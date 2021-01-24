Байден стал рекордсменом по финансированию из анонимных источников

Избирательный штаб Джозефа Байдена, новоизбранного президента США, в ходе предвыборной гонки привлёк рекордные $145 млн из анонимных источников на проведение агитации. Такого прежде не удавалось ни одному кандидату. Например, Дональд Трамп получил из анонимных источников на проведение кампании около $28,4 млн.





В общей сложности в предвыборную кампанию Байдена было вложено около $1,5 млрд.

Демократическая партия США регулярно выступает с критикой в отношении практики привлечения средств из анонимных источников и предлагает её запретить. "Общественность никогда не будет иметь исчерпывающих сведений" о том, какие именно силы помогли Байдену одержать победу в предвыборной гонке.