 

Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР 10 раненых за день

Мирный житель убит украинским обстрелом в селе Алексеевка Глушковского района Курской области; повреждены жилые дома, социальные объекты, административные здания, ЛЭП.
Три человека -- дорожные рабочие -- ранены между поселками Совхозный и Горьковский при атаке украинского дрона на мост в Белгородской области. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, один человек в тяжёлом состоянии. В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Нехотеевка, Долгое, Двулучное, хутор Старый, Горьковский, Сподарюшино, Мокрая Орловка (повреждены три частных дома), Заречье-Второе, хутор Байрак, Теребрено (повреждены гараж и ЛЭП), Староселье, Шебекино (повреждён жилой дом), Терезовка, посёлок Ленинский, МАПП "Шебекино", Середа, Белянка.
 
"Хаймарсами" обстреляно село Максима Горького в Каланчакском районе Херсонской области, украинцы ударили по школе, детсаду и фельдшерско-акушерскому пункту. Здание школы серьёзно повреждено, её охранник тяжело ранен
В ДНР за день сообщается о десяти раненых: в результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта получили ранения женщина и мужчина, шестеро пострадали в Донецке в результате сброса боеприпасов с БПЛА, один ранен в Ясиноватой и один в Горловке.

 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, усилились обстрелы Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Донецке, Кременной, Курской и Белгородской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, трое раненых в Курской области
» Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области и ЛНР есть погибшие
» Украинцы разбомбили пассажирский автобус в центре Донецка и свинокомплекс в Брянской области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Да, надо верить в великий русский народ!

Да, надо верить в великий русский народ!

\

"Восток и Запад после Империи": книга о становлении Русской цивилизации на арене мировой истории

Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Почти 5 млн россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов

  • 18:52
  • 71

Чёрные американцы видят расизм в новостях вдвое чаще, чем белые; Техас переправляет мексиканских мигрантов в Чикаго

  • 18:42
  • 79

Эстония готова начать выдворять граждан Украины для принудительной мобилизации

  • 17:52
  • 152

Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР 10 раненых за день

  • 17:15
  • 166

В Якутии посчитали русский язык иностранным и переводят терминологию на якутский

  • 10:00
  • 891

Виктор Алкснис предположил, что ему отказывают в лечении злокачественной опухоли из-за критики власти

  • 16:54
  • 498
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru