 

Россиянам рассказали, что нужно делать при взломе аккаунта на Госуслугах

 

"Вестник киберполиции России" раскрыл порядок действий при взломе учётной записи на Госуслугах.

В первую очередь необходимо получить доступ к взломанному аккаунту. Авторизоваться в своей учетной записи можно с помощью сайта или приложения банка (банк отправит пользователю пароль для входа в аккаунт), либо получить доступ к аккаунту в МФЦ (для этого необходимо взять паспорт и СНИЛС). После этого пользователю необходимо завершить сеансы посещения аккаунта на тех устройствах, с которых он не заходил на «Госуслуги». «Проверьте поданные заявления. Это поможет выявить, какие действия хотели совершить мошенники от вашего имени», 

Если есть данные, свидетельствующие о совершении мошенничества, необходимо подать заявление в полицию. Для его оформления понадобятся копия заявления из МФЦ о восстановлении аккаунта, снимки экрана с сообщениями и другие доказательства.

Необходимо проверить, совершали ли мошенники запросы на выдачу займов. В МВД посоветовали зарегистрироваться на сайтах финансовых организаций и запросить кредитную историю. «Рекомендуем направить запрос через две недели после взлома аккаунта».

 

Также злоумышленники нередко подделывают подписи владельцев в договорах купли-продажи и аренды жилья. Речь идет о случаях, когда договор заключен в простой письменной форме. Затем сделку регистрируют через МФЦ, и совершается переход собственности, а «доказать факт мошенничества и вернуть жилье непросто». По поддельным документам аферисты могут получить подлинную электронную подпись владельца жилья, и такую сделку аннулировать будет еще сложнее. Защитить от таких рисков поможет заявление о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника.

«Если же человек узнал, что его подпись подделали и от его имени была совершена какая-то сделка, необходимо сразу написать заявление в полицию о мошенничестве, а также подать в суд исковое заявление с требованием признать сделку недействительной».


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