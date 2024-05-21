 

Арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов

 

235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным телеграм-канала Shot, следствие считает, что Попов с сообщниками продавали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии. 

Как пишет "Лента", 12 июля 2023 года депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулёв опубликовал в Телеграме сообщение Попова, в котором тот говорит об отстранении от службы после представленного доклада о проблемах в армии. По словам военного, у него возникла «сложная ситуация со старшим начальством».
«Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать, смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии».
 
22 апреля начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Герой России Залибек Умаев рассказал о роли Попова в отражении украинского наступления: 
"Считаю, что запорожская оборонительная операция получилась потому, что именно командующий Иван Попов помог мне и всем нам отразить украинское контрнаступление. Я полковник и меня мотивировало, что первый командующий [58-й] армии, генерал жил в первой траншее, зная, что контрнаступление неизбежно. На тот момент мы еще даже не знали примерного времени наступления. Посмотрев на командующего, все тоже начали жить в первой траншее. Всеобщие действия были нацелены на то, чтобы сорвать контрнаступление".

 

Издание "Лайф" заинтересовалось частной жизнью генерала и выяснило, что "по крайней мере формально, Попов живёт скромно". Военкор Александр Сладков заявил, что генерал Попов "не вор, а солдат". "Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят", — написал Сладков.
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