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В результате украинских обстрелов Курской области пострадали 24 человека, в том числе шестеро детей, госпитализированы 13 человек, в том числе четверо детей. Один из взрослых - в тяжелом состоянии.

Два человека - водитель и фельдшер - погибли в результате атаки украинского дрона на машину скорой помощи в курской Судже. Врач ранен. Украинцы целенаправленно уничтожают заправки и гражданские автомобили в приграничных районах.

В районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной, находятся вооружённые формирования украинцев. ВСУ действуют на территориях, где находятся мирные жители. Из этих районов эвакуировано более двух тысяч человек. При эвакуации погибла беременная россиянка. На переселение жителей Курской области направят 1,8 млрд рублей.

Минобороны РФ ведёт операцию по недопущению продвижения украинских формирований вглубь территории России. Украинцы стягивают к Курской области бойцов и военную технику, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Пятнадцать человек скрываются из-за обстрелов в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района Курской области. Ранее священник опубликовал видео, где рассказал, что Суджу обстреливают беспрерывно в течение 14 часов.
Житель Суджи рассказал, что атака ВСУ началась с обстрела кассетными снарядами около трёх часов ночи, и что в последние две недели было ощущение, что нечто должно произойти, так как украинские атаки на город активизировались, "разнесли все заправки".
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