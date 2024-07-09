Четверо погибших и десятки раненых в Белгородской области, в Волгоградской пожар на нефтебазе

Четыре мирных жителя погибли, двадцать человек получили ранения, двое - в тяжёлом состоянии, в результате ночной украинской атаки на Белгородскую область. Перед этим, вечером 8 июля, четыре человека ранены в Шебекине. Затем стало известно ещё о троих раненых в Новой Таволжанке, одном - Вознесеновке, двоих - в Ржевке. За сутки в области получили повреждения около 160 квартир в многоквартирных домах, около сотни частных домов и около 140 автомобилей.

В Калаче-на-Дону (Волгоградская область) после атаки украинских дронов горит нефтебаза.

В Ростовской области загорелись трансформаторы на электроподстанции.

Известно о попытке массированной атаки на Астраханскую область.