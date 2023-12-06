В Японии, Южной Корее, Гонконге и на Тайване рассказали, кого считают угрозой
- 06.12.2023, 18:54,
- Новости
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По данным
американского Исследовательского центра Пью, 76% японцев считают угрозой Китай, 73% -- Северную Корею, 71% -- Россию, 53% японцев считают угрозой Соединённые Штаты.
В Южной Корее 65% считают угрозой Северную Корею, 64% -- Китай, 45% южных корейцев считают угрозой США и 40% -- Россию.
На Тайване 66% считают угрозой Китай, 45% -- США, 33% -- Северную Корею и 25% -- Россию.
В Гонконге 48% считают угрозой Китай, 37% -- США, 27% -- Северную Корею и 17% считают угрозой Россию.