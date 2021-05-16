Ключевые факты об американцах и оружии

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) подготовил исследование ключевых показателей отношения американцев к теме владения оружием.

1. 48% американцев считают преступность с применением огнестрельного оружия большой проблемой.

2. Однако это отношение сильно разнится в зависимости от расы респондента. Преступность с применением огнестрела назвали большой проблемой 82% чёрных, 58% латиносов и только 39% белых. Кроме того, оно очень сильно отличается в зависимости от политических предпочтений и места проживания: огнестрельное оружие считают проблемой 73% демократов и лишь 18% республиканцев; 65% горожан и лишь 35% живущих в сельской местности.

3. 53% американцев выступают за ужесточение оружейного законодательства, и эта цифра заметно меньше, чем в 2019 году (60%).

4. Американцы разделились примерно поровну при ответе на вопрос, будет ли ужесточение оружейного законодательства способствовать уменьшению вероятности массовых убийств с применением огнестрела.

5. Демократы и республиканцы сходятся в том, что людям с психическими заболеваниями оружие продавать не следует. Однако в остальном их взгляды на ограничивающие законопроекты радикально расходятся. Республиканцы выступают против создания федеральных баз, которые отслеживали бы историю каждого оружия, и против того, чтобы людям запрещали носить оружие скрытно. Демократы, напротив, в основном поддерживают эти ужесточения.

6. Американцы, живущие в сельской местности, выступают за большую либерализацию в отношении оружия, -- например, они чаще считают, что его можно разрешить носить учителям в школах. Это более благоприятное отношение к оружию справедливо для живущих в сельской местности американцев, даже если они поддерживают Демократическую партию.

7. 44% американцев говорят, что у них в домохозяйстве есть оружие; 32% говорят, что лично владеют оружием. Оружием владеет каждый второй республиканец и почти каждый пятый (18%) демократ.

8. 63% владельцев оружия говорят, что оно необходимо им для собственной безопасности.







