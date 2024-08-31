"Там, за углом..." Рассказ офицера-североморца о буднях флота. Часть II

На лодку передали: «Находится в надводном положении для передачи важной документации».

Сказать, что я обалдел при виде Станислава с мешком и с приказанием от ко мандира, - значит, ничего не сказать!

Я находился в состоянии полного и глубокого охренения!

Летуны уже были слишком эмоционально выгоревшими, чтобы возмущаться, однако командир второго экипажа, капитан, сразу высказал дельное предложение:

- Мешок слишком лёгкий, его сносить потоком воздуха будет, надо к нему вто рой вещмешок привязать, с песком!

Ну где, скажите на милость, было взять песок на корабле? Поэтому через не сколько минут помощник по снабжению прислал мне своего баталера продоволь ственного с мешком соли, килограмм на пятнадцать!

Возвращающемуся на корабль со спасённым от подводной каторги счастливым Колесниковым Миронову, передали приказание принять на борт важную документа цию и доставить на лодку.

- Вы, Никита Саныч, только про газеты ему не говорите, а то он нас всех про сто поубивает, - сказал капитан и, немного подумав, добавил, - да и норвеги нас не поймут, они нашу связь открытую прослушивают, специалисты со знанием русского у них есть, как услышат, что мы стратега не отпускаем из-за передачи «Гальюн-таймс» к ним на борт, так вот сразу и не поймут! Мучиться будут непрерывно…

«Гальюн-таймсом», как вы понимаете, у нас называли все гарнизонные газеты флота, так как после прочтения они частенько использовались в качестве пипифак са, то есть туалетной бумаги.

Миронов уже тоже ничему не удивлялся, поэтому опять коснулся палубы. Из вертолёта выпрыгнул всё ещё находящийся в прострации Колесников. На всё ещё опущенном забрале светофильтра, покрытого высохшей солёной пылью, ясно сохра нились следы командирского поцелуя. Взамен старшего прапорщика в вертолёт за кинули связанные фалом мешки.

Миронов в своём фирменном стиле бросил вертолёт вверх-влево и полетел к лодке. Подушка весёленьким пятном украшала блистер.

Через несколько минут в динамике раздался его доклад:

- Груз передан, возвращаюсь!

- Добро, посадку разрешаю!

До сих пор жалею, что не слышал матерные колоратуры командира лодки по сле получения им «важной документации»! Наверное, там было чему поучиться!

Вертолётная эпопея на этом закончилась, мы быстро закатили аппарат в ан гар, раскрепили его и опустили на лифте вниз.

Оставив Савчука проконтролировать выполнение всех необходимых мероприя тий, я отправился на ходовой. По пути заглянул в амбулаторию, где встретил всех докторов сразу, они пили чай и весело о чём-то беседовали. Как оказалось, бойца они успешно зарезали и в настоящий момент он, лишённый своего отростка, спал в изоляторе.

- Саныч, всё в норме, не волнуйся, мы его заштопали на зачёт, - сказал стар ший резальщик человеческих организмов.

Я хохотнул, пожал кровавые (шучу!) руки и поднялся на ходовой, чтобы доло жить командиру о результатах работы.





Когда я предстал пред светлые очи Литенкова и Амбарцумяна, они оба долго и молча на меня смотрели. Александр Сергеевич, как и положено отцу-командиру, при комбриге своего старпома унижать не стал, а, наоборот, был готов вступиться за ме ня. Это потом он растоптать мог, без свидетелей, а при наездах на меня старших начальников защищал своего первого заместителя с пеной у рта. Но вступаться ему не пришлось: комбриг стал пыточно меня рассматривать со всех сторон, наклоняя свою голову то к правому, то к левому плечу, чтобы, так сказать, изучить меня под всякими углами зрения. Смотрел и молчал. Очень красноречиво молчал, я бы сказал – громогласно молчал. На ходовом мостике даже приборы стали работать тише, а вахтенный офицер, на всякий случай, уменьшился в размерах и забился в какую-то щель.

Спас меня доклад сигнальщиков о начале погружения нашей лодки.

- Идите пока, старпом, готовьте КПР! – только и сказал в этот раз Владимир Владимирович.

И я немедленно ушёл готовить этот самый КПР – Корабельный противолодоч ный расчёт.





Дальше всё было очень интересно с тактической точки зрения. Комбриг с ко мандиром стратега заранее обговорили, как мы будем отвлекать на себя противоло дочные силы в виде летающего над нами «Ориона», поэтому мы ходили разными курсами и скоростями, кидали за борт гранаты, включили максимальное число меха низмов и агрегатов для создания шумового фона. Крылатый поганец летал над нами переменными курсами и густо гадил в океан радиогидроакустическими буями, кото рые с радостью расстреливались из пулемётов нашими специально выделенными мичманами. Мы также наезжали на них корпусом, если почему-то не удавалось их потопить метким пулемётным огнём. В общем, делали НАТОвцам всяческие гадости, отвлекали их на себя и мешали им искать наших братьев-подводников. Но большей части читателей это будет неинтересно, тем более зачем выдавать врагам, если та ковые наткнутся на эту книгу, наши доморощенные хитрые хитрости?





Проделав определённое время все необходимые для введения врага в заблуж дение мероприятия, мы, наконец-то, начали движение домой, к Како-Земля, то есть к Кольскому заливу.

Спешить уже было некуда, поэтому шли экономическим ходом под одной мар шевой турбиной. Шторм никуда не делся, правда, волнение всё же стало меньше.

Хорошо зарезанный боец-подводник радостно и беззаботно хрючил в изоляторе. В перспективе у него было двухнедельное пребывание в госпитале, а потом ожидание возвращения своей лодки с боевой службы. Полканы медицинские с чувством вы полненного долга резались в шеш-беш, наслаждаясь свободным временем, которого у них в береговой жизни практически не было.

Амбарцумян, дав экипажу отдохнуть, стал регулярно давал вводные командиру или старпому, то есть мне, внимательно наблюдал за нашими действиями и своим мелким каллиграфическим штурманским почерком записывал что-то в свою знаме нитую записную книжку.





Когда я вечером попал в свою каюту и приготовился снять куртку, галстук и предаться непотребному отдыху, в каюту постучался рассыльный, за его спиной сто ял Миронов.

- Тащ капитан-лейтенант, вас и майора Миронова комбриг вызывает к себе в каюту.

Я взял со стола свою рабочую тетрадь, нащупал в нагрудном кармане ручку, отпустил рассыльного и сказал Володе:

- Ну что дорогой друг, товарищ и брат, сейчас нас с тобой комбриг будет ли шать человеческого достоинства неоднократно и с остервенением!

Лётчик с улыбкой развёл руки в стороны и дурашливо присел в книксене, изображая институтку-смолянку. Мы поднялись во флагманскую каюту и доложили сидящему за столом и ды мящему беломориной Амбарцумяну о прибытии. Владимир Владимирович резко встал, задавил окурок в пепельнице, и стреми тельно вышел из каюты, кивком пригласив нас следовать за ним. Я и Миронов, разу-

меется, понимали, куда держит курс наш начальник – в вертолётный ангар правого борта.

Комбриг долго рассматривал блистер и торчащую из него чужеродную вещь, затем, приказав находившемуся у вертолёта технику сдвинуть назад правую дверцу, внимательно осмотрел кабину в районе пробоины, после чего также стремительно покинул ангар. Мы с Мироновым следовали за ним.

Амбарцумян, войдя в свою каюту, сел в кресло за столом, нам кивнул, мол, присаживайтесь на диван. Мы присели. Комбриг долго разминал беломорину, затем отработанным движением смял м ундштук и закурил. Он переводил взгляд с меня на Миронова, потом опять на меня, потом что-то записывал в свою записную книжку, искоса поглядывая на нас. Докурив папиросу, он привычно затушил её, встал (мы тоже вскочили), походил по каюте взад-вперёд (мы преданно сопровождали начальника взглядом) и, наконец, остано вился перед нами.