Украинцы атакуют российские регионы; убитые в ДНР, раненые в Белгородской области и Воронеже

Помимо проникновения ВСУ в Курскую область, где погибли и ранены
мирные жители, украинцы атаковали и другие регионы России.
В Белгородской области в Нежеголи ранен
мужчина, повреждено коммерческое здание, грузовой и легковой автомобили; в Ясных Зорях ранена женщина, затем ранен
мужчина, повреждён многоквартирный дом; в Бессоновке повреждены сельхозпредприятие, жилой дом и легковая машина. В Шебекине беспилотниками атакован
многоквартирный дом. Без света
остались Шебекино, Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное. В результате двух украинских обстрелов ранены
шестеро мирных жителей.
В Воронеже в результате атаки украинских беспилотников ранен
мужчина, повреждены 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей. Беспилотники были начинены
железными шариками.