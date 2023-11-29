 

Спустя год после появления ChatGPT его внедрили 24% российских компаний; появилась новая мошенническая схема доступа к Госуслугам

24% российских компаний внедрили технологии "искусственного интеллекта" ChatGPT на ноябрь 2023 года - спустя примерно год после его появления; половина внедривших использует их ежедневно, заявили в "Авито работе"Организация опросила 10 тыс. представителей компаний из 19 сфер, в том числе транспорта, страхования, искусства, туризма, телекоммуникаций, охранного бизнеса и других. Больше всех ежедневно используют "искусственный интеллект" в сфере транспорта и логистики (67%), в гостинично-ресторанном бизнесе (59%), в банкинге (58%), сферах торговли (56%) и медицины (55%).

Президент Российской Академии наук Геннадий Красников считает, что "мы находимся на пороге бума внедрения нейросетей", но "у каждого прогресса есть обратная сторона", поэтому "сегодня надо очень внимательно отнестись к развитию законодательной основы широкого использования ИИ, серьезно развивать технологии в сфере кибербезопасности".   

 

 

Мошенники в РФ придумали новую схему для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Они рассылают потенциальным жертвам по почте, SMS или в мессенджерах сообщения о взломе или блокировке аккаунта на сервисе, указывают контактные номера и предлагают связаться со службой поддержки самостоятельно. Вступив в контакт с пользователем, мошенники просят сообщить данные «для проверки и восстановления» доступа, то есть код для подтверждения входа в «Госуслуги», или скачать вредоносную программу, которая предоставит мошенникам доступ к устройству человека.

"Таким образом, мошенники получают полнофункциональную учетную запись на "Госуслугах", а жертва не переживает, что что-то не так. И таким аккаунтом можно пользоваться достаточно долго", -- пояснил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.
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APN.ru