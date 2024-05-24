 

Под Волгоградом начались молебны за освобождение генерала Ивана Попова

 

Мать арестованного экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова рассказала, что под Волгоградом начались молебны за освобождение ее сына и что почти вся станица Нехаевская собралась в храме, чтобы помолиться за задержанного генерал-майора.

«Все плачут, обнимают меня, поддерживают. Люди со всей страны такие добрые вещи в комментариях о нем пишут».

Ранее стало известно об аресте генерала Попова и недовольстве в армии по этому поводу.

Также известно, что следствие попросило изменить ему меру пресечения в связи "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".

 


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APN.ru