 

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убитый и раненые, 5 курских сёл без света

Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка в Кореневском районе Курской области остались без света в результате обстрела ВСУ.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Разуменское сельское поселение (повреждены два автомобиля), хутор Старый, Дроновка, Антоновка, Ломное, Шебекино (повреждён автомобиль), Красное, хутор Панков (повреждена газовая труба). Затем 24 февраля атакована Козинка.
Предположительно, в результате падения беспилотника произошёл пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
В Горловке, ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранен мужчина 1994 г.р.
Один человек погиб, ещё один ранен в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе Донецка (центр города). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Херсонской области погиб мирный житель, в Белгородской области и ДНР раненые. В ДНР и Запорожской области траур
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и Донецке
» Украинцы атакуют российские регионы, убитый и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР 12 раненых за день
» В ДНР десять мирных жителей, в том числе дети, ранены из-за украинских атак
» Украинцы атакуют российские регионы, трое раненых в Курской области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Что люди по всему миру думают о влиянии соцсетей на демократию

  • 16:42
  • 0

В России улучшилось выявление раковых заболеваний и диабета

  • 16:15
  • 65

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убитый и раненые, 5 курских сёл без света

  • 16:08
  • 81

Недобитые и забытые, или дилемма Путина

В результате всего лишь одного инцидента в сеть утекли 500 миллионов записей о россиянах

  • 11:13
  • 194

Об одной публичной дискуссии в Телеграме

  • 00:58
  • 302
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru