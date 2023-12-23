Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР 10 раненых за день

В ДНР за день сообщается о десяти раненых : в

результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта получили ранения женщина и мужчина, шестеро пострадали в Донецке

в результате сброса боеприпасов с БПЛА, один ранен в Ясиноватой и один в Горловке.