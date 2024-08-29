Россиянам рассказали, что нужно делать при взломе аккаунта на Госуслугах

"Вестник киберполиции России" раскрыл порядок действий при взломе учётной записи на Госуслугах.

В первую очередь необходимо получить доступ к взломанному аккаунту. Авторизоваться в своей учетной записи можно с помощью сайта или приложения банка (банк отправит пользователю пароль для входа в аккаунт), либо получить доступ к аккаунту в МФЦ (для этого необходимо взять паспорт и СНИЛС). После этого пользователю необходимо завершить сеансы посещения аккаунта на тех устройствах, с которых он не заходил на «Госуслуги». «Проверьте поданные заявления. Это поможет выявить, какие действия хотели совершить мошенники от вашего имени»,

Если есть данные, свидетельствующие о совершении мошенничества, необходимо подать заявление в полицию. Для его оформления понадобятся копия заявления из МФЦ о восстановлении аккаунта, снимки экрана с сообщениями и другие доказательства.

Необходимо проверить, совершали ли мошенники запросы на выдачу займов. В МВД посоветовали зарегистрироваться на сайтах финансовых организаций и запросить кредитную историю. «Рекомендуем направить запрос через две недели после взлома аккаунта».

Также злоумышленники нередко подделывают подписи владельцев в договорах купли-продажи и аренды жилья. Речь идет о случаях, когда договор заключен в простой письменной форме. Затем сделку регистрируют через МФЦ, и совершается переход собственности, а «доказать факт мошенничества и вернуть жилье непросто». По поддельным документам аферисты могут получить подлинную электронную подпись владельца жилья, и такую сделку аннулировать будет еще сложнее. Защитить от таких рисков поможет заявление о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника.