всякий случай, встал так, чтобы закрыть собой ведущие наверх, на сигнальный, а потом на ходовой мостик трапы.
- Ну, что, старпом, пошли к командиру на ходовой!
- Есть, на ходовой к командиру, - я сделал шаг в сторону, пропуская Скока вперёд, и стал подниматься вслед за начальником.
На сигнальном мостике Николай Алексеевич внимательно осмотрел акваторию, кинул взгляд на развевающийся на ветру флаг «Иже», чтобы оценить по-командирски направление и силу ветра. Взглянул на причал, где уже вовсю работали швартовые команды с «Левченко».
Открыв тяжёлую дверь на ходовой мостик, Скок вошёл вовнутрь. В высоком командирском кресле сидел, изучая решение штурмана на отход от причала, наш дорогой Александр Сергеевич, благоухающий рижским одеколоном «Саша» и дорогим импортным табаком от тлеющей в пепельнице сигареты «Кэмэл». Увидев Скока, командир соскочил и начал было доклад, но Николай Алексеевич махнул рукой – мол, не надо, командир, а сам взял трубку ВПСа, нажал тангенту и вызвал оперативного дивизии:
- Пловец, я - Кирасир-10, прибыл на борт одиннадцатого, корабль к выходу готов, прошу разрешения сниматься со швартовов, приём!
- Кирасир-10, я – Пловец, послушай, Николай Алексеевич, ты уж меня прости, - как-то совершенно не соответствующим моменту голосом ответил Горбачёв, - но там наверху всё переиграли и теперь старшим на борту на выходе сказали быть Кургану-10!
- Принял, я - Кирасир-10, приём!

Курган-10 – это, понимаете ли, позывной нашего комбрига.
Скок аккуратно положил трубку на ВПС, посмотрел на окружающих, помолчал и потом сквозь зубы процедил:
— Вот же, итьтить, кудесники! Угощай, командир, сигаретой, буду комбрига дожидаться.
«Вот это выдержка!» - подумал я.
«Удалой» еле слышно пел турбинами, швартовые команды ждали дальнейших распоряжений. На причале выстроились швартовщики с «Левченко». А из ВПСа неслась перепалка дивизии и бригады. Оказалось, что после прибытия Скока на корабль, дежурный бригады отпустил УАЗик заправляться, а потом зачем-то в ВАИ за документами, поэтому в ближайшее время его не будет. Горбачёв рычал дежурного, но тот предложил ему отправить за комбригом «Волгу» комдива или УАЗик начальника штаба дивизии. Оказалось, что и эти машины были отправлены куда-то в город по делам. И Горбачёв посоветовал не давать старшему начальнику дурацких советов.
- Николай Алексеевич, - выступил вдруг спасителем обстановки Литенков, - так давайте я сейчас за комбригом отправлю «Волгу» - наш финансист знает, где Амбарцумян живёт, мигом туда и обратно слетает.
- Точно, Александр Сергеевич, я звоню комбригу, а ты посылай немедленно Ющенко за ним.

Вот в такой вот нервной морально-политической обстановке мы ждали выхода туда, – не знамо куда!
Ющенко действительно мигом обернулся – не прошло и двадцати минут, как на причале появилась «ворона» с комбригом на пассажирском кресле. Комбрига уже встречали Скок с командиром, а я с Савчуком сидели на ЦКП и слушали командную сеть – когда же что-нибудь прояснится, зачем нашему кораблю объявили «боевую тревогу» и почему мы должны бежать в море аж с самим комбригом на борту?
- ЦКП – рубка дежурного, сошёл с корабля НШ бригады капитан 1 ранга Скок, - доложили из рубки, - командир и комбриг по левому борту идут на ходовой.
Я, на всякий случай, тоже отправился на ходовой мостик. 
Комбриг с командиром сразу подошли к ВПСу и Владимир Владимирович информировал о прибытии на борт «Удалого» оперативного дивизии.
Ответил ему не Горбачёв, а сам наш командир дивизии контр-адмирал Ревин:
- Курган-10, я – Маслина (вот такой совершенно неподходящий позывной был закреплён за нашим командиром дивизии), «Удалому» добро сниматься со швартовых и начинать движение. Только что оперативный дежурный Северного флота приказал подготовить корабль к приёму вертолётов, быть готовыми за островом Сальный их принять на борт.
- Понял, я – Курган-10, - Амбарцумян посмотрел на меня и сказал: - Ну, что – совсем интересно становится, а, старпом? Вы, Никита Александрович, надеюсь, ещё не забыли, как были на «Симферополе» помощником командира, поэтому займитесь-ка сами подготовкой к приёму вертушек сразу после отхода от причала, понятно?
- Так точно, товарищ комбриг!
Рядом обиженно засопел Савчук – именно помощник командира отвечает на корабле за всё, связанное с вертолётами, дело своё он знал и воспринял приказ комбрига, как недоверие лично к нему.
- Савчук, а вы не сопите, ничего зазорного в том, что вы будете готовить корабль к приёму сталинских соколов под присмотром старпома, у него опыта побольше, а вы поучитесь. В данной ситуации, когда вводные поступают одна за другой, надо действовать по поговорке – одна голова хорошо, а два сапога – пара! Всё, все свободны! Командир, снимайтесь со швартовых.

Уже через несколько минут «Удалой» шёл на выход с внутреннего рейда Североморска в направлении северных ворот, к Сальному.
Мы с Савчуком на вертолётной площадке корабля проверяли по контрольному листу всё, что должно быть подготовлено для приёма вертолётов. На палубе расстелили тяжёлые сети противоскольжения, которые матросы быстро пришнуровывали к специальным креплениям. Сети, как следует из названия, нужны были для того, чтобы при качке во время посадки или взлёта вертолёта, его колёса не скользили по палубе.
На СКП (стартовом командном пункте) снимали с больших иллюминаторов «броняшки» (специальные стальные листы, защищающие сталинит иллюминатора), связисты открывали радиосеть связи с вертолётами, в двух ангарах проверяли лифтовые площадки, предназначенные для опускания вертушек глубоко вниз, в самые низа корабля.
- Старшему помощнику командира прибыть на СКП, - раздался из динамиков верхней палубы голос Литенкова.
- Давай, заканчивай, - я сунул в руки Серёге контрольный лист, - видимо, уже летят, родимые.
На СКП меня встретил связист и протянул трубку ВПСа:
- Товарищ капитан-лейтенант, вертолёт на связи, вызывает нас.
Я связался с командиром вертушки и с удовольствием констатировал, что к нам летит один из лучших во всём ВМФ лётчиков – командир эскадрильи Ка-27 майор Володя Миронов. Я сообщил ему курс, скорость, метеоусловия и о готовности к приёму. Мы уже проходили губу Тюва, когда за кормой появилась в небе появилась точка, которая стала увеличиваться в размерах и вот уже видны знакомые очертания Ка-27. Вертолёт подлетел к кораблю, уменьшил скорость и стал на высоте метров 15 (практически на уровне нашего ходового мостика) проходить вперёд по правому борту, двери командира и штурмана были сдвинуты назад и мы прекрасно видели лётчиков в ярко оранжевых МСК (морских спасательных комбинезонах) и белых защитных шлемах ЗШ. Поравнявшись с мостиком, Миронов уровнял скорость, приветственно помахал левой рукой комбригу (кресло флагмана на мостике находится по правому борту), потом продвинулся вперёд и обогнал корабль, перелетел прямо перед гюйсштоком на носу корабля на левый борт, уменьшил скорость и стал смещаться хвостом (то есть, как бы задним ходом) к мостику вдоль левого борта (штурман поприветствовал взмахом руки Литенкова), затем дождался, когда корма «Удалого» поравняется с вертолётом, и коротким нырком оказался висящим в метре над вертолёткой.
 
Я восхищённо смотрел на его манёвры. В трёх метрах от иллюминаторов СКП вращались в два яруса лопасти несущих винтов вертолёта. Невероятной силы поток бушевал над палубой. Миронов довольно улыбался, его лицо за лобовым стеклом было прекрасно видно. Я ждал фирменного трюка, и Миронов его сделал – вертолёт стал плясать – сначала палубы на мгновение коснулось левое переднее колесо, потом правое, потом правое заднее, левое заднее – и так два раза! Вертолёт, повинуясь малейшим движениям своего командира, плясал «Калинку»!
Наконец майор прижал вертолёт к палубе, с двух сторон к нему подбежали матросы КОВО (команды обслуживания вертолётного оборудования) с гибкими швартовками – а по сути - с толстыми капроновыми верёвками, которыми моряки отработанными движениями мгновенно втугую привязали летательный аппарат к кораблю.
Так как качки пока не было, стальные талрепные швартовки использовать не было смысла. Гул турбин стал заметно падать, лопасти вертолёта стали замедляться и, наконец, остановились. Я доложил командиру о приёме вертолёта и отправился на вертолётку.

Миронов уже спрыгнул на палубу, мы обнялись, как старые друзья (у нас к тому же в Севастополе в Молочной балке дачи были друг напротив друга), в это время сдвинулась боковая дверь, и я только в этот момент понял, что на палубе стоял не Ка-27 (противолодочный), а Ка-27пс (поисково-спасательный)!
Ничего себе! Из открытой двери грузового отсека вертолёта стали выпрыгивать одетые в рабочие голубые комбезы прапорщики-техники, офицеры второго лётного экипажа, и, совершенно неожиданно, на палубу неловко спрыгнули два полковника медицинской службы и капитан 1 ранга в застёгнутых на все пуговицы шинелях. У медиков в руках были какие-то чемоданы и брезентовые сумки с красными крестами. У капраза – чёрный кожаный дипломат.
Обстановка стала проясняться – мы, очевидно, шли кого-то спасать, раз к нам привезли медиков, то есть группу усиления. А вот капраз для меня был загадкой! Он растерянно постоял на палубе, потом сделал пару шагов и чуть не упал, споткнувшись об узел сети.
Я его поддержал за руку и представился. Тот в ответ пробурчал неразборчиво какую-то длинную должность (я только понял, что это бывший политработник из бывшего Политуправления флота), и длинную фамилию, которую я тоже на разобрал.
Я вызвал дежурного по кораблю и приказал провести политработника к замполиту, а сам повёл медиков в амбулаторию к Подберёзкину. Савчук командовал грамотно и уверенно, мне уже на вертолётке было делать нечего.

Как вы, читатель, уже поняли, нас с начмедом связывали крепкие узы дружбы. Я, понимаете ли, учился у него людей резать по-живому! Началось это ещё на кораблях 2-го ранга, где мы начинали службу. Спросил я как-то у доктора об организации развертывания операционной в бою (у нас была своя амбулатория, которая по тревоге становилась операционной). Он мне всё, естественно, в подробностях рассказал, потом разговор зашёл о самих операциях. И тут Игорёк предложил мне пройти курс подготовки ассистирующего врача и быть его нештатным (штатного не было) ассистентом при удалении аппендицитов, будь они неладны, в море, если таковые случатся. На слабо, понимаете ли, меня взять хотел. Я внезапно для себя согласился, выучил под руководством доктора всё необходимое, затвердил на память мудрёные названия всяких медицинских инструментов – кохеров там всяких с микуличами, иглодержателей, зажимов кровоостанавливающих, ножниц бесчисленных Купера там, Рихтера, научился работать скальпелем, стал разбираться в номерах шёлка и кетгута для швов, как перетянуть сосуд, как наложить кисет – ну, и много ещё чему. Знания эти всуе не пролежали – буквально через месяц на боевой службе один матросик пришёл к доктору в амбулаторию с жалобами на живот. Подберёзкину хватило десяти минут, чтобы понять – острый аппендицит! Доложили командиру, оценили обстановку – до родных берегов бежать долго, океан штормит, на чью-то помощь рассчитывать не приходится. Командир только спросил у начмеда: «Справишься? Помощь какая-нибудь нужна?». Игорёк уверенно ответил: «Справлюсь, командира БЧ-2 мне в помощь выделите, он хорошо подготовлен, будет вторым хирургом работать!». Командир изумился, вызвал меня на ходовой, долго смотрел на меня, а потом сказал:
«М-да, знал я, Трофимов, что вы насквозь отмороженный, но, чтобы ещё и людей добровольно резать? М-да…»

Рассказывать об этом можно долго, может, когда и соберусь, да и напишу об этом подробно, в общем, мы тогда в шторм бойца за 2 часа разрезали, провели аппендэктомию, зашили, в койку уложили, ремнями привязали, чтоб не выпал от качки, и всё это, между прочим, под местным наркозом, так как анестезиолога, как вы понимаете, у нас тоже по штату не было. С тех пор я с различными докторами в различных районах мирового океана на различных кораблях «зарезал» ещё пятерых человек, за что среди моряков стали ходить слухи: «На «Удалом» старпом вообще зверюга – боец в море на построение не вышел, так он его, бойца, хвать за шкирку и в амбулаторию, а потом 6 часов резали его со старпомовским дружком-доктором, садюги!»

За эти нештатные «подвиги» я имел большой авторитет и связи в нашей флотской медицине, что было очень полезно. К тому же, при всей сверхсекретности нашей службы, в Североморске все новости о боевой подготовке, результатах стрельб, о том, какой корабль и куда пошёл и когда вернётся, можно было узнать в трёх местах – в парикмахерской, в гастрономе №31 на улице Сафонова, и в 82-ой флотской поликлинике! Самый завалящий шпион, устроившись на работу в одно из этих заведений, быстро вырос бы в глазах своего гадкого начальства в незаменимого агента 0007. Потому что в парикмахерской, магазинах и поликлинике все новости начинались обсуждаться ещё до того, как их, к примеру, узнавал оперативный дежурный нашей родной 2-ой дивизии или нашей конкурирующей организации – 7-ой оперативной Атлантической эскадры!

Поэтому, провожая полковников от медицины к начмеду нашему, я спросил у них, а знают ли они за каким, собственно, ляхом, их в субботу на вертолёте покатать решили? Полковники, естественно, всё знали – где-то там, за углом, на нашем ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 667БДРМ, находящемся на боевой службе в Атлантике, у матросика случился тот самый острый аппендицит, доктор лодочный, как положено, развернул операционную, бойца разрезал сначала чуть-чуть, потом ещё чуть-чуть, потом ещё – от бока до бока, но до отростка этого пресловутого, так и не добрался. Зашил он, бедолагу, обратно и командиру сказал – так, мол, и так, но если мы его в нормальную операционную с положенным количеством хирургов не отправим, то кончится моряк. Пока же доктор держал его на наркотиках и проводил сопутствующую терапию.

Стратегическая лодка – это вам не что-нибудь! Это грозящий меч над башкой потенциального агрессора, это скрытно двигающиеся под водой 16 межконтинентальных баллистических ракет, которые одним залпом могут устроить всемирный трындец, и главное здесь слово не трындец, а скрытно! Выйти же на связь с командованием, а потом всплывать для передачи моряка на какой-нибудь надводный корабль или судно Министерства Морского флота означало полную потерю этой самой скрытности!
Но делать нечего – жизнь каждого бойца бесценна, и командир дал радиодонесение на Центральный Командный Пункт Военно-Морского Флота о случившемся и запросил помощь. Так как в Атлантике на длительное время установилась штормовая погода, в районе нахождения РПК СН крупных судов ММФ не было, начальство в Москве приняло решение отправить на спасение наш корабль, поскольку он быстрее всех мог подойти к лодке, был оборудован успокоителями качки и мог использовать вертолёт для доставки на борт больного. Лодке же было приказано, соблюдая скрытность, следовать в точку рандеву с «Удалым» и ожидать его прибытия. 

Что такое «за углом?» - спросите вы, читатель. А означало это на нашем северном жаргоне обойти скандинавский полуостров и пересечь линию мыс Нордкап – остров Медвежий. Там береговая линия, если идти от Кольского залива, изменяет направление с северо-западных румбов на юго-западные, почти на 90 градусов, то есть на прямой угол. Вот и говорили у нас – если корабль идёт в Атлантику, то это «сходить за угол».
Поблагодарив медицину за информацию, я сбыл их на руки Игорю. А сам поднялся на ходовой, где и выложил всю прояснившуюся обстановку Амбарцумяну и командиру. Владимир Владимирович недоверчиво усмехнулся, сказал, что надо подождать, когда нам поставят задачу официально, но в это время на мостике появился тот самый капраз из бывших и повторно выложил всё то же самое – ну, практически, слово в слово!
Ну, а через пару минут экспедитор ЗАС (старшина-связист с очень секретным дерматиновым портфелем на ремне и опечатанным пластилиновой печатью) принёс комбригу очень секретную телеграмму, где весь ранее мною доложенный текст был написан уже суровым официальным языком боевого распоряжения!
Владимир Владимирович и стоящий ошую Литенков прочитали текст телеграммы и посмотрели сначала друг на друга, а потом на меня.
- Да… - протянул комбриг, - я в нашем бардаке уже ничему не удивляюсь.
Система «парикмахерская-гастроном-поликлиника» сработала безупречно!
- Ну, давай, командир, пойдём в штурманскую и будем черепить, как бы нам побыстрее да половчее до точки добраться! Старпом, вступить в управление кораблём! – комбриг и командир убыли с ходового.

Пока высокое моё начальство совещалось и гоняло чаи на диване в штурманской, я собрал командиров боевых частей, сообщил им о цели выхода и сориентировал о дальнейших действиях, расписал варианты несения боевых готовностей.

Баренцево море встретило нас неприветливо – мы начали получать в скулы мощные тягучие удары от бегущих с северо-северо-запада волн.
Хоть я при сдаче зачётов на самостоятельное управление кораблём проекта 1155 и проходил обучение в Сафонове, у наших сталинских соколов, поисковоспасательным действиям с морской авиацией, но, на всякий случай, решил посоветоваться с нашим асом – Володей Мироновым, ибо как правильно сказал наш умнейший комбриг: «В нашем случае, одна голова – хорошо, а два сапога – пара!».
Командир эскадрильи противолодочных вертолётов Ка-27 был действительно великолепным лётчиком и обладал колоссальным опытом, поэтому поучиться у него и согласовать с ним действия было насущно необходимо. И никогда не стыдно поучиться у знающего человека.
Миронов прибыл на ходовой в безупречно выглаженном лётном комбинезоне, оглянулся, и, не увидев Комбрига и командира, спокойно доложил мне, что вертолёт обслужен, заправлен, закачен в ангар и опущен вниз, ангар закрыт. Я, конечно, всё это знал, так как получал доклады от Савчука, но Володю поблагодарил и предложил ему вместе покурить. Я сидел в кресле, комэск стоял рядом, опершись на подлокотник кресла, мы дымили сигаретами, и я исподволь вытягивал из него информацию:
- Ну что, комэск, тебе уже приходилось фактически в море снимать с лодки груз?
- Приходилось заводить на аварийную лодку швартов в штормовых условиях, а это посложнее будет, чем бойца снять.
- Ну, и как ты предлагаешь действовать? 
- Как-как? – улыбнулся Миронов, - не каком кверху, а по плану… В общем, всё достаточно просто: как лодку найдём, я взлетаю, зависаю над рубкой лодки, вываливаю лебёдку и опускаю прапорщика-спасателя в люльке на рубку, там его ловят, он отстёгивается, в люльку укладывают бойца, прапорщик его пристёгивает, поднимаем люльку лебёдкой наверх, в вертолёт.
- Постой-постой, как это – поднимаете? А спасатель?
- Спасатель будет в рубке ждать, пока мы не освободим люльку и не уложим бойца в носилки. Потом мы спустим люльку обратно на лодку, прапор наш сам себя пристегнёт, и мы его поднимем на борт. Потом летим на корабль, садимся и идём пить шило за здоровье моряка!
- И что – твой спасатель этому обучен?
- Теоретически – да, практически – несколько раз в достаточно свежую погоду отрабатывали это с судами АСС (аварийно-спасательной службы) на учениях, но, так сказать, в боевых условиях ему ещё не приходилось.
- Ну, бляха-муха, вы и каскадёры! Будем готовиться. Как там, разместили вас, нормально? Какие-нибудь пожелания есть?
- Нет, всё зачётно – Савчук своё дело знает, каюты подготовлены, даже сейчас пригласил моих орлов поесть. Это хорошо, а то мы по тревоге из дома убегали.
- Ясно, если что – сразу ко мне обращайся. Иди и ты поешь и спать ложитесь – ваша роль в завтрашнем спектакле будет ведущая и главнейшая.
- Есть, пошёл набивать брюхо!

Через минут двадцать прибыли комбриг с командиром, я очень удачно в это время был на ногах около ВПБ-452М – мощного оптического визира с ночным видением, а не сидел в командирском кресле.
Начальники спокойно и методично довели до меня план действий, после чего в управление кораблём вступил командир. Комбриг остался на ходовом, а я спустился вниз, так как у старпома, согласно его должностным обязанностям, не бывает никогда свободного времени и всегда есть масса дел, требующих его личного внимания и контроля.

Когда я всё-таки оказался в каюте, проверив и проинструктировав всех и вся, налил себе газировочки, в коридоре, перед каютой, появились медицинские светила вместе с моим начмедом. Я приглашающе махнул рукой – заходите.
Полканы и Игорь уселись на диване.
- Саныч, а чего мы так медленно идём?
- Чего-чего, погода хреновая, вот чего. В морду волна бьёт. До точки идти около 300 миль, сейчас скорость 12 узлов, получается, больше суток идти, да потом ещё час на взлёт, снятие, посадку, в общем часов 25 -26 до операционного стола бойцу терпеть.
Медики дружно встали:
- Боец вряд ли столько времени выдержит, судя по тому, что нам сообщили при убытии в Сафоново. А где командир?
- Начмед, проводите своих коллег на ходовой.
Медицина так же дружно убыла наверх.
Через некоторое время корабль стало потряхивать сильнее.
«Уговорила медицина командира, прибавили ходу!» - подумал я, расстилая койку. В 2 ночи мне предстояло сменить Литенкова на командирской вахте. Через минуту я уже крепко спал.
 
Продолжение следует.






















 




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