6 августа 2024 года США начали воевать на территории России: новая доктрина и ситуация

Необходимо признать, что 6 августа 2024 США руками украинских войск США начали атаку на приграничные районы России. В Курской области, продолжаются бои уже вторые сутки.

ООН назвала эти действия эскалацией, Евросоюз— «законным правом», а США— «суверенным решением».

Анализ моих прошлых статей показывал, что это, по сути, уже давнее суверенное решение США, но теперь воплотившееся (см. "Аргументы недели": Новая российская доктрина понимания прокси-войны).





Считаю, что 6 августа 2024 года настало время реального внедрения Россией новой доктрины и понимания прокси-войны США и непрямой войны стран Запада против России, как прямой войны.

Согласно моему анализу, это влияние достигло такого уровня, которое уже подрывает основы выживания России. Настало время, когда все формы непрямой или косвенной войны и прокси-влияния, должны оцениваться как прямая война Запада и США против России. Поэтому Россия должна предпринять ответные реакции в формате прямой войны в адрес стран Запада и США.





Необходимо уже не просто новое осмысление и оценка прокси-влияния, а необходимо уже конкретное военно-политическое повеление России в адрес Запада и США. Проект происходящего американский! Администрирование происходящего американское! Технологии и техника происходящего американские!





Необходимо не просто основательно пересмотреть понимание того, что есть прямая война, а уже вести себя так, как это делается в условиях прямой войны. Главное это конечный результат экспансионистского проекта Гегемона, замаскировавшегося под прокси-влияние. Необходимо реальное внедрение новой доктрины в понимании того, что есть прямая война.

Главным мерилом сущности того, что происходит являются реальные жертвы. Этим жертвам без разницы от чего они пострадали: от прямого или от косвенного воздействия!





Таким образом, мнения зарубежных СМИ о происходящем в Курской области, согласно которому Россия атакована лишь с целью задержать российское наступление изаставить подразделения ВС РФ передислоцироваться, чтобы дать степень свободы украинским силам, являются, на мой взгляд, заблуждениями.





Для того, чтобы показать степень близорукости в оценках происходящего в Курской области, приведу оценки различных экспертов, опубликованные в зарубежных СМИ.





Так например, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что атака на российский регион повышает риск эскалации обстановки. «Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована»,— сказал он.





Другой эксперт, представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано сообщил, что Украина имеет законное право на защиту от «российской агрессии». По его словам, Брюссель по-прежнему всецело поддерживает действия Киева и его «усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности»





Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США находятся в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают её действия на российской территории «суверенным решением Киева». Он также отметил, что атаки украинских военных «не противоречат подходам» Вашингтона. О том, использовалось ли переданное Штатами оружие во время нанесения ударов по региону, Миллер говорить не стал.





Что касается популярных мировых СМИ, то они отнеслись к украинской атаке также неоднозначно. Американская газета The New York Times назвала вылазку ВСУ «абсолютно бессмысленной». «Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах»,— прокомментировал изданию украинскую атаку военный аналитик Паси Паройнен.





Еще одна американская газета —The Wall Street Journal— сообщает, что Украина не проинформировала заранее США о своём «плане вторжения на приграничные территории России». При этом издание уточняет, что в рамках боевых действий на российской территории используется оружие, поставляемое США и другими западными странами.





Агентство Bloomberg пишет, что не смогло получить комментарий по поводу попытки атаки ВСУ на Курскую область, т. к. генштаб Украины «не берет трубку». Вместе с тем сообщается, что представитель украинского министерства обороны просто отказался от комментариев.





Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщает, что ВСУ атаковали приграничье с целью задержать российское наступление и заставить подразделения ВС РФ передислоцироваться. Однако, как указывает газета, эта атака «связывает» украинские силы, т. к. заменить их гораздо сложнее.





В целом, крупнейшие американские и западные западные СМИ умышленно недооценивают суть происходящего. Они, якобы не понимают того, что в мире начался новый отчёт времени, согласно которому США реально начали воевать на территории России. Хотя американские авторы этого проекта глубоко понимают суть происходящего. США реально атакуют Россию.







