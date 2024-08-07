 

Украинцы атакуют российские регионы; убитые в ДНР, раненые в Белгородской области и Воронеже

Помимо проникновения ВСУ в Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, украинцы атаковали и другие регионы России. 
В Белгородской области в Нежеголи ранен мужчина, повреждено коммерческое здание, грузовой и легковой автомобили; в Ясных Зорях ранена женщина, затем ранен мужчина, повреждён многоквартирный дом; в Бессоновке повреждены сельхозпредприятие, жилой дом и легковая машина. В Шебекине беспилотниками атакован многоквартирный дом. Без света остались Шебекино, Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное. В результате двух украинских обстрелов ранены шестеро мирных жителей.
В Воронеже в результате атаки украинских беспилотников ранен мужчина, повреждены 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей. Беспилотники были начинены железными шариками.
В Александровке под Донецком в результате атаки БПЛА погибли мужчина 1967 г.р. и женщина 1962 г.р.
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