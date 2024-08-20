 

СК отказался расследовать фальсификацию документов по делу генерал-майора Ивана Попова

Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело из-за подделки подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на документах, фигурирующих в его уголовном деле, сообщил адвокат Попова Сергей Буйновский.

По его словам, следователи также решили не проводить проверку в связи с выявлением фальсификации на документе о приемке более 1,7 тысяч тонн металлопроката от военно-гражданской администрации Запорожской области. Этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества, в котором обвиняется Попов. Буйновский указал, что документ был подписан в июле 2023 года, когда генерала уже перевели на службу в Сирию. Защита будет настаивать на прекращении дела генерала в связи с фальсификацией основного доказательства.

 


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APN.ru