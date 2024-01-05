 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Шебекине, началась эвакуация желающих из Белгорода

В результате украинского обстрела Горловки, ДНР, ранены четверо мирных жителей. Ещё один мирный житель ранен в Кировском районе Донецка, повреждены 11 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры в Горловке.
Есть раненый в результате украинского обстрела белгородского Шебекина, повреждены три промышленных предприятия и ЛЭП, в городе частично пропало электричество.
В больницах продолжают оставаться 74 человека, раненых при обстрелах Белгородской области, из них двадцать -- в реанимации.
Помимо Белгорода (минувшей ночью там были ранены двое) и Шебекина за сутки в Белгородской области были обстреляны или атакованы БПЛА: МАПП "Нехотеевка", Разумное, хутор Старый, Сподарюшино, Демидовка (экскаватор наехал на мину, рабочий ранен), Прилесье, Новая Таволжанка, Муром.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что переживающие за свою безопасность жители Белгорода могут выехать (и уже выезжают) в пункты временного размещения в других районах области.


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