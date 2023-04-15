ФБР посоветовало не заряжать смартфоны в аэропортах и гостиницах

ФБР опубликовало на своём официальном аккаунте в Твиттере рекомендацию
не заряжать смартфоны в аэропортах и гостиницах, не пользоваться бесплатными USB-кабелями и зарядками. По мнению американской спецслужбы, такое использование чревато опасностью подхватить вирус на смартфон, поскольку, при подключении к зарядке в общественном месте, хакеры с лёгкостью могут установить на ваше электронное устройство вредоносную программу, похитить личные данные, заблокировать ваш смартфон. Фактически точки для бесплатной зарядки устройств могут быть превращены в эпицентры распространения компьютерных вирусов. Если вы всё же заряжаете своё устройство в общественном месте, убедитесь, что не даёте согласия делиться своими данными, и по крайней мере не используйте чужие USB-кабели.