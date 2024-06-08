В каких государствах люди отрицательно оценивают состояние экономики своей страны

Американский Исследовательский центр Пью изучил , как люди в 34 государствах мира оценивают состояние экономики своих стран.

Как плохое (т.е. существенно больше половины граждан считают его плохим) состояние своей экономики оценивают в Канаде (65%), Германии (61%), Испании (62%), Франции (75%), Греции и Италии (76%), Британии (78%), Таиланде и Австралии (62%), Шри-Ланке (72%), Японии (76%), Южной Корее (82%), Турции (83%), Тунисе (86%), Кении (64%), ЮАР (72%), Гане (84%), Нигерии (89%), Бразилии (60%), Колумбии (65%), Чили (68%), Перу (73%), Аргентине (87%).

Как хорошее (т.е. хотя бы больше половины граждан считают его хорошим) состояние местной экономики оценивают в Нидерландах (65%), Польше (53%), Швеции (52%), Сингапуре (76%), Малайзии (55%), Индии (75%), в Бангладеш и на Филиппинах (66%), Мексике (63%).