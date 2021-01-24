 

Байден стал рекордсменом по финансированию из анонимных источников

 

Избирательный штаб Джозефа Байдена, новоизбранного президента США, в ходе предвыборной гонки привлёк рекордные $145 млн из анонимных источников на проведение агитации. Такого прежде не удавалось ни одному кандидату. Например, Дональд Трамп получил из анонимных источников на проведение кампании около $28,4 млн.


В общей сложности в предвыборную кампанию Байдена было вложено около $1,5 млрд. 

Демократическая партия США регулярно выступает с критикой в отношении практики привлечения средств из анонимных источников и предлагает её запретить. "Общественность никогда не будет иметь исчерпывающих сведений" о том, какие именно силы помогли Байдену одержать победу в предвыборной гонке. 

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APN.ru