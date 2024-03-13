Атака на Рязанский нефтезавод и здание ФСБ в Белгороде

В результате массированных украинских атак на Белгородскую область 12 марта

, десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах.

в Бутурлинском районе в результате атаки БПЛА повреждены жилой дом и подстанция, а в Советском районе — кровля магазина.