Раненые под Белгородом и в Липецке; в Липецке частичная эвакуация

Три человека ранены
при атаке ВСУ на трассе Муром - Зиборовка под Шебекином. В Шебекине осколки повредили три автобуса, легковой автомобиль, а также фасад и остекление нежилого здания, повреждены 5 домов в частном секторе, сразу четырьмя беспилотниками атакован многоквартирный дом, произошёл пожар на рынке. В Шебекинском округе повреждена линия электропередачи: временно отсутствует электроснабжение в селах Ржевка, Нехотеевка, Архангельское и частично - в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка. Атакованы частные дома в Нежеголи, Климовом, Старом Хуторе. В Шебекине погиб мирный житель, ещё один ранен. Два человека ранены в Ясных Зорях. Вечером 9 августа в Шебекине снова ранен мирный житель. Ещё один раненый в Ясных Зорях.