Раненые под Белгородом и в Липецке; в Липецке частичная эвакуация

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Три человека ранены при атаке ВСУ на трассе Муром - Зиборовка под Шебекином. В Шебекине осколки повредили три автобуса, легковой автомобиль, а также фасад и остекление нежилого здания, повреждены 5 домов в частном секторе, сразу четырьмя беспилотниками атакован многоквартирный дом, произошёл пожар на рынке. В Шебекинском округе повреждена линия электропередачи: временно отсутствует электроснабжение в селах Ржевка, Нехотеевка, Архангельское и частично - в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка. Атакованы частные дома в Нежеголи, Климовом, Старом Хуторе. В Шебекине погиб мирный житель, ещё один ранен. Два человека ранены  в Ясных Зорях. Вечером 9 августа в Шебекине снова ранен мирный житель. Ещё один раненый в Ясных Зорях. 
Под массированную атаку ВСУ попал Липецк, жители 416 домов эвакуированы. Ранены 9 человек. В Липецке и Липецком муниципальном округе остановлено движение пассажирского транспорта.
Энергодар в Запорожской области частично обесточен после обстрелов ВСУ. 
В Кременной, ЛНР, атакована больница, ранена сотрудница.
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