На Олимпийских играх с женщинами впервые будет соревноваться штангист-мужчина

Лорел Хаббард, мужчина, который представляет себя как трансгендерную женщину, квалифицирован для участия в Олимпийских играх, чтобы соревноваться с женщинами.

Хаббард уже установил(а) рекорд Новой Зеландии по поднятию штанги среди женщин. Раньше Хаббард соревновался с мужчинами, но особых достижений это ему не принесло. Зато среди женщин он показывает блестящие результаты.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поддерживает решение позволить Хаббарду на Олимпиаде соревноваться с женщинами и говорит, что это "всего лишь следование правилам". Зато женщины-спортсменки восприняли приравнивание Хаббарда к женщинам как дурную шутку и порочную политику МОК.











