 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской и Белгородской областях

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке украинцев на Суджу в Курской области.
В Белгородской области из-за атак ВСУ за минувшие сутки погиб один человек и 12 ранены, восемь из них находятся в больнице. 6 августа в Ясных Зорях повреждены 3 дома и 12 автомобилей.
ТАСС публикует репортаж из прифронтовых Полог (Запорожская область). Людей на улицах практически нет, люди живут в бомбоубежищах, хотя некоторые остаются, чтобы охранять своё жильё; множество разрушенных и полуразрушенных домов, дроны атакуют город, нет газа. Тем не менее:
"В районе расположены три школы и один детский сад. В этом году в селе Чапаевка открываем школу и в Семеновке — детский сад, — рассказывает Салмин. — Все это благодаря нашим шефам из Пензенской области. Ощущаем мощнейшую поддержку. Все объекты теплоснабжения отремонтированы за их счет. Плюс получено большое количество топлива для прохождения отопительного сезона и порядка 60 т материалов, необходимых для устранения аварий. Стекла, железо, шифер и т.д. Объекты социальной инфраструктуры готовы к сезону на 80%, котельные — из четырех готовы три, одна готова на 90%. Готовимся к суровой зиме… Нечто подобное мы переживали: в январе ВСУ уничтожили подстанцию, света не было две недели".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области четверо раненых
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях
» Семья из 5 человек убита в Курской области украинским дроном, раненые в Белгородской, Курской, Запорожской областях, ДНР, Севастополе
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и Донецке
» Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР 12 раненых за день
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русская песня. Лагерная лирика.

Русская песня. Лагерная лирика.

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Парижские Игры и культурный сатанизм*

Парижские Игры и культурный сатанизм*

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в \

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в "Листве"

Социология реальной политики

Социология реальной политики

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Анализ скрытых мотивов исторического обвала на фондовых биржах 5 августа 2024 года.

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской и Белгородской областях

  • 09:12
  • 200

Новости из мира ИИ. Миллиард ИИ-смартфонов на рынке и общение с инопланетянами

  • 21:16
  • 282

Пленный солдат ВСУ рассказал, что так называемый "русский" добровольческий корпус составляют украинцы

  • 14:40
  • 420
Русская песня. Лагерная лирика.

Русская песня. Лагерная лирика.

Квачков отправился в странствие

  • 13:29
  • 445
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru