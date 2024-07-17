 

Украинцы атакуют Белгородскую область, убита молодая пара, Кремль не видит провала в создании "санитарной зоны"

 

В Белгородском районе возле хутора Церковный украинский дрон атаковал легковой автомобиль, убита молодая семейная пара. Хутор Церковный не входит в число тех населённых пунктов Белгородчины, въезд в которые с 23 июля будет ограничен. 

Также ранен мирный житель в Новой Таволжанке, повреждены семь частных домов и четыре автомобиля. Новая Таволжанка пока не входит в число тех сёл, доступ в которые будет ограничен.

Жилые дома в Белгородской области подверглись массовой атаке со стороны ВСУ. В селе Борки дрон-камикадзе атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения, без газа остались не только жители Новопетровки, но и село Карабаново и хутор Бабка. В селе Козинка из-за сброса боеприпаса с беспилотника повреждения получили кровля и фасад частного дома. В Безымене после четырёх атак дронов в одном частном доме произошел пожар, ещё два получили повреждения. Некоторые из этих населённых пунктов также пока не входят в число тех, доступ в которые будет ограничен. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не является ли введение ограничений для доступа населения в ряд населённых пунктов в Белгородской области провалом мер по обеспечению безопасности граждан, сказал что нет, не означает, операция продолжается и "будет продолжаться до успешного завершения". По словам Пескова, ограничение доступа в населённые пункты Белгородчины - это "новые практики" "для обеспечения безопасности населения".

 

 


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