В результате украинских обстрелов Курской области пострадали 24 человека, в том числе шестеро детей, госпитализированы 13 человек, в том числе четверо детей. Один из взрослых - в тяжелом состоянии.

Два человека - водитель и фельдшер - погибли в результате атаки украинского дрона на машину скорой помощи в курской Судже. Врач ранен. Украинцы целенаправленно уничтожают заправки и гражданские автомобили в приграничных районах.

В районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной, находятся вооружённые формирования украинцев. ВСУ действуют на территориях, где находятся мирные жители. Из этих районов эвакуировано более двух тысяч человек. При эвакуации погибла беременная россиянка. На переселение жителей Курской области направят 1,8 млрд рублей.

Минобороны РФ ведёт операцию по недопущению продвижения украинских формирований вглубь территории России. Украинцы стягивают к Курской области бойцов и военную технику, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.