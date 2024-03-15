 

При обстреле Донецка погибли трое детей, около 400 человек эвакуированы из приграничных сёл Белгородчины

В результате ночного украинского обстрела Петровского района Донецка произошло прямое попадание в один из домов частного сектора по ул. Ольховская, погибли трое детей: девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р.
По итогам ночи, около четырёхсот жителей Горы-Подола, Глотова и Козинки (сёла Грайворонского городского округа) были вывезены из своих домов с помощью бойцов самообороны и бойцов Министерства обороны. За четверг ранения получили 22 жителя Белгородчины, два человека погибли, пять человек в больнице в тяжёлом состоянии. В Козинке сильные разрушения из-за украинских обстрелов. 
В Белгороде сообщают о повреждениях многоквартирных домов из-за ночного обстрела, снаряд попал и на один из школьных стадионов, в соседних домах выбиты окна. Ранены три человека.
В Курской области обстреляна Гоголевка. Повреждены три дома, перебита газовая труба. 

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