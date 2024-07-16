 

С 23 июля доступ в белгородское приграничье будет жёстко ограничен

 

Оперштаб Белгородской области принял решение c 23 июля ограничить доступ в 14 приграничных населенных пунктов, "где оперативная ситуация складывается крайне сложно"Под ограничение попадают приграничные населенные пункты Шебекинского городского округа (Красное, Ленинский, Первомайский, хутора Мухин и Панков), Грайворонского городского округа (Безымено, Горьковский), Белгородского района (Вергилёвка, Щетиновка, хутор Валковский), Краснояружского района (Демидовка, Поповка, Прилесье) и Борисовского района (Богун-Городок).

На въездах в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Если жители захотят приехать, им нужно будет подать заявку главам поселений или муниципалитетов, пропускать будут только взрослых мужчин "по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом (средства радио-электронной борьбы - ИФ), в средствах индивидуальной защиты - бронежилете и каске - и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны".

"В этих населенных пунктах останавливаем оплату коммунальных платежей - кроме тех, что оплачиваются по счетчику. Если люди не приняли решение - не выехали и пользуются газом и электроэнергией, - конечно, оплата должна взиматься", - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

 

Украинцы продолжают атаковать Белгородскую область, в том числе населённые пункты, пока не попавшие в вышеуказанный список. 16 июля село Ясные Зори подверглось обстрелу из реактивных систем залпового огня, пострадали два корпуса сельскохозяйственного предприятия. Село Новопетровка подверглось атаке беспилотников. В двух домах выбиты окна, повреждены заборы и кровля. В Шебекине атаковано сельхозпредприятие, повреждены кровля и остекление офисного здания.


В мае президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ вынужденно создаёт санитарную зону. 

 

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