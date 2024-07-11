Погибшие и раненые в Белгородской и Запорожской областях, ДНР; курская Суджа осталась без АЗС

В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в белгородской Ржевке погиб
мирный житель, ещё трое ранены. Семь человек ранены при обстреле Шебекина, повреждены
15 автомобилей, три многоквартирных дома, два соцобъекта, три коммерческих объекта. Частично обесточен
Грайворон, обесточены Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, повреждены два автомобиля. В Муроме, Ржевке и Вознесеновке повреждены
девять частных домов. На дороге Байцуры - Грузское дрон ударил по автомобилю, ранен
водитель; также водитель ранен в результате атаки дрона на автомобиль в селе Богун-Городок. Затем ранены ещё шестеро
: водитель и пассажир автомобиля, атакованного украинским дроном у села Берёзовка, двое мужчин при атаке дрона на служебный автомобиль, две женщины ранены при атаке дрона на легковой автомобиль в Новостроевке-Второй.
В ДНР с начала суток три мирных жителя ранены
в Горловке и один в Донецке. Женщина 1972 г.р. погибла
в результате удара ВСУ по посёлку Верхнеторецкое под Ясиноватой.
Украинцы обстреливают фермерские хозяйства Запорожской области, горят поля
. Под Энергодаром из-за обстрелов ВСУ горят леса
. Мирный житель погиб
в результате украинского обстрела села Чистополье в Токмакском районе Запорожской области.