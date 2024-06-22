 

Погибшие и раненые в ДНР и Белгородской области, работа ЗАЭС нарушена

Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородское село Муром, ранен мирный житель, повреждены жилой дом и ЛЭП. Ранен мирный житель в Климовом, повреждён частный дом, сгорел автомобиль. В Дубовом повреждены два частных дома и 17 автомобилей, в Таврове повреждены три автомобиля. В Салтыкове из-за прямого попадания снаряда в сельскохозяйственное предприятие погиб мирный житель.
В Курской области атакован продовольственный магазин в Тёткине, пожар в многоквартирном доме и в недействующем детском доме, повреждена недействующая птицефабрика в Махновке. Полностью выгорело административное здание в Устинке, повреждены жилой дом и автомобиль в Прилесье, жилой дом в Безымене. Ранен мирный житель в Красном, повреждён жилой дом. При повторной атаке дронов на Муром повреждены два дома, гараж, линия газоснабжения.
В Брянской области вновь атакована Белая Берёзка, повреждены частный дом, квартира в многоквартирном доме и автомобиль.
Три мирных жителя ранены в донецкой Горловке и повреждён рейсовый автобус в результате атаки украинского БПЛА.
Больше двух десятков взрывов прогремели в Донецке, сообщается о нескольких раненых. Затем стало известно, что в Будённовском районе Донецка погибли три строителя, в Куйбышевском районе и в Горловке ранены четверо.
В Запорожской области массовая атака ВСУ на село Ивановка неподалёку от Энергодара, пожары в частном секторе. Повреждение подстанции "Радуга" в Энергодаре сказалось на работе Запорожской АЭС: нарушено штатное функционирование транспортного цеха, типографии, УПТК. В результате удара по трасформатору, питающему населённые пункты Васильевского муниципального округа, полностью обесточены сёла Балки и Орлянка.
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