Арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов

235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным телеграм-канала Shot, следствие считает, что Попов с сообщниками продавали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии.Как пишет "Лента", 12 июля 2023 года депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулёв опубликовал в Телеграме сообщение Попова, в котором тот говорит об отстранении от службы после представленного доклада о проблемах в армии. По словам военного, у него возникла «сложная ситуация со старшим начальством».
Издание "Лайф" заинтересовалось частной жизнью генерала и выяснило, что "по крайней мере формально, Попов живёт скромно". Военкор Александр Сладков заявил, что генерал Попов "не вор, а солдат". "Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят", — написал Сладков.