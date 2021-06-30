На Олимпийских играх с женщинами впервые будет соревноваться штангист-мужчина
- 30.06.2021, 21:54,
- Новости
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Лорел Хаббард, мужчина, который представляет себя как трансгендерную женщину, квалифицирован для участия в Олимпийских играх, чтобы соревноваться с женщинами.
Хаббард уже установил(а) рекорд Новой Зеландии по поднятию штанги среди женщин. Раньше Хаббард соревновался с мужчинами, но особых достижений это ему не принесло. Зато среди женщин он показывает блестящие результаты.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поддерживает
решение позволить Хаббарду на Олимпиаде соревноваться с женщинами и говорит, что это "всего лишь следование правилам". Зато женщины-спортсменки восприняли
приравнивание Хаббарда к женщинам как дурную шутку и порочную политику МОК.