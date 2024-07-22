 

О выходе Байдена из предвыборной гонки

Формально довольно громкое событие, по мнению редакции для России выглядит скорее позитивным.
Это - яркий индикатор того, что Демпартия США не смирилась с поражением и твёрдо намерена выиграть выборы, даже ценой их подтасовки.
Она явно отказалась от почётной (в связи с личной немощью Байдена) сдачи республиканцам.
 
Стратегически России выгоднее победа демократов, потому что с Трампом российскому руководству уж больно велик шанс договориться.
А договорённости с Западом для России не выгодны, потому что Запад их, в целом, не соблюдает и лично Трамп не будет.
Втянут Россию если не в Минск-3, то в Стамбул-2, довооружат и доукомплектуют ВСУ, введут войска и продолжат с абсолютно невыгодной для нас позиции. Пока СВО продолжается - время работает на нас. Как только она встанет на паузу - время начнёт работать против России.
 
Исходя из того, что основной целью СВО может быть только максимально полная ликвидация Украины, мы не можем радоваться потенциальной возможности победы Трампа. Передача эстафеты от Байдена к любому разумному кандидату от демократов повышает вероятность того, что в Белый Дом сядет такой президент, который своей политикой сплотит российскую элиту хотя бы на инстинкте самосохранения.
 

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