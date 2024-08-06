Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской и Белгородской областях

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали
при атаке украинцев на Суджу в Курской области.
В Белгородской области из-за атак ВСУ за минувшие сутки
погиб один человек и 12 ранены, восемь из них находятся в больнице. 6 августа в Ясных Зорях повреждены
3 дома и 12 автомобилей.
ТАСС публикует репортаж
из прифронтовых Полог (Запорожская область). Людей на улицах практически нет, люди живут в бомбоубежищах, хотя некоторые остаются, чтобы охранять своё жильё; множество разрушенных и полуразрушенных домов, дроны атакуют город, нет газа. Тем не менее:
"В районе расположены три школы и один детский сад. В этом году в селе Чапаевка открываем школу и в Семеновке — детский сад, — рассказывает Салмин. — Все это благодаря нашим шефам из Пензенской области. Ощущаем мощнейшую поддержку. Все объекты теплоснабжения отремонтированы за их счет. Плюс получено большое количество топлива для прохождения отопительного сезона и порядка 60 т материалов, необходимых для устранения аварий. Стекла, железо, шифер и т.д. Объекты социальной инфраструктуры готовы к сезону на 80%, котельные — из четырех готовы три, одна готова на 90%. Готовимся к суровой зиме… Нечто подобное мы переживали: в январе ВСУ уничтожили подстанцию, света не было две недели".