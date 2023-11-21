Есть куда уйти. В России жертвам абьюза могут предоставить убежище

Российские законодатели предложили дать возможность женщинам в сложной жизненной ситуации круглосуточно находиться в учреждениях системы государственной социальной помощи.



Законопроект об этом внес в Госдуму руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В беседе в АПН он отметил, что новый вид социальной помощи предлагается финансировать за счёт федерального бюджета.





«Сегодня регионы испытывают и без того серьёзную финансовую нагрузку. У подавляющего большинства территорий бюджеты формируются с немалым дефицитом, и, конечно же, будет правильно для запуска нового вида соцпомощи предоставить им поддержку из федерального бюджета. Тем более, в рамках бюджетного планирования для этого не потребуется больших средств. Знаю, что деньги в казне на поддержку женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, при желании найти можно. Знаю, что многие депутаты разделяют нашу озабоченность, и поэтому надеюсь на их поддержку», — заявил Сергей Миронов.





Ожидается, что в учреждениях системы государственной социальной помощи (ГСП), к которым относятся, например, интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка и центры социального обслуживания населения, женщинам будет оказана социально-бытовая, правовая, медицинская и психологическая поддержка. Также поправки в закон предлагают наделить этим правом беременных женщин.





Политолог Никита Ляховецкий считает, что законопроект фактически позволит создать в России аналог кризисных центров для жертв домашнего насилия. «Тема домашнего насилия у нас в обществе табуирована, соответствующий законопроект так и не удалось принять. Благодаря данной инициативе мы сделаем значительный шаг в сторону защиты прав женщин. У жертв домашнего насилия появится место, куда точно можно уйти, куда можно сбежать от насилия, возможно и не одной, а с малолетними детьми. И уже оттуда – писать заявление в компетентные органы, решать, куда дальше идти, не принимая серьезных решений на бегу и впопыхах. Женщинам будет предоставлено убежище, защита», – отметил Никита Ляховецкий.





В случае принятия поправок в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» в части поддержки беременных женщин, женщин с детьми, нуждающихся в социальной защите, по всей стране появятся безопасные места, куда женщины смогут прийти в любое время дня и ночи – не боясь осуждения или равнодушия, подчеркнул политолог.





Ранее эксперты объяснили, что доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения для российских пациенток с каждым годом увеличивается. В базовой программе ОМС на 2024 год запланировано очередное повышение объема ЭКО для семей, страдающих бесплодием, — планируется провести не менее 78 тысяч циклов процедуры.