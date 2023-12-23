Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР 10 раненых за день

Мирный житель убит
украинским обстрелом в селе Алексеевка Глушковского района Курской области; повреждены жилые дома, социальные объекты, административные здания, ЛЭП.
Три человека -- дорожные рабочие -- ранены
между поселками Совхозный и Горьковский при атаке украинского дрона на мост в Белгородской области. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, один человек в тяжёлом состоянии. В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Нехотеевка, Долгое, Двулучное, хутор Старый, Горьковский, Сподарюшино, Мокрая Орловка (повреждены
три частных дома), Заречье-Второе, хутор Байрак, Теребрено (повреждены гараж и ЛЭП), Староселье, Шебекино (повреждён жилой дом), Терезовка, посёлок Ленинский, МАПП "Шебекино", Середа, Белянка.