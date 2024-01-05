Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Шебекине, началась эвакуация желающих из Белгорода

В результате украинского обстрела Горловки, ДНР, ранены
четверо мирных жителей. Ещё один мирный житель ранен
в Кировском районе Донецка, повреждены 11 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры в Горловке.
Есть раненый
в результате украинского обстрела белгородского Шебекина, повреждены три промышленных предприятия и ЛЭП, в городе частично пропало электричество.
В больницах продолжают оставаться 74 человека, раненых при обстрелах Белгородской области, из них двадцать -- в реанимации
.
Помимо Белгорода (минувшей ночью там были ранены двое) и Шебекина за сутки
в Белгородской области были обстреляны или атакованы БПЛА: МАПП "Нехотеевка", Разумное, хутор Старый, Сподарюшино, Демидовка (экскаватор наехал на мину, рабочий ранен), Прилесье, Новая Таволжанка, Муром.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал
, что переживающие за свою безопасность жители Белгорода могут выехать (и уже выезжают) в пункты временного размещения в других районах области.