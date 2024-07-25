32% граждан США владеют оружием. В Британии магазинные кражи поставили рекорд за всю историю наблюдений

По данным
Исследовательского центра Пью 32% взрослых американцев - 45% республиканцев и 20% демократов - лично владеют оружием. Оружие есть в 42% американских домохозяйств. Огнестрельное оружие есть у каждой четвёртой американки, у каждого второго сельского жителя. Среди белых оружием владеют 38% американцев, среди чёрных - 24%. 72% собственников оружия покупают его для самозащиты. Из тех, у кого нет оружия, каждый второй допускает, что приобретёт его в будущем. Причём чёрные, у которых на данный момент нет оружия, чаще предполагают, что купят его в будущем, чем белые у которых пока нет оружия.
В Британии (Англии и Уэльсе) магазинные кражи поставили рекорд
за двадцатилетнюю историю наблюдений. За год они выросли на 30% по данным полиции, и ещё больше - по данным торговцев. Всего лишь за год в Британии и Уэльсе отмечены почти 444 000 магазинных краж; кражи на сумму менее 200 фунтов (22 тыс. рублей) даже не расследуются. Профессор Джошуа Бамфилд из Исследовательского центра ритейла отмечает, что если раньше, совершая кражу, люди боялись быть пойманными, сейчас это стало совершенно не важно, поскольку с вами всё равно ничего не случится. Ритейлеры считают, что краж больше, чем официальные цифры, потому что полицейские могут, например, попросить не докладывать им больше чем о двух кражах в день.