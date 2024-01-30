Украинцы атакуют российские регионы; девочка, раненая при ударе по Новодружеску, в крайне тяжёлом состоянии

Два белгородских села подверглись атаке
украинских дронов-камикадзе. В селе Мокрая Орловка взрыв повредил «Камаз» и линию газоснабжения, в селе Дроновка повреждения получили экскаватор и линия электропередачи, без света остались две улицы.
Ранее в Мокрой Орловке была ранена женщина; также за сутки
обстреляны Щетиновка, МАПП "Нехотеевка", Октябрьский (повреждены два частных дома), Разумное (повреждена крыша коммерческого предприятия), Майский и Дубовое (повреждены по частному дому), Богун-Городок, Долгое (повреждены гражданский автомобиль и экскаватор), Новопетровка, Тишанка (повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль), Сподарюшино, Глотовка, Головчино, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Хотмыжск (повреждены частный дом и автомобиль), Белянка.
В Луганской республиканской детской клинической больнице остаётся в крайне тяжёлом состоянии
одна из девочек, раненых при ударе украинцев по Новодружеску. Второй девочке врачи пытаются спасти ногу.