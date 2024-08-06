Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской и Белгородской областях

"В районе расположены три школы и один детский сад. В этом году в селе Чапаевка открываем школу и в Семеновке — детский сад, — рассказывает Салмин. — Все это благодаря нашим шефам из Пензенской области. Ощущаем мощнейшую поддержку. Все объекты теплоснабжения отремонтированы за их счет. Плюс получено большое количество топлива для прохождения отопительного сезона и порядка 60 т материалов, необходимых для устранения аварий. Стекла, железо, шифер и т.д. Объекты социальной инфраструктуры готовы к сезону на 80%, котельные — из четырех готовы три, одна готова на 90%. Готовимся к суровой зиме… Нечто подобное мы переживали: в январе ВСУ уничтожили подстанцию, света не было две недели".