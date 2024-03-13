Атака на Рязанский нефтезавод и здание ФСБ в Белгороде

Утром 13 марта украинский беспилотник атаковал Рязанский нефтезавод
, дрон попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов,
началось возгорание (потушено), есть двое пострадавших с ранениями рук.
В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание ФСБ
, повреждён фасад и выбиты окна. Также атакован жилой дом, выбиты
стёкла окон двух верхних этажей.
В результате массированных украинских атак на Белгородскую область 12 марта погиб участник территориальной самообороны, десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах.
В ночь на 13 марта обстреляно белгородское Шебекино, есть раненый
, это сотрудник промышленного предприятия. Выбиты окна в нескольких квартирах, повреждена ЛЭП. Шебекино, Новая Таволжанка и Маслова Пристань остались без света. Также после атаки беспилотника без света
остались сёла Круглое и Заломное. Повреждена линия газоснабжения в селе Богословка, в городе Губкин повреждены
два частных дома. В Графовке
часть обломков беспилотника попала в частный жилой дом — выбиты окна, есть повреждения внутри дома. Повреждены два частных дома в селе Призначное
, повреждён легковой автомобиль.
Вновь атаковано курское Тёткино, есть контуженный
. Сообщается о смерти
жителя Курской области, получившего ранения 10 марта.
В Воронежской области сообщается
о повреждениях на рынке, в Бутурлинском районе в результате атаки БПЛА повреждены жилой дом и подстанция, а в Советском районе — кровля магазина.
Министерство обороны РФ заявило, что за ночь и утро 13 марта нейтрализовано 58 украинских БПЛА: над Белгородской (11), Брянской (8), Воронежской (29), Курской (8), Ленинградской (1), Рязанской (1) областями.