Арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов

235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным телеграм-канала Shot, следствие считает, что Попов с сообщниками продавали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии.

«Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать, смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии».