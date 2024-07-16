Что думают в азиатских странах о свободе слова

По данным американского Исследовательского центра Пью, в азиатских странах очень неоднозначно относятся к свободе слова. Так, в Сингапуре лишь 55% граждан считают, что людям должно быть позволено публично критиковать правительство. В Японии и Таиланде так думают 68-69%, а в Южной Корее - 83%.

В то же время лишь в Таиланде, Южной Корее и Вьетнаме больше 50% граждан считают, что высказывать своё мнение публично можно даже в том случае, если это расстраивает других людей. В Малайзии (54%), на Шри-Ланке (60%), в Японии (56%), Сингапуре (64%), Индонезии (67%), Камбодже (69%) считается, что лучше помалкивать, если это важно для сохранения гармонии.

В Японии (67%) и Южной Корее (78%) граждане считают, что для лучшего будущего общество должно быть открыто переменам; в Гонконге по этому поводу мнения разделились ровно пополам.







