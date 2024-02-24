Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убитый и раненые, 5 курских сёл без света

Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка в Кореневском районе Курской области остались без света
в результате обстрела ВСУ.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Разуменское сельское поселение (повреждены два автомобиля), хутор Старый, Дроновка, Антоновка, Ломное, Шебекино (повреждён автомобиль), Красное, хутор Панков (повреждена газовая труба). Затем 24 февраля атакована Козинка
.
Предположительно, в результате падения беспилотника произошёл пожар
в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
В Горловке, ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранен
мужчина 1994 г.р.
Один человек погиб
, ещё один ранен в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе Донецка (центр города).