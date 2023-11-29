Спустя год после появления ChatGPT его внедрили 24% российских компаний; появилась новая мошенническая схема доступа к Госуслугам

24% российских компаний внедрили технологии "искусственного интеллекта" ChatGPT на ноябрь 2023 года - спустя примерно год после его появления; половина внедривших использует их ежедневно, заявили в "Авито работе". Организация опросила 10 тыс. представителей компаний из 19 сфер, в том числе транспорта, страхования, искусства, туризма, телекоммуникаций, охранного бизнеса и других. Больше всех ежедневно используют "искусственный интеллект" в сфере транспорта и логистики (67%), в гостинично-ресторанном бизнесе (59%), в банкинге (58%), сферах торговли (56%) и медицины (55%).

Президент Российской Академии наук Геннадий Красников считает, что "мы находимся на пороге бума внедрения нейросетей", но "у каждого прогресса есть обратная сторона", поэтому "сегодня надо очень внимательно отнестись к развитию законодательной основы широкого использования ИИ, серьезно развивать технологии в сфере кибербезопасности".

Мошенники в РФ придумали новую схему для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Они рассылают потенциальным жертвам по почте, SMS или в мессенджерах сообщения о взломе или блокировке аккаунта на сервисе, указывают контактные номера и предлагают связаться со службой поддержки самостоятельно. Вступив в контакт с пользователем, мошенники просят сообщить данные «для проверки и восстановления» доступа, то есть код для подтверждения входа в «Госуслуги», или скачать вредоносную программу, которая предоставит мошенникам доступ к устройству человека.