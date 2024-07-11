 

Погибшие и раненые в Белгородской и Запорожской областях, ДНР; курская Суджа осталась без АЗС

В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в белгородской Ржевке погиб мирный житель, ещё трое ранены. Семь человек ранены при обстреле Шебекина, повреждены 15 автомобилей, три многоквартирных дома, два соцобъекта, три коммерческих объекта. Частично обесточен Грайворон, обесточены Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, повреждены два автомобиля. В Муроме, Ржевке и Вознесеновке повреждены девять частных домов. На дороге Байцуры - Грузское дрон ударил по автомобилю, ранен водитель; также водитель ранен в результате атаки дрона на автомобиль в селе Богун-Городок. Затем ранены ещё шестеро: водитель и пассажир автомобиля, атакованного украинским дроном у села Берёзовка, двое мужчин при атаке дрона на служебный автомобиль, две женщины ранены при атаке дрона на легковой автомобиль в Новостроевке-Второй.
В Брянской области нарушено энергоснабжение села Андрейковичи, повреждены частный дом и автомобиль. 
В Курской области без единой работающей автозаправки из-за украинских атак остался город Суджа. 
В ДНР с начала суток три мирных жителя ранены в Горловке и один в Донецке. Женщина 1972 г.р. погибла в результате удара ВСУ по посёлку Верхнеторецкое под Ясиноватой. 
В Новой Каховке (Херсонская область) украинцы ударили по жилой многоэтажке, начался пожар.
Украинцы обстреливают фермерские хозяйства Запорожской области, горят поля. Под Энергодаром из-за обстрелов ВСУ горят леса. Мирный житель погиб в результате украинского обстрела села Чистополье в Токмакском районе Запорожской области.
 
Около 60% людей, проживающих на подконтрольной РФ территории Харьковской области, являются гражданами России. Фиксируются факты изнасилований и мародёрства в подконтрольных ВСУ сёлах Харьковской области.
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